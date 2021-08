Was kann die neue russische militärische Drohne „Altius“?

Im Sommer 2021 wurde mit einem Prototypen der russischen Aufklärungs- und Angriffsdrohne (UAV) „Altius" eine Reihe von Waffentests begonnen.

Es ist geplant, das gesamte Arsenal der UAV zu testen, einschließlich hochpräziser Raketen.

Der Prototyp der UAV wird bei der Zerstörung von Zielen wie Panzern, leicht gepanzerten Fahrzeugen, Kräftekonzentrationen eines Feindes sowie gegnerischer Artillerie-Positionen getestet. Zuvor wurden bereits ungelenkte, frei fallende Bomben durch „Altius" abgeworfen.

Nahaufnahme

Nach offiziellen Quellen wird „Altius"-Drohne (auch „Altair" genannt) seit 2011 im Auftrag des Verteidigungsministeriums vom Kazan Simonow Konstruktionsbüro entwickelt. Die Flugtests begannen im Sommer 2016.

„Vor zwei Jahren hat die Drohne ihren ersten Flug absolviert. Er fand auf einem Testfluggelände in einer Höhe von etwa 800 Metern statt und dauerte 32 Minuten. Alle Systeme des Komplexes arbeiteten im normalen Modus. Gleichzeitig erklärte das Militär, dass die Drohne in der Lage sei, das gesamte Spektrum an Aufklärungsaufgaben mit optischen, funktechnischen und radartechnischen Mitteln zu erfüllen und mehr als einen Tag in der Luft zu sein", so der ehemalige „Iswestija“-Militäranalyst Dmitri Safonow.

Verteidigungsministerium der Russischen Föderation / Sputnik Verteidigungsministerium der Russischen Föderation / Sputnik

Die „Altius" fällt in die Kategorie der schweren Klasse der Langstrecken-UAVs in mittlerer Höhe. Ihr Startgewicht beträgt etwa sechs Tonnen, mit mehr als einer Tonne Nutzlast. Die Spannweite liegt bei 28,5 Metern, die Länge bei 11,6, die maximale Flughöhe bei 12.000 Metern und die Reichweite bei bis zu 10.000 Kilometern.

Die mit zwei Turboprop-Triebwerken ausgestattete „Altius" kann bis zu 48 Stunden in der Luft bleiben. Die Drohne ist mit einem Satellitenkommunikationssystem und Elementen der künstlichen Intelligenz ausgestattet, die mit bemannten Flugzeugen interagieren können. Die Kampfreichweite der Drohne beträgt etwa 3.500 km.

Wie der Experte anmerkt, berichtete das Verteidigungsministerium im Dezember 2020, dass die ersten Muster von Aufklärungs- und Angriffsdrohnen mittlerer Reichweite mit Sperrmunition (ein unbemanntes Fahrzeug mit integriertem Gefechtskopf, das in der Lage ist, einen langen Flug über ein Schlachtfeld zu machen, ein Ziel selbstständig zu erkennen und es gegebenenfalls zu zerstören) bereits ausgeliefert und unter Kampfbedingungen in Syrien erfolgreich getestet worden seien.

„Danach hat das Ministerium den Ingenieuren letzte Vorschläge zu Modifikationen gemacht. Nun findet die letzte Testphase der Drohnen mit der neuesten Munition auf einem Schießplatz statt“, erklärt er.

