Die fünf „russischsten“ Tierarten und -rassen der Welt

1. Katzenrasse Russisch Blau

Legion Media Legion Media

Diese schlaue und gewitzte Katze unterscheidet sich von ihren Vettern durch ihre smaragdgrünen Augen und ihr kurzes, seidiges, graublaues Fell mit einem leichten silbrigen Schimmer.

Die Rasse geht auf die englische Züchterin Karen Cox zurück, die 1893 ihre Kätzchen aus Archangelsk mitbrachte und sie mit anderen Rassen kreuzte. Die Russisch Blaue wurde 1912 von der Felinological Association offiziell anerkannt. In Cox‘ Heimat wurden diese Rasse wegen ihres plüschigen Fells und ihrer hervorragenden Eigenschaften als Rattenfänger geschätzt.

Nach dem Zweiten Weltkriegs war die Rasse fast ausgestorben, doch gelang es Züchtern, sie durch die Kreuzung der Russisch Blau mit Siam- und Britisch-Kurzhaar-Katzen wiederzubeleben. In Russland erwachte das Interesse an dieser Rasse jedoch erst in den 1980er Jahren.

2. Hunderasse Barsoi

Isabella Sthl/Getty Images Isabella Sthl/Getty Images

Im Russischen bedeutet Wort borsoj so viel wie schnell: Diese Rasse erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h und kann sogar Hasen jagen, aber auch Füchse und Wölfe erlegen. Mit einer Widerristhöhe von 85 cm ist der Barsoi eine der größten Hunderassen der Welt.

Es wird angenommen, dass die Rasse ihren Ursprung in Nordostafrika oder auf der arabischen Halbinsel hat, aber es waren die Tataren-Mongolen, die sie nach Russland brachten. Auf ihre Veranlassung hin züchtete Russland im 15.-16. Jahrhundert tatarische Windhunde, aber dann begannen sie, diese mit russischen Hunden zu kreuzen, um eine Rasse zu entwickeln, die dem lokalen Klima besser standhält.

Der Russische Barsoi wurde im 17. Jahrhundert zu einer eigenständigen Rasse. Etwa zur gleichen Zeit war die Jagd mit Hunden unter dem Adel weit verbreitet. Die Revolution von 1917 und der darauf folgende Bürgerkrieg führten dazu, dass die Zwinger als Erbe des zaristischen Regimes zerstört wurden, was die Rasse an den Rand des Untergangs brachte. Erst in den 1930er Jahren begann man in Russland, die Zwinger wiederaufzubauen.

3. Russischer Wolf

Legion Media Legion Media

So nannten westliche Zoologen den Canis lupus communis, eine für Zentral- und Nordasien charakteristische Unterart des Grauwolfs, die in den Bergen, der Taiga und der Tundra vorkommt. In Russland gibt es fünf Unterarten des Grauwolfs.

Der Russische Wolf gilt als gefährlicher und aggressiver als seine nordamerikanischen „Brüder“. In der russischen Folklore taucht er oft als Vertreter einer fremden, unbekannten, wilden und gefährlichen Welt auf und diente als „Kinderschreck“.

4. Pferderasse Russischer Traber

Legion Media Legion Media

Seit dem 18. Jahrhundert gelten die Orjol-Traber als die lebhafteste Pferderasse in Russland, bis Anfang des 20. Jahrhunderts amerikanische Traber ins Land kamen. Die amerikanischen Pferdezüchter verkauften oft nicht die wertvollsten Hengste an die Russen, und manchmal sogar mängelbehaftete, da die Käufer mit der transozeanischen Rasse nicht vertraut waren. Doch auch diese amerikanischen Traber begannen, die Orjol-Pferde bei Rennen zu schlagen.

In Russland wurden die beiden Rassen bald vermischt. Im Vergleich zum „Orjol“ zeigten die Kreuzungen sehr gute Rennergebnisse, und die Kreuzung wurde zur gängigen Praxis. Das Inbreeding wurde in Russland bis 1949 praktiziert, als die unabhängige Rasse Russischer Traber offiziell anerkannt wurde. Später verlief das Inbreeding recht chaotisch und das Aussehen der Kreuzungen entsprach oft nicht dem Standard.

Die ersten Russischen Traber wurden vor allem für das Training auf Hippodromen gezüchtet, aber im Laufe des 20. Jahrhunderts war das Hauptziel, ein „universelles“ Pferd zu schaffen, das auf dem Land, in der Armee und im Gespann verwendet werden kann.

5. Russischer Stör

Legion Media Legion Media

Zur Unterfamilie der Störe gehören 17 Arten, von denen neun in Russland vorkommen. Der russische Stör zeichnet sich durch sein Verbreitungsgebiet aus: Er lebt im Kaspischen, Schwarzen und Asowschen Meer und zieht zum Laichen in die Flüsse (im 18. Jahrhundert soll er sogar in der Moskwa gefangen worden sein).

Obwohl der Russische Stör eine Länge von bis zu zwei Metern und ein Gewicht von bis zu 80 kg erreichen kann, ist er nicht der größte in seiner Familie und steht dem Weißen Stör in der Größe nach (der Beluga ist der größte Fisch in der großen Familie der Störe). Aber der Preis von russischem Störkaviar ist der zweithöchste nach dem des Beluga-Kaviars. Beide Arten stehen übrigens im Roten Buch, weshalb der Russische Stör in Fischfarmen gezüchtet wird, während die kommerzielle Fischerei auf Störe in Russland verboten ist.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.