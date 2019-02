Lust auf Russland? Wie wäre es mit einem Freiwilligenprogramm?

1. Archäologische Expedition auf der Krim

Auch in diesem Jahr bieten der Archäologische Fonds und die archäologische Expedition Ostbosporus Freiwilligen die Möglichkeit zu einer archäologischen Expedition auf die Krim. Wie immer werden die Teilnehmer von erfahrenen Altertumswissenschaftlern angeleitet, die gerne Fragen beantworten und grundlegende Ausgrabungsmethoden zeigen. In diesem Jahr stehen Ausgrabungen in der Nekropole Kiz-Aul und an der Festung Kertsch auf dem Plan. Begleitend dazu gibt es Vorlesungen über Archäologie und die Geschichte der Krim und Krasnodars. Natürlich bleibt auch genug Zeit für Sport, Unterhaltung und Strandbesuche. Jeder ist willkommen. Archäologisches Wissen wird nicht vorausgesetzt.

Termine und Dauer: 01. Juli bis 01. August, Mindestdauer eine Woche

Kosten: etwa 7 Euro pro Tag für Erstteilnehmer, keine Erstattung der Anreisekosten und der Ausgaben für Ausflüge

Weitere Details: E-Mail: archae@mail.ru

2. Eremitage

Sie lieben Kunst und Kultur? Dann bewerben Sie sich als Freiwilliger im Staatlichen Eremitage Museum von Sankt Petersburg, dem größten und berühmtesten russischen Museum. Ihre Aufgaben sind Botengänge, Übersetzungen von Veröffentlichungen der Eremitage, Mithilfe bei der Entwicklung interaktiver Besucherprogramme und besonderer Events. Sie unterstützen die vielen Forschungsabteilungen des Museums und den täglichen Freiwilligendienst. Das Museum versucht, den Wünschen der Freiwilligen gerecht zu werden, so dass eine gute Chance besteht, in einem interessanten Projekt eingesetzt zu werden. Wenn Sie länger als einen Monat bleiben, hilft das Museum bei der Beantragung des Visums und stellt ein Einladungsschreiben aus. Zudem gibt es am Ende eine offizielle Bescheinigung, wenn Sie mindestens 60 Stunden in einem Monat gearbeitet haben.

Termine und Dauer: flexibel

Kosten: keine

Weitere Details: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/volunteers?lng=en (in Englisch); E-Mail: volunteer@hermitage.ru

3. Sprachcamp Moskau

Für diejenigen, die gerne mit Kindern arbeiten, bietet sich ein Job als Gruppenleiter beim ISL Camp, einem Englisch-Sprachkurs außerhalb Moskaus, an. Der Veranstalter, die ISL Schule, bietet eine Einladung für ein Kurzzeit-Arbeitsvisum, Unterkunft, Mahlzeiten und natürlich die schöne Erfahrung, mit Kindern zu arbeiten, mehr über die russische Kultur zu lernen und neue Freunde zu finden. Englisch ist die offizielle Camp-Sprache, so dass es keine Sprachbarrieren gibt.

Termine und Dauer: Juli bis August, mindestens zwei Monate

Kosten: Das Camp erstattet die Reisekosten bis zu 300 US-Dollar (rund 262 Euro) und zahlt eine Aufwandsentschädigung von ebenfalls bis zu 300 US-Dollar pro Monat

Weitere Details: https://helpstay.com/stays/Summer-Volunteering-Moscow-Russia#overview (in Englisch)

4. Leopard Land

Der Leopard Land National Park in Russlands Fernem Osten hat sich dem Schutz eines der seltensten Tiere der Erde verschrieben: des Amurleoparden.

Der Park wurde gegründet, um das Aussterben dieser einzigartigen Großkatze zu verhindern, und deckt etwa 60 Prozent ihres natürlichen Lebensraums ab.

Sie lieben Tiere und wollen die Natur schützen? Dann bewerben Sie sich hier als Freiwilliger. Zu Ihren Aufgaben werden das Pflanzen von Zedern, Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit und Organisation von Veranstaltungen gehören. Sie helfen dabei, die Natur zu schützen.

Termine und Dauer: auf Anfrage

Kosten: keine

Weitere Details: http://leopard-land.ru/howtohelp/volunteering (in Russisch); E-Mail: nauka_ecopros@leopard-land.ru

5. Kamtschatka Vulkanpark

Im Kamtschatka Vulkanpark sind Freiwillige immer willkommen. Er ist UNESCO-Weltkulturlandschaft und berühmt für seine einzigartige Natur und das vielfältige Tierleben. Hier können Sie sich nicht nur daran erfreuen, sondern mithelfen, diese Landschaft zu erhalten. Sie werden Wanderwege anlegen, Besucher informieren, Foto- und Videoaufnahmen machen oder Informationsmaterial übersetzen. Freiwillige sollten wandererfahren sein, gerne im Team arbeiten und idealerweise medizinische Grundkenntnisse haben. Zudem sollten sie keine Angst davor haben, wilden Tieren zu begegnen!

Termine und Dauer: Mai bis Oktober, Dauer zehn Tage bis anderthalb Monate

Kosten: keine

Weitere Details: http://vulcanikamchatki.ru/deyatelnost/volontrskaya_rabota/ (in Russisch); E-Mail: volcanoesofkamchatka@mail.ru

