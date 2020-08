Die Seiten gewechselt: Ein sowjetischer Frachter in Diensten der US-Marine

Das Maritime Transportkommando der US-Marine nutzt eine Reihe von Frachtschiffen, die in der Sowjetunion gebaut wurden. Das größte von ihnen trägt den Namen USNS „Lance Cpl. Roy M. Wheat“, kurz „Wheat“. Es ist ein Versorgungsschiff der US-Marineeinheiten bei Einsätzen im In- und Ausland. Es wird aktuell vor allem im Mittelmeerraum eingesetzt.

Die „Wheat“ kann aufgrund ihrer enormen Größe mit einem Flugzeugträger verglichen werden.

Dieses Schiff wird als Marine innerhalb der Marine bezeichnet. Es ist Teil einer unbewaffneten Armada, die als Unterstützungseinheit für Kriegsschiffe dient, die die Meere kreuzen. Diese Schiffe liefern Kraftstoff und Nachschub. Sie führen auch ozeanografische Vermessungen durch, warten U-Boote und unterstützen sogar Raketentests auf See. Einige dieser Schiffe sind mit riesigen Radarsystemen ausgestattet, um Raketenstarts über dem Meer verfolgen zu können.

Die Geschichte der „Wheat“

Das Schiff wurde in der UdSSR gebaut und war bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion im Schwarzen Meer stationiert. Als es keine finanzielle Unterstützung mehr gab, wurde die „Wheat“ 1997 zu einem symbolischen Preis an die Amerikaner verkauft. In den USA wurde das Schiff sechs Jahre lang im Dock auf den Standard von US Navy-Versorgungsschiffen aufgerüstet.

Leer wiegt die „Wheat“ 15.804 Tonnen. Sie kann zusätzlich 35.000 Tonnen (eng) Ladung aufnehmen (eng).

Das Schiff ist 263,10 Meter lang (etwas länger als ein amphibisches Angriffsschiff der Wasp-Klasse) und verfügt über eine Ladefläche von 200.000 Quadratmetern.

Als das rundum renovierte Schiff 2003 in den Dienst gestellt wurde, erklärte (eng) das amerikanische Transportkommando Military Sealift Command, es werde „ein Flottenkrankenhaus (500 Betten), einen Expeditionsflugplatz, Ausrüstung für den Marine-Bautrupp und andere Vorräte“ transportieren.

Derzeit ist das Schiff im Mittelmeer im Einsatz und unterstützt in der gesamten Region die Operationen der US-Marine.

