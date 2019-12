Warum KAMAZ-Lkws einfach die besten auf der Welt sind

Red Bull Content/Global Look Press

1. KAMAZ-5320

Der erste KAMAZ wurde 1976 konstruiert. Es war der legendäre KAMAZ-5320, der fast 25 Jahre lang produziert wurde. Die sowjetischen Designer hatten es eilig, die Anforderungen der damaligen sowjetischen Industrie zu befriedigen. Im ersten Jahr rollten täglich 21 Lkws vom Band. Der Lastwagen wurde auch von den sowjetischen Truppen in Ostdeutschland verwendet.

Der KAMAZ-5320 war einfach zu fahren, hatte eine komfortablere Kabine im Vergleich zu anderen Lastwagen und zeigte eine gute Leistung in unebenem Gelände. Die Detailqualität der ersten Trucks ließ jedoch zu wünschen übrig. Dies führte zu vielen Pannen, bei denen auch Reparaturen nicht mehr helfen konnten. Dieser Nachteil wurde bei den nächsten Modellen behoben.

2. KAMAZ-4310

Dieses Arbeitstier der Sowjetarmee ist bereits seit 40 Jahren in Produktion. Besonders erfreut über den Lkw waren die in Afghanistan stationierten Truppen. Zuverlässig und komfortabel, sowohl beim Transport von Fracht als auch von Soldaten, so beschrieb man ihn gern. Der KAMAZ-4310 mit montiertem Luftabwehrgeschütz wurde zu einer leistungsstarken Waffe, die ideal zum Schutz von Transportwegen geeignet war.

3. KAMAZ-4326-9 VK

Der KAMAZ-4326-9 VK, mehrfacher Rallye-Champion, ist seit über 10 Jahren das Hauptfahrzeug des KAMAZ-Master-Motorsport-Teams. Der 9-Tonnen schwere Lkw beschleunigt auf unebenem Gelände mühelos auf eine Geschwindigkeit von 140 km/h und bleibt dabei überraschend sanft.

4. KAMAZ-6350

Der KAMAZ-6350 gilt allgemein als einer der erfolgreichsten KAMAZ-Lkws aller Zeiten. Er dient effektiv sowohl bei extremer Kälte als auch bei starker Hitze, weshalb er bei den russischen Arktischen Truppen und den Königlichen Saudischen Streitkräften sehr beliebt ist.

Die als „Bär“ bekannte 63501-Modifikation des Lastwagens wurde für den Transport schwerer Artilleriegeschütze mit einem Gesamtgewicht von bis zu 12 Tonnen, einschließlich Munition und Besatzung, entwickelt.

5. KAMAZ-63968 Typhoon

Die bittere Erfahrung der Afghanistan- und Tschetschenienkriege hat gezeigt, dass der Transport von Soldaten in gewöhnlichen Lastwagen oft zu hohen Verlusten führen kann, falls die Fahrzeuge überfallen werden. Aus diesem Grund hat KAMAZ die gepanzerten Typhoon-Fahrzeuge entwickelt, die gut gegen hochexplosive Geschosse und schwere Maschinengewehre geschützt sind.

Der Typhoon wird derzeit von der russischen Militärpolizei, den Bergleuten, militärischen Geheimdiensten und Spezialeinheiten eingesetzt.

