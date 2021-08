Welche Fehler in der russischen Sprache verärgern die Russen?

Russen behandeln Ausländer, die Russisch lernen, normalerweise mit Respekt und nehmen Rücksicht auf deren Aussprache oder die falsch verwendete Grammatik. Wenn ein russischer Muttersprachler DIESE Fehler begeht, schwillt seinen Landsleute jedoch meistens der Kamm.



Falsche Betonung

Eines der ärgerlichsten Dinge ist die falsche Betonung einiger Wörter.

Das Wort звонить (swanítj) – anrufen – führt diese Liste an: Die richtige Aussprache ist swanítj, z.B. тебе кто-то звонит (tebjé któ-to swanít) –jemand ruft dich an. Aber einige Leute sagen swónitj und bringen damit manch einen Gesprächspartner zur Rage. Laut Asalija Blinowa, einer Professorin für Bühnensprache am Jekaterinburger Theaterinstitut, deutet die – falsche oder richtige – Betonung auf das kulturelle Niveau einer Person hin.

Verballhornung von Begriffen

Lehnwörter aus dem Ausland klingen für ein russisches Ohr fremd, besonders für Senioren, die einige dieser exotischen Wörter nach ihrem eigenen Gustus aussprechen. So hört man экспрессо(expresso)statt эспрессо für einen Espresso, кэпчук (keptschuk)statt кетчуп für Ketchup, нубук (nubuk) statt ноутбук für ein Notebook und курасан (kurasan) statt круассан für einen Croissant. Blinowa merkt an, dass Expresso eine Computerspiel-Figur zum Reiten ist und dass man seinen Kaffee nicht schneller bekommt, nur weil es nach Express klingt. Sie sagt, man solle sich einfach das richtige Sprechen antrainieren: Schauspieltheater besuchen, Dichtern und Schriftstellern zuhören und klassische Literatur lesen.

Das komplizierte Verb (hin)legen

Die Bildung der Zeitformen von Verben im Russischen unterscheidet sich deutlich von der im Deutschen und basiert auf den sogenannten Aspekten – man unterscheidet den unvollendeten und den vollendeten Aspekt. Die beiden Aspekte eines Verbs sind einander meist sehr ähnlich und oft wird der vollendete aus dem unvollendeten Aspekt mithilfe des Präfix по- (pa-) gebildet. Ein typischer Fehler tritt bei dem Verbpaar legen auf – der unvollendete Aspekt lautet класть (klastj), der vollendete положить (palaschítj) Konsequenterweise bilden manche Russen den einen Aspekt auf Grundlage des anderen und so sind die (falschen) Formen покласть (paklástj) bzw. ложить (laschítj) entstanden. Als kleine Gedächtnisstütze: Der unvollendete Aspekt wird in der Regel bei wiederkehrenden und andauernden Handlungen bzw. das Präsens verwendet, der vollendete Aspekt nur für das Präteritum und das Futur. So sagt man Не клади яйца в одну корзину (Nje kladí jájza w adnú kársínu) – Lege Eier nicht in einen Korb, aber Ониположат яйца в корзину (Aní palóschat jájza w karsínu) – Sie werden Eier in den Korb legen.

Die gleiche Regel gilt für das Verbpaar сажать (saschátj) / посадить (pasadítj) – pflanzen: Die Varianten посажать (pasaschátj) und садить (sadítj) gibt es nicht!

Anglizismen verwenden, wenn es ein russisches Pendant gibt

So wie das Deutsche unter dem Denglisch, der Mischung aus deutscher und englischer Sprache, leidet das Russisch unter dem Runglisch. Dies wird zunehmend von jungen Leuten gesprochen. „Ich höre oft solche Wörter wie митинг (Meeting) statt втсреча (wstrétscha), воркшоп (Workshop) statt мастерская (masterskája)und so weiter – und ich verstehe wirklich nicht, warum die Leute diese Wörter benutzen“, beschwert sich die Moskauer Fotografin Darja Sokolowa.

Verwendung seltsamer und falscher Pronomen

Besitzanzeigenende Fürwörter (Possessivpronomen) erklären die Zugehörigkeit zu einem Nomen. Sie werden in der ersten und zweiten Person entsprechend dem Geschlecht (Genus) und dem Fall (Kasus) gebeugt, nicht jedoch in der dritten Person, z.B. мой отец / моего отца (moj atjéz / majewó atzá) – mein Vater / meinen Vater, aberего отец / его отца (jewó atjez / jewó atzá) – sein Vater / seinen Vater. Weniger gebildete Menschen können diese Logik jedoch nicht nachvollziehen und behandeln die Possessivpronomen für die dritte Person genau so wie für die erste und zweite Person: егонный (jewónnyj) stattего oder im Plural ихный (íchnyj)stattих! Vergleichen lässt sich das mit der in süd- und mitteldeutschen Dialekten anzutreffenden Form dein seins und mein seins.

Ein anderer populärer umgangssprachlicher Fehler ist die Verwendung eines falschen Pronomens bei einigen russischen Verben:поговорить за (pagavarítj sa) stattпоговорить о (pagavarítj o) – sprechen über undскучать за (skutschátj sa) statt скучать по (skutschátj pa) – sich sehnen nach. Richtig heißt Ich vermisse dich auf Russisch alsoЯ скучаю по тебе (Ja skutscháju pa tebjé) und nicht etwa Я скучаю за тобой (Ja skutscháju sa tabój).

Das Weichheitszeichen an der falschen Stelle

Viele russische Verben enden auf -ться oder-тся (z.B. учиться / учится — lernen). Die beiden Formen unterscheiden sich also nur durch das Weichheitszeichen ь. „Ich hasse es, wenn die Leute das Weichheitszeichen hinzufügen, wo sie wollen“, sagt Ausbildungsleiterin Valentina Pachomowa aus St. Petersburg. Dabei ist es gar nicht so schwer, sich zu merken, wann welche dieser Formen verwenden wird: Wird eine Satzkonstruktion mit Hilfsverb + Vollverb verwenden, so wird beim Vollverb ein Weichheitszeichen geschrieben, denn das Vollverb steht im Infinitiv. Wird dagegen nur ein Vollverb verwendet, so wird kein Weichheitszeichen geschrieben, denn das Verb ist gebeugt. Z.B: Он хочет учиться (On chótschet utschítjsa) –Er will lernen /studieren , aber Он учится в школе (On úchitsa w schkólje) –Er lernt in der Schule. Lesen Sie hier, wie man das Weichheitszeichen richtig verwendet!

