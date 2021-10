Was ist der Unterschied zwischen СМОТРЕТЬ-ВИДЕТЬ (sehen) und СЛУШАТЬ-СЛЫШАТЬ (hören)?

Bei allen vier Verben handelt es sich um den unvollendeten Aspekt. Drei von ihnen werden entsprechend der i-Konjugation gebeugt, das vierte nach der e-Konjugation.



Konjugation von Verben im Präsens und Präteritum

Die Verben СМОТРЕТЬ (beobachten) und СЛУШАТЬ (zuhören) werden in einer Situation verwendet, in der Sie absichtlich Informationen empfangen und ihnen Ihre Aufmerksamkeit und Zeit widmen. Die Aktionen von СМОТРЕТЬ und СЛУШАТЬ sind kontrollierbar.

Alena Repkina Alena Repkina

Alena Repkina Alena Repkina

Die Verben ВИДЕТЬ (sehen) und СЛЫШАТЬ (hören) beziehen sich auf physische Fähigkeiten und werden in einer Situation verwendet, in der Ihre Augen und Ohren unwillkürlich Informationen um Sie herum aufnehmen und Ihr Wunsch oder Ihre Absicht absolut keine Rolle spielt.

Alena Repkina Alena Repkina

Alena Repkina Alena Repkina

Fügt man den Verben die Negation NICHT hinzu, erhält man die folgenden Bedeutungen:

a) Ich schaue nicht zu, ich höre nicht zu = ich will bewusst keine Informationen erhalten

b) Ich kann nicht sehen, ich kann nicht hören = ich kann physisch keine Informationen empfangen, es gibt ein Hindernis

Manchmal kann der Unterschied zwischen diesen Verben die Karriere kosten! Stellen Sie sich vor, ein Online-Meeting steht an, der Chef fragt Sie etwas, aber Sie haben eine schlechte Internetverbindung. Was werden Sie dem Chef antworten? Wenn Sie sagen: Простите, я не слышу! (Tut mir leid, ich kann nichts hören!), wird der Chef die Frage einfach wiederholen, aber wenn Sie plötzlich das Verb verwechseln und sagen: Простите, я не слушаю! (Entschuldigung, ich höre nicht zu!), könnte Ihr Chef Sie feuern!

Alena Repkina Alena Repkina

Wenn Sie also erzählen wollen, wie Sie Ihre Freizeit verbringen und was Sie gerne tun, benutze die Verben СМОТРЕТЬ ((an)schauen) und СЛУШАТЬ (anhören):

Zum Beispiel: Ich schaue gerne fern und höre jeden Abend Musik. Mein Vater schaut immer die Nachrichten und hört Radio. Und meine Mutter schaut sich oft Theaterstücke an und hört sich Konzerte an. Und mein Bruder schaut sich in seiner Freizeit YouTube-Videos an und hört sich Hörbücher an.

Wenn Sie Situationen beschreiben, die Sie beobachten (oder beobachtet haben), z. B. was Sie vor Ihren Augen sehen oder welche Geräusche um Sie herum zu hören sind, dann sollten Sie die Verben ВИДЕТЬ (sehen) bzw. СЛЫШАТЬ (hören) verwenden.

Zum Beispiel: Wir sehen einen fröhlichen Hund im Garten und hören ihn bellen!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.