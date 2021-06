Die verschiedenen Arten, Vaterland auf Russisch zu sagen

Allein in der Nationalhymne werden fünf verschiedene Begriffe verwendet, mit denen Russen ihr Land bezeichnen. Diese Wörter unterscheiden sich in ihrem Genus und ihrer Bedeutung. Sie werden bei verschiedenen Gelegenheiten, aber allesamt sehr häufig verwendet.



Das „Heimatmotiv“ war bei den russischen Dichtern und Autoren schon immer äußerst beliebt – sie priesen ihr Land in vielen kunstvollen Worten. Ihre patriotischen Verse werden im russischen Literaturunterricht in den Schulen gelehrt. Hier ist ein Zitat aus einem Gedicht Alexander Puschkins:

Zwei Dinge sind dem Herzen wert,

Solang wir gehen des Lebens Bahnen:

Das ist der heimatliche Herd,

Dassind die Gräber unsrer Ahnen.

ДЕРЖAВА (DERSCHÀWA) – Staatsmacht; ursprünglich: Reichsapfel

Россия – священная наша держава (Rossíja – swjestschénnaja náscha derscháwa) – Russland ist unsere heilige Staatsmacht. So beginnt die russische Nationalhymne. Im Altslawischen bedeutete dieses Wort Kraft und Stärke. Die Wurzel ist das Verb держать (derschátj) – halten. Es war also die Macht, die der Herrscher in seiner Hand hielt. Heutzutage wird der Begriff vor allem für ein großes, mächtiges Land verwendet.

In russischen Geschichtsbüchern steht, dass Großbritannien früher eine морскаядержава (marskája derscháwa), also eine Seemacht war. Russische Zaren haben immer davon geträumt, ihr Reich in eine DERSCHÁWA zu verwandeln.

Herrschaftsinsignien der Zaren: Zepter, Reichsapfel (zu Russisch Derschawa) und Krone Alexander Polyakov/Sputnik Alexander Polyakov/Sputnik

Dieses Wort findet sich in historischen Dokumenten und Gedichten wieder, insbesondere bei Alexander Puschkin. In der modernen Zeit wird dieses Wort jedoch in der informellen Kommunikation und am häufigsten in dem Ausdruck За державу обидно (sa derscháwu abídno)verwendet und bedeutet: Um die Staatsmacht tut es mir leid. Normalerweise wird diese Redewendung nicht ernsthaft gebraucht, sondern wenn man sich unter Freunden über Politik unterhält.

РОДИНА (RÓDINA) – Mutterland, Heimatland

RÓDINA ist, ohne Übertreibung, eines der Wörter, die russische Kinder bereits in der Kita sehr oft hören. Seine Wurzel ist das Wort РОД(ROD), das Familie oder Stamm bedeutet. Die gleiche Wurzel hat das Verb РОДИТЬСЯ (RADÍTJSA) – geboren werden. RÓDINA ist also der Ort, an dem man geboren wurde und wo die Familie lebt.

Rodina (zu Deutsch Das Mutterland) von Aapollinari Wasnezow Apollinary Vasnetsov Apollinary Vasnetsov

Wenn die Russen von RÓDINA sprechen, können sie sich Felder, Birken, hölzerne Landhäuser oder kleine Höfe vorstellen, wo sie geboren wurden, wo sie ihre Kindheit verbracht haben. Es gibt sogar den Ausdruck МАЛАЯРОДИНА (MÀLAJA RÓDINA) – kleines Mutterland, der sich auf den konkreten Ort bezieht, an dem man geboren wurde. Auf diese Weise kann man angeben, dass Russland das großes Mutterland ist, während dieser bestimmte Ort das gemütliche kleine Mutterland darstellt – und das hängt immer von der konkreten Person ab, ob sie nun aus den kaukasischen Bergen, dem Fernen Osten oder einer verschneiten Stadt im Hohen Norden stammt.

„Das Mutterland ruft!“ ist ein sowjetisches Propagandaplakat aus dem Jahr 1941 Irakly Toidze Irakly Toidze

RÓDINA war während des Zweiten Weltkriegs eines der am meisten verbreiteten Wörter der sowjetischen Propaganda. РОДИНАМАТЬЗОВЕТ (RÓDINA MATJ SAWJÓT) – Mütterchen Heimat ruft war ein sehr populäres Plakatmotiv. Die Heimat wurde als Frau dargestellt. Es waren also nicht die Behörden, sondern eine Mutter, die die Bürger zur Verteidigung ihrer Heimat aufrief.

Die Mutter-Heimat-Statue in Wolgograd (ehemals Stalingrad) Anastasia Galyamicheva (CC BY-SA 4.0) Anastasia Galyamicheva (CC BY-SA 4.0)

In der gesamten ehemaligen Sowjetunion gibt es bis heute mehrere Denkmäler, die der РОДИНА-МАТЬ gewidmet sind. Eines der berühmtesten befindet sich in Wolgograd (dem ehemaligen Stalingrad).

ОТЕЧЕСТВО (ATÈTSCHESTWO), ОТЧИЗНА (ATTSCHÍSNA) – Vaterland

Beide Wörter stammen von dem Wort отец (atjéz) – Vater und bedeuten das Land der Väter. Sie sind im Russischen die genauste Übersetzung des Begriffs Vaterland. Beide Wörter werden auch in der russischen Nationalhymne verwendet.

Eine Siegesparede am 9. Mai auf dem Roten Platz in Moskau Andrei Nikeriche/Moskva agency Andrei Nikeriche/Moskva agency

ATTSCHÍSNA ist ein archaischer Begriff. Wir können ihn in alter Poesie und offiziellen Dokumenten und Briefen finden. ATÈTSCHESTWO wird häufiger verwendet. Während RÓDINAin der Regel ein lockereres und volkstümliches Wort ist und sich auf das Land bezieht, geht es bei ATÈTSCHESTWO meist um den Staat und um Patriotismus.

ATÈTSCHESTWO ist ein Wort, das auch im modernen Militärdienst Russlands verwendet wird. Es gibt einen Feiertag namens Tag der Vaterlandsverteidiger und einen staatlichen Orden Für Verdienste um das Vaterland.

Russischer Verdienstorden für das Vaterland 1. Klasse Public domain Public domain

In Russland wird der Krieg mit Napoleon üblicherweise als Vaterländischer Krieg von 1812 oder auf Russisch Atétschestwennajawajná bezeichnet, der Krieg der Sowjetunion gegen Hitlerdeutschland dagegen als Großer Vaterländischer Krieg bzw. WelíkajaAtétschestwennajawajná.

НАША СТРАНА (NÁSCHA STRANÁ), РОДНАЯ СТРАНА (RADNÁjA STRANÁ) – unser Land, unsere Heimat

Unser geliebtes Land! heißt es in der zweiten Zeile der Nationalhymne. Die Russen LIEBEN ihr Land und nennen es Heimat, geliebte Heimat, Heimatland, heimatliches russisches Land, unser Land, unser geliebtes Land, liebes Land und so weiter. NÁSCHA (unser) STRANÁ (Land), RADNÁJA (heimatliches), LJUBÍMAJA (geliebtes) sind hier die am häufigsten verwendeten Wörter.

Außerdem begnügen wir Russen uns in der Regel nicht damit, einfach ATÈTSCHESTWO zu sagen, also sagen wir RADNÓJE ATÈTSCHESTWO(wörtlich: heimatliches Vaterland). Sehr häufig findet man auch die Variante LJUBÍMAJA RÓDINA – geliebtes Vaterland.

Es gab einmal eine Fernsehsendung namens NÁSCHA RÁSCHA – eine Kombination des russischen Worts náscha (unser) und dem englischen Russia (Russland). Auf halb humorvolle, halb patriotische Art und Weise erklärte diese Show, dass Ausländer uns RUSSIA nennen und es so aussprechen, wie sie es tun (und nicht RASSÍJA, wie Russen es tun), weil sie einfach neidisch darauf sind, dass Russland UNSER Land ist!

