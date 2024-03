Warum hat es dieses sowjetische Flugzeug in das Guinness Buch der Rekorde geschafft?

Lew Polikaschin/Sputnik Lew Polikaschin/Sputnik

Im Jahr 1947 erhob sich der sowjetische Doppeldecker An-2 zum ersten Mal in die Lüfte. Er sollte sich zu einer der erfolgreichsten Entwicklungen der UdSSR-Luftfahrtindustrie entwickeln. Im Jahr 1992 wurde er als einziges Flugzeug der Welt, das 45 Jahre lang ununterbrochen produziert wurde, in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.

E. Weltschinskij/Sputnik E. Weltschinskij/Sputnik

Ursprünglich wurde der Doppeldecker als SChA (Selskochosjajstwennyj samoljot Antonowa, dt.: Antonows Agrarflugzeug) bezeichnet und war für den Einsatz in der Landwirtschaft vorgesehen. Er wurde jedoch auch in der zivilen Luftflotte, im Frachttransport, bei der Feuerwehr, bei den Streitkräften und in vielen anderen Bereichen eingesetzt. Dennoch blieb der Name Kukurusnik der An-2 für immer erhalten.

W. Artisewitsch/Sputnik W. Artisewitsch/Sputnik

Schon in den späten 1940er Jahren, als der Doppeldecker aufkam, war er so etwas wie ein Anachronismus. Die meisten Flugzeuge waren Eindecker mit einziehbarem Fahrwerk, um den Luftwiderstand zu verringern und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Doch für die An-2, mit der man Felder bewässern wollte, galt: weniger ist besser. Die Höchstgeschwindigkeit des Flugzeugs beträgt 258 km/h.

Maris Bersons/TASS Maris Bersons/TASS

Laut Alexej Krjukow, Generaldirektor von Rusawiaprom, erwies sich das Konzept eines Doppeldeckers als unersetzlich für das kleine Transportflugzeug: „Dadurch hat die An-2 einzigartige Flugeigenschaften: Sie kommt mit sehr kurzen Start- bzw. Landebahnen aus, hat eine geringe Geschwindigkeit, eine große Tragkraft und eine hohe Nutzlast – sie kann bis zu 1,5 Tonnen befördern, einschließlich Sperrgut.“

W. Jakowlew/Sputnik W. Jakowlew/Sputnik

Der Doppeldecker zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und Wartungsfreundlichkeit aus.

Wladimir Iwanow/Sputnik Wladimir Iwanow/Sputnik

Aber das Wichtigste ist, dass er auf provisorischen kleinen Pisten landen und starten kann. Das ist besonders wichtig für Sibirien und den Fernen Osten, wo es nicht viele große Flugplätze gibt.

Andrej Sorokin/Sputnik Andrej Sorokin/Sputnik

Die An-2 bringt Passagiere einfach und schnell in schwer zugängliche Siedlungen, zu denen der Weg mit dem Geländewagen oder mit dem Motorboot viele Stunden dauern würde.

Xu Zheng (CC BY-SA 4.0) Xu Zheng (CC BY-SA 4.0)

Derzeit werden in Russland bis zu 300 An-2-Flugzeuge mit verschiedenen Modifikationen für den Passagier- und Frachttransport eingesetzt.

W. Tschistjakow/Sputnik W. Tschistjakow/Sputnik

„Die An-2-Flugzeuge kann man noch 10-15 Jahre lang betreiben“, bemerkt Krjukow, „da die vorgesehene Lebensdauer des Rumpfes 20.000 Stunden beträgt und gleichzeitig viele dieser Maschinen bei den Luftfahrtunternehmen ihre Ressourcen mit 3.000-5.000 absolvierten Flugstunden bei Weitem noch nicht ausgeschöpft haben.“

TASS TASS

Der Doppeldecker wurde nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in China und Polen produziert – insgesamt etwa 18.000 Stück. In den sowjetischen Betrieben wurde die Produktion der An-2 Anfang der 1970er Jahre eingestellt, in Polen im Jahr 2002 und im chinesischen Shijiazhuang wird sie immer noch unter dem Namen YunshujiY-5 hergestellt.

Igor Agejenko/Sputnik Igor Agejenko/Sputnik

Berühmte sowjetische Schauspieler und Staatsoberhäupter einiger ausländischer Länder flogen in diesem Doppeldecker. Unter ihnen der nordvietnamesische Führer Ho Chi Minh, der Chef der Revolutionären Volksregierung von Grenada Maurice Bishop und König Mahendra von Nepal.

TVS-2MS. Sergej Dolgodworow Sergej Dolgodworow

Die erfolgreichste moderne Modifikation dieses sowjetischen Flugzeugs war der Doppeldecker TVS-2MS. Er hat alle Vorteile seines Vorgängers, verfügt jedoch über verbesserte Flugeigenschaften, ist komfortabler für Piloten und Passagiere, weniger laut und verwendet billiges Kerosin anstelle von Flugbenzin. Das Flugzeug befindet sich seit 2015 in der Serienproduktion.

TVS-2MS. Sergej Dolgodworow Sergej Dolgodworow



