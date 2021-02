Die Geschichte des Ural: Dieses russische Motorrad ist überall beliebt - außer in Russland

Eine kleine Fabrik außerhalb von Moskau produziert am Tag lediglich fünf bis sechs Motorräder, zu deren Fahrern prominente Menschen wie Brad Pitt und Steven Tyler gehören. Doch in Russland verkaufen sich die Ural-Motorräder schlecht.

Irbit, eine kleine Stadt in der Oblast Swerdlowsk, wurde 1631 gegründet. In den 1930er Jahren entwickelte sich Irbit von einer Handelsstadt zu einer Industriestadt. Zuerst wurde eine Kieselguranlage zur Herstellung von Ziegeln gebaut und später eine Fabrik zur Gewinnung von Torf.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Motorradfabrik von Moskau nach Irbit evakuiert. Hier wurde sie in eine ehemalige Bierbrauerei verlegt.

„Die erste Militäreinheit traf am 21. November 1942 ein, und im Februar verließ die erste Einheit Irbit auf Motorrädern", berichtete (rus) Alexander Bulanow, Direktor des staatlichen Motorrad Museums Irbit, in einem Interview mit „TASS“. In den Kriegsjahren in Irbit wurden mehr als 9.000 Motorräder produziert. Ursprünglich wurden sie vom Militär genutzt. Das erste Modell hieß ursprünglich „M-72“. Der neue Name „Ural" wurde zu Ehren dieser geografischen Region Russlands erst 1962 geprägt. Dies war der Name, unter dem die Motorräder in der Sowjetunion und im Ausland bekannt wurden.

Vor den 1990er Jahren produzierte das Werk mit rund 10.000 Arbeitern 130.000 Motorräder pro Jahr. Nach der Auflösung der Sowjetunion kam es in der Fabrik zu einer Krise. Der Name wurde mehrmals geändert, aber zu Beginn des 21. Jahrhunderts ging die Fabrik endgültig in Konkurs.

Die einzigen Interessenten für eine Übernahme waren die leitenden Angestellten des Unternehmens, erzählt (rus) Ilja Chait, einer der aktuellen Miteigentümer, in einem Interview mit „Afischa Daily“.

Ural-Exporte

Bis 2015 haben die neuen Eigentümer die Produktion angepasst und im selben Jahr bereits 1.755 Motorräder produziert. Sie gingen jedoch alle in den Export - nach Japan, USA, Europa, Kanada und Australien.

„Wir haben schnell gemerkt, dass der russische Markt für diese Art von [Motorrädern] nicht vielversprechend ist, und wir wollten mit globalen Marken konkurrieren. Dafür mussten wir unseren Produktionsprozess jedoch grundlegend überarbeiten. Das aktuelle Ural-Motorrad hat keine Merkmale des alten Motorrads. Wir haben sie den Anforderungen der ausländischen Märkte angepasst“, erklärte Chait.

Laut Wladimir Kurmatschew, Geschäftsführer der Motorradfabrik Irbit (IMZ), werden die Karosserieteile, das Fahrgestell und die Motoren im Werk hergestellt. Bremsen, Getriebe und andere Komponenten müssen aus dem Ausland zugekauft werden.

Das Fertigungsvolumen ist ebenfalls deutlich zurückgegangen. Heute arbeiten nur noch 150 Beschäftigte in der Fabrik und montieren täglich etwa fünf bis sechs maßgeschneiderte Maschinen.

Es werden zwei klassische Modelle hergestellt: die „Ural CT“ und das „Gear Up“. Außerdem bringt das Unternehmen jedes Jahr limitierte Sonderkollektionen heraus. Zum Beispiel Ural-Motorräder in der Farbe des Baikalsees oder Motorräder, die von der Natur der Halbinsel Jamal inspiriert sind.

Der Ural CT-Motor hat 745 cm3, 41 PS, eine empfohlene Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h und wird mit Hinterradantrieb verkauft.

Das „Gear Up“ hat fast die gleichen Eigenschaften, mit Ausnahme der Größe der Räder. Unabhängig davon gilt es als das Flaggschiff, da es das einzige Allradrad der Welt ist. Auf Kundenwunsch kann das Getriebe während der Montage am Beiwagen befestigt werden, was das Motorrad zur idealen Wahl für den Offroad-Einsatz macht.

Der „Ural CT“ kostet (rus) 821.000 Rubel (etwa 9040 Euro), während „Gear Up“ bei rund 962.000 Rubel (etwa 10.200 Euro) anfängt.

Weltweit populär

Ural hat vier Händler in Russland und rund 50 in den USA. In den 2010er Jahren fotografierten Paparazzi den Schauspieler Brad Pitt und den Aerosmith-Sänger Steven Tyler auf einer Ural-Maschine.

„Neunundneunzig Prozent unserer Motorräder werden exportiert. Letztes Jahr (2019 - Anmerkung des Herausgebers) haben wir im Inland insgesamt 45 verkauft“, sagte Wladimir Kurmatschew. Seiner Meinung nach ist der Grund für die Beliebtheit der russischen Motorräder vor allem das ungewöhnliche und charakteristische Design, das auch nicht mehr verändert werden soll.

„Nehmen Sie die Mailänder Motorradausstellung, die alle zwei Jahre stattfindet… Wenn Sie dort die Markenkennzeichen entfernen würden, könnte ein ungeübtes Auge kaum feststellen, welches Modell welches ist. Aber ein Ural ist unverwechselbar“, so Kurmatschew 2017 in einem Interview mit dem Fernsehsender „Rossija 24“.

Ilja Chait, Mitinhaber der Fabrik, glaubt, dass die Ural auch deshalb so beliebt im Ausland ist, da der Beiwagen abgenommen werden kann. „Das Durchschnittsalter unserer Kunden liegt derzeit zwischen 50 und 53 Jahren. Typischerweise sind es erfahrene Biker, die dieses einzigartige Transportmittel für sich entdeckt haben: ein Motorrad mit Beiwagen. Ein Ural-Motorrad schafft Gemeinschaft. Das Fahrvergnügen wird geteilt“, erklärt Chait.

In Russland ist das Motorrad wegen seines hohen Preises und auch, weil viele Anhänger des früheren sowjetischen Modells gegen jegliche Modifikationen sind, unbeliebt, meint Chait.

Das Motorrad kann Bergpässe, Schluchten und Wüsten bewältigen, ganz zu schweigen von den üblichen Offroadstrecken und schneebedeckten Straßen. Die Langlebigkeit ist ein weiterer Grund, warum Kunden in Amerika bereit sind, Preise ab 10.000 US-Dollar (etwa 8340 Euro) zu zahlen, sagt Gene Langford, einer der ersten Ural-Händler in den USA seit den 1980er Jahren.

