Kolyma im Schatten der Zeit: Die furchterregendsten Gulags heute

Natalia Chajutina ist die Adoptivtochter des Kommissars des Innenministeriums Nikolaj Jeschow. Die Phase der schärfsten Unterdrückung 1937-38 - bekannt als "Jeschowschtschina" - trägt seinen Namen. Nach Jeschows Inhaftierung wurde Natalia in ein Waisenhaus geschickt. Sie schloß die Musikhochschule ab und ging freiwillig in den Fernen Osten, wo sie bis zu ihrem Ruhestand in einer Musikschule arbeitete.

