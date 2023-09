10 kuriose Fakten über sowjetisch-russische Mondfahrzeuge (FOTOS)

Russia Beyond

Die Mondsonde „Luna-25“, die erste seit fast 50 Jahren, ist Anfang August 2023 ins All gestartet. Sie sollte den Mond in der Region dessen Südpols erforschen und nach Wasser suchen. Wir haben kurze Fakten, was die vorherige Raumsonde gemacht hat und wie die Russen den Erdtrabanten erforscht haben, zusammengestellt.