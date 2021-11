Die drei wichtigsten russischen Flugzeuge auf der Dubai Airshow 2021 (FOTOS)

Russland hat auf der Messe Verträge in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar abgeschlossen und will seinen Konkurrenten den größten Deal des Jahrhunderts über die Lieferung von Kampfjets der fünften Generation abjagen.

Russland präsentierte auf der Dubai Airshow 2021 eine große Anzahl neuer ziviler und militärischer Flugzeuge sowie unbemannter Luftfahrzeuge.

Das Ergebnis war das Interesse der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate an dem neuen russischen Kampfflugzeug der fünften Generation, Checkmate, sowie eine Reihe von unterzeichneten Verträgen mit ausländischen Kunden im Wert von 1,3 Mrd. USD und Angebote für künftige Lieferungen, die nach ihrer Unterzeichnung mehr als 2,5 Mrd. USD einbringen werden.

Wir haben einen Blick auf die drei Hauptattraktionen der russischen Ausstellung auf der Dubai Airshow 2021 geworfen.

1. Checkmate

Russlands größte Premiere auf der Messe war zweifelsohne das neue einmotorige Kampfflugzeug der fünften Generation genannt Checkmate. Es ist erwähnenswert, dass das Flugzeug noch nicht einsatzbereit ist und speziell mit einem der größten Flugzeuge der Welt, der An-124 Ruslan, nach Dubai geliefert wurde.

Wie Juri Schljusar, Generaldirektor der Herstellerfirma UAC (Teil des Rostec-Konzerns), von den Medien zitiert wird, bietet das Flugzeug eine einzigartige Kombination aus hervorragenden Kampfeigenschaften und geringen Betriebskosten. Seine Entwicklung basierte auf den Daten, die bei Einsätzen in Syrien gewonnen wurden.

Das russische Unternehmen rechnet damit, den Amerikanern ein Geschäft über die Lieferung von Kampfjets der fünften Generation an die Vereinigten Arabischen Emirate abjagen zu können. „Zuvor wollten die Emirate eine Reihe amerikanischer F-35-Kampfflugzeuge der fünften Generation erwerben, aber das Geschäft wurde während der Biden-Administration gebremst", sagt Dmitri Safonow, ehemaliger Militäranalyst der „Iswestija“.

Er weist darauf hin, dass der Preis für ein brandneues, einmotoriges Checkmate zwischen 30 und 35 Millionen Dollar liegen wird, was deutlich günstiger ist als der Preis anderer moderner Kampfflugzeuge.

„Das Flugzeug zeichnet sich durch seine umfassenden Angriffs- und Aufklärungsfähigkeiten aus: Es kann bis zu sechs Ziele gleichzeitig angreifen, verfügt über die neueste Avionikausrüstung mit künstlicher Intelligenz und guten Tarneigenschaften“, so der Experte.

Es wurde bereits bekannt, dass die Geschwindigkeit bei bis zu 2.100 km/h liegen wird und die Reichweite 3.000 km betragen soll.

Laut den Entwicklern des Jets soll die Produktion von Checkmate im Jahr 2025 beginnen. Das Flugzeug wird voraussichtlich in Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Südostasien zum Einsatz kommen.

2. Orion-Kampfdrohne

Ein weiteres russisches Highlight auf der Messe ist die Kampfdrohne Orion des Unternehmens Kronshdtad.

„Dieses unbemannte Luftfahrzeug wurde während des Syrien-Feldzugs zum Arbeitspferd. Sein Einsatz in der Armee ermöglichte es, die Betriebskosten der in der Region operierenden Luftstreitkräfte zu senken und eine Reihe von Zukunftstechnologien auf den Schlachtfeldern zu testen", sagt Safonow.

„Das Unternehmen entwickelt Orion weiter und testet seine Fähigkeiten, als Hub mit künstlicher Intelligenz für kleinere Drohnen zu arbeiten. Das Ziel ist es, ihn zu einer unabhängigen Einheit zu machen, die einen Schwarm von 20 Drohnen auf dem Schlachtfeld steuern kann", erklärt der Experte.

Das Hauptmerkmal von Orion sei die Fähigkeit, Drohnen über Satellitensignale zu steuern und nicht in Form von Funkfrequenzen, die störanfälliger sind.

Außerdem kann Orion bis zu 200 bis 250 Kilogramm Bomben mitführen und mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h (75 mph) fliegen. Sie kann auch in Höhen von bis zu 7.500 m operieren und bis zu 24 Stunden am Himmel bleiben.

3. MC-21 Mittelstreckenflugzeug

Nach Schätzungen von Boeing wird der Bedarf an zivilem Luftverkehr in den kommenden Jahrzehnten rapide ansteigen. Die Fluggesellschaften in der ganzen Welt werden fast 20.000 Flugzeuge verschiedener Typen benötigen, und der Gesamtwert der Verträge in dieser Richtung wird auf etwa 3,2 Billionen Dollar geschätzt.

Um den Bedürfnissen der Fluggesellschaften und der Passagiere gerecht zu werden, hat Russland vor kurzem ein Passagierflugzeug mit 163 Plätzen und einer maximalen Flugreichweite von 6.400 Kilometern vorgestellt - die MC-21.

Das Flugzeug wurde nicht nur auf der Messe ausgestellt, sondern zeigte auch bei einer Flugvorführung seine Fähigkeiten. Die Medien lobten seine Fähigkeit, bei einer Geschwindigkeit von 210 km/h eine Höhe von bis zu 800 m zu erreichen und einen Winkel von 45° zu halten.

Die MC-21 lieferte eine beeindruckende Vorstellung. Ich selbst habe eine Vorführung der MC-21 auf der Flugshow MAKS-2019 gesehen, bei der die Maschine dramatisch steil in den Himmel aufstieg. Es wirkte fast wie der Start eines Kampfflugzeugs.

Das Flugzeug zeigte eine großartige Beschleunigung und Manövrierfähigkeit. Der Pilot, ein Kunstflieger, flog atemberaubende Kurven und zeigte sein ganzes Können.

Neben den Flugeigenschaften nennen die Hersteller die Kabine der MC-21 als eines ihrer Hauptmerkmale. Das Flugzeug verfügt über den breitesten Sitzabstand in seiner Klasse und ist damit eines der komfortabelsten im Segment der Mittelstreckenflugzeuge.

