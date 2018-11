Worum handelt es sich beim Seezielflugkörper-Komplex Bal in der Krim?

Am 27. November verlagerte (rus) Russland Seezielflugkörper-Komplexe Bal in das Gebiet der Straße von Kertsch. Das Ziel dieser Aktion besteht darin, mögliche militärische Provokationen von Schiffen aus Drittländern vom Schwarzen Meer aus zu verhüten.

Dieser Komplex ist eine der Säulen der modernen Küstenverteidigung Russlands. Aber nach dem Vorfall vom Sonntag mit den Schiffen der ukrainischen Seestreitkräfte rückte der „Krim-Abschnitt“ in den Mittelpunkt des Interesses.

Die Hauptaufgabe des Bal-Komplexes ist der Schutz von Marinebasen und Schiffen sowie die Abwehr der massiven Invasion einer feindlichen Flotte oder feindlicher Truppen an der Küste. Er ist in der Lage, Ziele Tag und Nacht sowohl bei klarem Wetter, als auch bei ungünstigen Wetterbedingungen zu treffen. Die Konstrukteure verliehen dem Komplex und dessen Raketen die Fähigkeit, selbst bei Funkstörungen und Beschuss durch den Feind zu funktionieren. Der Komplex ist auf einer Selbstfahrlafette installiert, so dass er schnell von Punkt A nach Punkt B verlagert werden kann.

Bal verfügt über zwei Leit- und Kommunikationsstände, die feindliche Ziele auf dem Radar „einfangen“ und den Abschussbasen die genauen Zielkoordinaten, die Raketenflugbahn und die Daten der anstehenden Salve übermitteln. Der Komplex kann bis zu vier Abschussvorrichtungen mit jeweils acht Schiffsabwehrraketen enthalten. Der Raketenkomplex wird von Transportzeugen mit Ersatzmunition begleitet, die bei Bedarf Raketen für eine zweite massive Salve auf den Feind laden können.

Der Schussintervall des Komplexes beträgt weniger als drei Sekunden. Multipliziert man die Zahl der Raketen pro Abschussvorrichtung mit der Zahl der darin enthalten Raketen, sind das 32 Raketen, die innerhalb von anderthalb Minuten abgefeuert werden können. Das sorgt für einen massiven Raketenangriff auf die gegnerischen Schiffe. Nach einer solchen Salve können die Abschussvorrichtungen für eine zweite Salve bestückt werden, was etwa eine halbe Stunde in Anspruch nimmt.

Der Munitionssatz des Komplexes besteht unter anderem aus Schiffsabwehrraketen vom Typ Ch-35/Ch-35E sowie Ch-35U/Ch-35UE (Nato-Bezeichnung SS-N-25 Switchblade), deren Treffweite 260 km beträgt.

„Nichtsdestotrotz hat die Führung des Verteidigungsministeriums beschlossen, die Komplexe näher an das Provokationsgebiet in der Straße von Kertsch zu verlegen, da die Militärführung des Landes an diesem Ort neue ,Affrontsʻ von Drittländern erwartet“, sagt der ehemalige Militäranalyst der Iswestija Dmitri Safonow. Seines Erachtens wird Russland die Raketen des Komplexes nur unter den Bedingungen einer direkten Bedrohung der Sicherheit seiner Soldaten einsetzen, wenn diese von einem potenziellen Feind beschossen werden sollen.

