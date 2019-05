Russland besuchen und Russisch lernen: Sieben empfehlenswerte Sprachkurse im Sommer

1. Hochschule für Wirtschaft (Higher School of Economics University, HSE), Moscow

Die Hochschule für Wirtschaft in Moskau bietet einen achtwöchigen Intensivkurs an. Er richtet sich an Teilnehmer, die bereits Sprachkenntnisse auf mittlerem bzw. fortgeschrittenem Niveau besitzen. Die Unterrichtszeiten sind von Montag bis Donnerstag jeweils von 10.00 bis 15.50 Uhr. Insgesamt umfasst der Kurs 160 Unterrichtsstunden. An den Wochenenden haben die Sprachschüler die Möglichkeit an verschiedenen Ausflügen in Moskau teilzunehmen (Eintrittsgelder sind nicht in den Kursgebühren enthalten).

Kosten: umgerechnet rund 2900 Euro für acht Wochen (inklusive Kursgebühr, Unterbringung im Mehrbettzimmer, Tutorenprogramm und Hilfe bei der Visumbeschaffung)

Wann: 3. Juni bis 26. Juli

Das Puschkin-Institut bietet eine Vielzahl von Sommerkursen für Ausländer an, die ihre Sprachkenntnisse in kürzester Zeit verbessern möchten. Es stehen bis zu 18 Spezialprogramme zur Auswahl, darunter „Russisch lernen“ (Anfänger), „Wirtschaftsrussisch“ (Stufe B1 und höher), „Russische Sprache für Diplomaten und Studenten der Politikwissenschaft und Soziologie“ (Stufe B2 und höher) und sogar ein Kurs für Lehrer „Methodik des Unterrichts von Russisch als Fremdsprache”. Jeder Kurs dauert vier Wochen mit 18 bis 24 Unterrichtsstunden pro Woche. Um an den internationalen Sommerkursprogrammen teilzunehmen, müssen Sie einen Einstufungstest bei „PushkinOnline“ absolvieren.

Kosten: umgerechnet etwa zwischen 500 und 600 Euro, abhängig vom Kurs (Unterkunft nicht inklusive)

Wann: von Juni bis August

Es gibt sieben Russischkurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten an der Polytechnischen Hochschule. Die Kurszeiten und Kosten variieren. Suchen Sie sich den Kurs aus, der Ihren Bedürfnissen am ehesten entspricht und in ihren Terminkalender passt.

Kosten: umgerechnet zwischen 250 und 650 Euro je nach Kurs und Dauer (einschließlich Studiengebühren, kulturelle Aktivitäten, Exkursionen, Studienmaterialien, Unterstützung bei der Visumbeantragung und Ausstellung eines Einladungsschreibens)

Wann: von Juni bis Mitte September

4. Elektrotechnische Universität LETI, St. Petersburg

LETI bietet fünf Intensivkurse in russischer Sprache an, je nach Kenntnisstand: „Russische Sprache und russisches Kulturerbe“ (eine Woche, 36 Unterrichtsstunden), „Juwelen der russischen Kultur in russischer Sprache“ (zwei Wochen mit 72 Unterrichtsstunden) und drei einmonatige Intensivkurse in Russisch für die Sprachniveaus A1, A2-B1 und B2-C1.

Kosten: umgerechnet zwischen 200 und 500 Euro je nach Programm und Dauer (einschließlich Einladung, Schulung, Materialien und Kulturprogramm)

Wann: Juli/August

5. Lobatschewski-Universität, Nischni Nowgorod

Das Russischprogramm an der Lobatschewski-Universität bietet wöchentlich 20 Unterrichtseinheiten mit Vorlesungen auf Englisch und Russisch. Sie verbessern Ihre Sprachkenntnisse und erfahren nebenbei mehr über russische Geschichte, Kultur, soziale Gewohnheiten und über die russisch-orthodoxe Kirche. Der Unterricht umfasst interaktive Spiele und Diskussionsrunden. Es besteht die Möglichkeit, in einer Jugendherberge oder bei einer Gastfamilie zu wohnen.

Kosten: umgerechnet etwa 490 Euro für drei Wochen (einschließlich Kursgebühr, Lernmaterialien, Stadtrundfahrt, außerschulische Aktivitäten wie Besuche von Museen und Workshops)

Wann: 8. bis 23. Juli (Anmeldefrist: 21. Mai für Nicht-EU-Bürger, 20. Juni für EU-Bürger)

6. Uralische Föderale Universität, Jekaterinburg

2019 bietet die Uralische Föderale Universität drei verschiedene Programme an, die Russisch-Intensivkurse mit einem Kulturprogramm in verschiedenen Teilen Russlands kombinieren. Sie können an dem dreiwöchigen Programm „Russische Mauern: Aufstieg und Fall“ teilnehmen, das Sie auf eine Reise durch St. Petersburg, Moskau, Susdal, Wladimir und Jekaterinburg einlädt. Oder Sie besuchen Russischkurse, die Besichtigungstouren in Jekaterinburg, Kasan und St. Petersburg beinhalten. Verfolgen Sie die Geschichte der Russischen Revolution und Lenins beim „Russian Express-2019“-Programm. Für den Kurs „Russian Studies in Real Russia“ gibt es zwei Alternativen: einen Intensivkurs im Herzen des Urals oder dazu noch eine einwöchige Reise nach St. Petersburg!

Kosten: umgerechnet etwa zwischen 950 und 2000 Euro, abhängig von Kurs und Programmdauer

Wann: von Juli bis September

Dieser Intensivkurs steht Schülern aller Sprachniveaus offen. Geboten werden 60 Stunden Unterricht in den Bereichen Sprechen und Schreiben, Grammatik, Hörverständnis, Aussprache und Stilistik, Diskussionen zu aktuellen sozialen, politischen und kulturellen Themen, eine Einführung in die russische Medienlandschaft sowie Vorträge zur Kultur und Geschichte Sibiriens.

Kosten: umgerechnet rund 700 Euro (inklusive Studiengebühren, Flughafentransfers, Kultur- und Sozialprogramm, Lernmaterialien, Unterkunft)

Wann: 19. August bis 6. September

