Nicht nur Do swidanija? Die Wahl des richtigen Auf Wiedersehen auf Russisch

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu verabschieden, und die gewählte Option kann viel über die Persönlichkeit des Sprechers aussagen.

Wenn Sie keine persönlichen Informationen preisgeben wollen, sollten Sie es beim neutralen Досвидания(Do swidánija, dt.: Auf Wiedersehen) und Пока (Paká, dt.: Tschüss) belassen. Die erste Variante wird in der formellen Sie-Kommunikation verwendet, die zweite in der informellen Du-Kommunikation mit Bekannten, Freunden und Freundinnen. Beiden Verabschiedungen fehlt es an Individualität und deshalb sie sind für alle Gelegenheiten geeignet. Aber schauen wir uns eine Liste mit blumigeren Optionen an, die ein wenig mehr über die Person und ihre Absichten verraten.

Der Tagebuchschreiber, der an die Zukunft glaubt

Wenn Sie optimistisch und zuversichtlich sind, dass der morgige Tag kommt, Ihr Gesprächspartner auch in ein paar Tagen noch nett zu Ihnen sein wird und Sie sich auf jeden Fall wiedersehen werden, sind die folgenden Verabschiedungsformen auf Russisch für Sie geeignet:

1) Уви́димся! (Uwídimsja!, Man sieht sich!; wörtliche Übersetzung: Wir werden uns sehen!)

2) До встре́чи! (Do wstrétschi!, wörtliche Übersetzung: Bis zum Treffen!)

3) До за́втра! (Do sáwtra!, wörtliche Übersetzung: Bis morgen!)

4) До ско́рого! (Do skórowo!, Bis bald!; wörtliche Übersetzung: Bis zum baldigen [Wiedersehen]!)

5) До понеде́льника! (Do panedjélnika!, wörtliche Übersetzung: Bis Montag!)

6) До…+ (Do... +, Bis + Genitiv)

Diese Abschiede bringen Stabilität in das Leben all jener, die sie benutzen, und sie verleihen Gewissheit an eine bessere Zukunft. Interessant ist, dass die Verabschiedungen Auf Wiedersehen und Bis zum Treffen auf die gleiche Weise gebildet werden – aus der Präposition до (do, dt.: bis) + Genetiv eines Substantivs, die Begriffe Wiedersehen und Treffen sind in diesem Zusammenhang synonym. Doch während die erste Variante des Abschieds keineswegs bedeutet, dass sich die Gesprächspartner bald wiedersehen werden, wird die zweite Variante gerade dann verwendet, wenn ein Treffen vereinbart und erwartet wird.

Der Fatalist

Aber wenn Sie kein Vertrauen in die Zukunft haben und die Person, mit der Sie gerade gesprochen haben, sich auf Ihrer schwarzen Liste befindet, ist das Wort für Sie...

Проща́й! (Prostscháj!, dt.: Lebe wohl!)

Ein kurzes Prostscháj! macht deutlich, dass man sich nie wieder sehen wird. Es ist ein guter Weg, um eine Urlaubsromanze zu beenden oder einen dramatischen Abgang ins irgendwo zu hinzulegen, bevor man die Tür laut zuschlägt. Es wird auch in Situationen verwendet, in denen niemand einen Groll gegen den Anderen hegt, sondern die Menschen sich verabschieden und verstehen, dass das Schicksal sie nie wieder an einem Punkt auf dem Planeten Erde zusammenführen wird.

Wünsche von guten Menschen

Höfliche Menschen wünschen sich gegenseitig alles Gute, und so ersetzen die Wünsche oft die klassischen Abschiedsformeln. Wendungen mit dem Wort ночь (notsch, dt.: Nacht – Beispiele 3, 4) werden in der Regel nach 22 Uhr zueinander gesagt, wenn sich das Gespräch in die Länge gezogen hat und man sich bettfertig machen sollte:

1) Всего́ хоро́шего! (Wsewó choróschewo!, dt.: Alles Gute!)

2) Всего́ до́брого! (Wsewó dóbrowo!, dt.: Alles Gute!)

3) До́брой но́чи! (Dóbroj nótschi, dt.: Gute Nacht!)

4) Споко́йной но́чи! (Spokójnoj nótschi, dt.: Gute Nacht!; wörtlich: Ruhige Nacht!)

5) Счастли́во! (Stschastliwo!, dt.: Gut Glück!, umgangssprachlich: Hau rein!)

Abgesehen von Beispiel 5 Stschastliwo! stehen die Abschiedswünsche im Genitiv, da sie eine Fortsetzung des Verbs желать (schelátj, dt.: wünschen) sind, das den Genitiv erfordert, aber in der Regel weggelassen wird.

Der Polyglott

Auch aus anderen Sprachen entlehnte Verabschiedungen werden im Russischen gerne verwendet. Der Grad der Popularität dieser Formeln hängt davon ab, welche ausländischen Serien die Zuschauer gerade auf ihren Bildschirmen sehen. Die Welle der Liebe zum italienischen Kino mit Adriano Celentano in den Achtzigerjahren hinterließ die Worte Чао(Tschao, von Ciao) und Аривидерчи (Ariwídertschi, von Arrivederci), die Popularität der lateinamerikanischen Serien in den Neunzigerjahren fügte dem Abschied ein heißes Адиос (Adiós) hinzu. Jetzt wirken diese Varianten ein wenig prätentiös, geeignet für die Gesellschaft von Polyglotten oder für den eindringlichen Refrain eines Popsong-Ohrwurms.

Ча́о! (Ciao!)

Аривиде́рчи! (Arividejerci!)

Адио́с!(Adios!)

Rein maskuliner Stil

Im Russischen gibt es genderspezifische Versionen von Verabschiedungen, vor allem männliche:

Ну, дава́й! (Nu, dawáj!, dt.: Na dann los!)

Ну, быва́й! (Nu, bywáj!, dt.: Hau rein!)

Solche Verabschiedungen zeichnen sich durch ihre Kürze und Einfachheit aus und finden sich daher häufig in der Sprache des Militärs und ähnlicher Strukturen. Bywáj ist die Imperativform des Verbs бывать (bywatj, dt.: geschehen, vorkommen) und kann in etwa auch mit Lass es dir gut gehen! übersetzt werden

Eine strenge und sachliche, emotionslose Version sollte ebenfalls in diese Gruppe aufgenommen werden:

На свя́зи! (Na swási!, dt.: [Wir bleiben] in Kontakt!, [Wir bleiben] in Verbindung!)

Die Anhänger dieser Abschiedsvariante sind stets auf Kommunikation bedacht und auf die Tatsache, dass man in der heutigen Welt jederzeit jeden erreichen kann. Vernetzt zu sein liegt halt im Trend!

Verabschiedungen, die die Mutter ärgern

Slang-Varianten der Standardformen von Auf Wiedersehen! und Tschüss! sind bei emotionalen jungen Menschen beliebt und für ältere Menschen nervig:

Поке́дова! (Pakédowa!, dt.: Tschüssikowski!)

Досвидо́с! (Doswidós! – eine Kurzform von Do swidanija! mit spanisch klingender Endung in Analogie zu Adios!)

Sie klingen fröhlich, aber für Außenstehende unhöflich und eignen sich eher für eine den engen Freundeskreis.

Die Art und Weise, wie man sich verabschiedet, sagt wirklich viel über einen Menschen aus. Wenn Sie sich verabschieden, verärgern Sie Ihre Mutter und wünschen Sie sich gegenseitig nur Gutes und Angenehmes! Und vielleicht treffen Sie Ihre russischen Freunde wieder, wenn Sie öfter Do wstretschi! (Bis bald) statt Do swidanija! (Auf Wiedersehen) sagen.

