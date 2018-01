Friedhöfe am und im Meer: Wo ausgediente Schiffe ihre letzte Ruhe finden

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Die Entsorgung von Schiffen ist eine teure und schwierige Aufgabe. Passende Entsorgungsstellen für riesige Öltanker oder Kreuzfahrtschiffe sind schwer zu finden.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Viele Schiffe unternehmen ihre letzte Reise zu speziellen Entsorgungsstellen in Indien, Bangladesch, Pakistan oder der Türkei. Hier, direkt an den Stränden, zerlegen tausende Arbeiter die Schiffe manuell mit Spitzhacken und Hämmern.

Sergey Krasnouhov/Sputnik Sergey Krasnouhov/Sputnik

Dieser Prozess schadet aber nicht nur der Gesundheit der Arbeiter, sondern auch der Umwelt, weil giftige Altmetalle und Erdölprodukte während der Demontage ins Meer gelangen.

Sergey Krasnouhov/Sputnik Sergey Krasnouhov/Sputnik

Alternativ kann ein Schiff durch Versenken in tiefen Gewässern „entsorgt“ werden. Die Sowjetunion verfügte über sechs solcher Friedhöfe im Arktischen Ozean und vier im Pazifik.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Russland, die USA und einige andere Länder versenken bis heute ihre Schiffe. Dies führt jedoch ebenfalls zu einer starken Verschmutzung und im Fall von Atom-U-Booten sogar zu einer erhöhten Strahlungsgefahr.

Ekaterina Shtukina/Sputnik Ekaterina Shtukina/Sputnik

Einige Schiffe dienen heute bei Militärübungen als Ziele für die Marinesoldaten. Andere liegen nicht weit von der Küste entfernt und dienen als Testgelände für Militärtaucher.

Vladimir Sergeyev/TASS Vladimir Sergeyev/TASS

Nicht nur abgelegene Gewässer sind potenzielle Schiffsfriedhöfe, auch zahlreiche Buchten auf der ganzen Welt beherbergen Dutzende Schiffe, die an der Küste liegen oder halb versunken in Küstengewässern stehen.

Alexander Petrov/TASS Alexander Petrov/TASS

In Russland liegen die meisten Schiffsfriedhöfe im Fernen Osten, einige jenseits des Polarkreises. Zum Beispiel in der Nähe des Marinestützpunktes der russischen Nordflotte in Olenja Guba in der Region Murmansk haben Dutzende alte U-Boote ihre letzte Ruhe gefunden.

Yuri Smityuk/TASS Yuri Smityuk/TASS

Besondere Aufmerksamkeit weckt die Entsorgung von Militärschiffen. Sie werden “demilitarisiert”: Bevor man die Rümpfe zerlegt, werden alle Waffen und streng geheimen Geräte entfernt.

Yuri Smityuk/TASS Yuri Smityuk/TASS

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.