Sehen Sie sich diesen neuen futuristischen unbemannten Lastwagen von KAMAZ an (FOTOS)

KAMAZ hat kürzlich einen neuen unbemannten Lkw vorgestellt, der für autonome Bergbauarbeiten im Gelände konzipiert ist. Das Fahrzeug verfügt über einen vierrädrigen Unterbau und eine Karosserie, hat aber keine Kabine, da er nicht von Menschen gesteuert werden muss.

Der neue unbemannte Lkw mit dem Namen KAMAZ-6559 und dem Spitznamen Jupiter 30 ist für den Transport von Erz gedacht und macht den Einsatz von Menschen an gefährlichen Orten, wie z. B. in offenen Minen, überflüssig.

„Der Jupiter wurde ursprünglich als autonomes Fahrzeug für die Arbeit in Steinbrüchen entwickelt. Er ist mit allen notwendigen Geräten ausgestattet, wie speziellen staub-, schmutz-, feuchtigkeits- und vibrationsgeschützten Videokameras, 2D- und 3D-Lidars (optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmesssystemen), Ultraschallsensoren und Radar. Außerdem verfügt er über GSM-Antennen und eine GPS/GLONASS-Navigation. Beide Achsen sind schwenkbar, was dem Fahrzeug eine gute Manövrierfähigkeit verleiht“, erklärt Sergej Nasarenko, Chefdesigner des Forschungs- und Entwicklungszentrums für innovative Fahrzeuge von KAMAZ.

Neben der verbesserten Manövrierfähigkeit kann das neue Fahrzeug auch im Shuttle-Modus navigieren, d. h. in einer programmierten Schleife zu verschiedenen Ladedocks fahren. Dies erhöht die Effizienz des Lkw und verkürzt seine Arbeitszyklen.

Der neue KAMAZ-Lkw wird von einem 11,9-Liter-Sechszylinder-Motor angetrieben. Das Aggregat wird von einem elektrischen Generator angetrieben, der auch den Fahrmotor mit Strom versorgt und die Fahrbatterien auflädt. Die Batterien sind so ausgelegt, dass sie sich bei Pannen oder Bergabfahrten wieder aufladen.

Das Fahrzeug ist 8,8 m lang, 2,7 m breit und 3,4 m hoch. Der Lkw kann Lasten bis zu 30 Tonnen transportieren. Seine Höchstgeschwindigkeit ist auf 56 km/h begrenzt.

Im Namen des Unternehmens sagte Nasarenko, KAMAZ plane, in Zukunft weitere Modelle dieser Art zu entwickeln. Derzeit wird der unbemannte Lkw fertiggestellt, damit er getestet werden kann, bevor das Unternehmen ihn an den Tagebau Tschernigowskij in der Region Kemerowo ausliefert.

