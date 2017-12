Gebührenfrei studieren in Russland? So geht’s!

Erstmals in der Geschichte haben russische Universitäten Masterstudiengänge für interessierte Studierende zentral international ausgeschrieben. Russia Beyond erläutert, wie Sie an einen der begehrten Studienplätze auf den Moskauer Sperlingsbergen oder am Sankt Petersburger Newa-Ufer kommen.

ITMO-Universität ITMO-Universität

Seit dem 1. Dezember werden im Rahmen des ersten russischen internationalen Wettbewerbs „Open Doors” (“Offene Türen”), eines internationalen Stipendienprogramms russischer Hochschulen, Bewerbungen angenommen. Organisiert wird er von russischen Universitäten speziell für Studierende aus dem Ausland.

Die Gewinner bekommen dann einen Master-Studienplatz in den Fachbereichen IT, Physik, Mathematik sowie Wirtschaft an einer von 500 russischen Hochschulen. An welcher, das kann sich der Gewinner dann selbst aussuchen. Außerdem ist das Studium für ihn kostenfrei und er bekommt seine Immatrikulationsbestätig vorzeitig.

„Zum ersten Mal überhaupt bieten russische Universitäten internationalen Studierenden ein ‚Ein-Fenster-System‘, sodass sie sich nicht für jede Einrichtung einzeln bewerben müssen. Sie bewerben sich zentral und können sich dann die Hochschule auswählen“, erklärt „Open-Doors“-Projektleiterin Daria Koslowa von der ITMO-Universität für Informationstechnik, Mechanik und Optik in Sankt Petersburg.

Der Wettbewerb ist für Studierende aller Nationalitäten offen, auch für im Ausland lebende Russen. Einzige Voraussetzung ist, dass sie bereits einen Bachelor erworben haben oder ihn im kommenden Frühjahr abschließen werden. Die Bewerber müssen zwei Auswahlrunden durchlaufen: Zuerst müssen sie ein ausführliches Motivationsschreiben sowie ihre Bachelor-Arbeiten vorlegen, fachliche Forschungserfolge präsentieren und einen anspruchsvollen Sprachtest bestehen, in der zweiten Auswahlrunde einen Online-Test bestehen.

„Das Bewerbungsverfahren findet komplett online statt, sodass die Studierenden nicht extra für die Auswahlprüfungen nach Russland kommen müssen“, so Koslowa. Alle Dokumente werden sicher und verschlüsselt auf die Projektplattform hochgeladen. Am Ende werden die besten 25 Prozent der Bewerber als Gewinner bekanntgegeben.

Laut Koslowa ist das russische Bildungssystem seit Langem sehr attraktiv für ausländische Studenten. Aber auch in der Gegenwart wachse das Interesse an einem Studium in Russland: „In den letzten Jahren hat sich beispielsweise der Studierendenaustausch an der ITMO-Universität verdoppelt, die Anzahl der ausländischen Mitarbeiter an der Hochschule gar verzehnfacht“, betont die Projektkoordinatorin.

Umgesetzt wird “Open Doors” gemeinsam mit den 21 führenden russischen Universitäten des staatlichen Eliteuni-Programm 5-100.

Noch bis zum 30. Dezember können interessierte Studierende ihre Bewerbungsunterlagen für die erste Auswahlrunde auf der Projektplattform hochladen!

