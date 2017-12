Sprachkurse für die Hosentasche: Vier Gratis-Apps zum Russischlernen

Für einen Russischkurs haben Sie keine Zeit? Sie wollen nur kurz Kenntnisse auffrischen? Kein Problem, mit diesen kostenfreien Handy-Apps für iOS und Android können Sie das unterwegs und zwischendurch machen und die russische Sprache in Ihren Alltag integrieren.

1 Memrise

Russischkurs für die Muttersprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Japanisch

Bei Memrise ist Russisch nur eine von vielen Sprachangeboten. Die App richtet sich vorrangig an Anfänger und leicht Fortgeschrittene. Hiermit lernen Sie Russisch auf unterhaltsame und spielerische Weise.

Alles über die russische Sprache!

Der Nutzer setzt sich jeweils Tagesziele nach einem einfachen Punktesystem, um motiviert zu bleiben, und erhält Updates über die Fortschritte seiner Lernkollegen.

Ein großes Plus der App ist, dass Sie damit auch Ihre direkte Umgebung in der Fremdsprache erkunden können – wie in einem Reality Game.

2 busuu

Russischkurs für die Muttersprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Indonesisch und Japanisch

Auch busuu eignet sich perfekt für Anfänger und leicht Fortgeschrittene Russischlerner. Zu den Lektionen gehören hier Vokabeleinheiten, Dialoge, Rätsel und Konversationspraxis. Die App funktioniert auch offline, bietet über 150 Elemente je Lektion und erlaubt es Ihnen, sich mit Ihren Lernkollegen in Verbindung zu setzen und zu vergleichen. Muttersprachler korrigieren Ihre Übungen und unterstützen Sie im Lernprozess.

3 Clozemaster

Russischkurs für die Muttersprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Dänisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Hebräisch, Polnisch, Ungarisch, Litauisch und Japanisch

Clozemaster ist derweil eher für Fortgeschrittene geeignet, kann aber auch eine gute Ergänzung zu einem traditionellen Russischkurs sein. Die App lehrt Vokabeln im Kontext und testet die Lerner dann in eigenen erarbeiteten Tests. Dabei werden Punkte für richtig ergänzte fehlende Wörter in bestehenden Sätzen vergeben – frei oder nach dem Multiple-Chaice-Prinzip.

Das Lernziel setzen Sie sich hier selbst: z.B. die 1000 meistgebrauchten russichen Wörter lernen oder die Grammatik der Substantive, Adjektive, Verben usw. verbessern

5 HelloTalk

Russischkurs für alle Muttersprachen

Wenn Sie dann schon relative fit in Russisch sind, können Sie beruhigt zu Hello Talk wechseln. Das ist eigentlich eine Plattform zur Vernetzung mit Muttersprachlern überall in der Welt. Je nach Interessen finden Sie dort passende Gesprächspartner, um Gelerntes praktisch anzuwenden und auszubauen.

Sie können sich mit Russischlerner-Kollegen über Probleme und erfolge austauschen und dann direkt bei den Muttersprachlern mehr zu Sprache und Kultur erfahren.

Wie lernen Sie Russisch oder wie halten Sie Ihre Sprachkenntnisse fit? Erzählen Sie uns im Kommentarbereich von ihrem Geheimrezept!

