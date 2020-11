Voller Vorurteile: Die merkwürdigsten Fragen von Ausländern an Russen

Sind Sie ein KGB-Spion?

Ja, klar. Nur, dass der KGB jetzt FSB heißt und ich nur Teilzeit-Spion bin… Diese häufig gestellte Frage spiegelt die Bekanntheit russischer Spione und Geheimdienste auf der ganzen Welt wider, die nicht zuletzt durch Filme und Fernsehsendungen während des Kalten Krieges populär wurden. Wenn ein Russe fließend Englisch - oder eine andere Fremdsprache - spricht und einiges über die Welt weiß, aber wenig über sich preisgibt, ist er wahrscheinlich ein Spion...

Gibt es Wi-Fi in Russland?

Diese Frage verfolgt viele Menschen in Entwicklungsländern, da viele Menschen - insbesondere in den USA - zu glauben scheinen, dass Wi-Fi, so allgegenwärtig es auch in der westlichen Welt sein mag, ein Luxus ist, den weniger entwickelte Länder selten haben. Aber natürlich ist Wi-Fi seit 2012 in nahezu jeder bewohnten Ecke der Welt zu finden, sogar in Moskaus berühmtem U-Bahn-System. Es mag ein Schock sein, dass die Russen sogar über die Endgeräte verfügen, um sich mit dem Internet zu verbinden und damit umzugehen wissen.

Gibt es in Russland ausländische Lebensmittel?

Es scheint eine antiquierte und relativ weit verbreitete Überzeugung zu geben, insbesondere unter Amerikanern, dass in Russland Hunger gelitten wird und das wenige verfügbare Essen alles andere als exotisch ist. Diese Vorurteile sind wohl auf die Hungersnöte und den Mangel zurückzuführen, die es in der UdSSR Mitte des 20. Jahrhunderts gab. Seitdem gehört Russlands Nahrungsmittelknappheit jedoch der Vergangenheit an und die Straßen unserer Städte sind mit Restaurants überschwemmt, deren Küche aus allen Teilen der Welt stammt.

Nach meiner Erfahrung waren die Menschen besonders überrascht, als ich eine langjährige Vorliebe für Mangos und Avocados zum Ausdruck brachte, die im Allgemeinen die Frage aufwirft, wo sie in Russland zu finden sind. Die Antwort ist dieselbe wie in den USA: Wir importieren Lebensmittel aus anderen Ländern und verkaufen sie dann in unseren Geschäften.

Wie überlebt man in Städten, durch die Bären streifen?

Wir rüsten uns mit Waffen, Gewehren und Granaten aus. Bären sind seit langem mit Russland verbunden, aber mit dem Aufkommen des Internets und der Meme-Kultur sind Videos von Bären, die durch die Straßen einer Stadt streifen, besonders beliebt geworden. Für die überwiegende Mehrheit der Millionen Menschen, die in Russland leben, ist es jedoch eine fantastische und unglaublich seltene Erfahrung, einen Bären außerhalb eines Zoos zu sehen, insbesondere in einer städtischen Umgebung. Füchse und Elche jedoch ...

Warum ist Ihnen kalt, obwohl Sie russisch sind?

Das mag daran liegen, dass auch wir Russen Menschen sind. Russlands kalte Winter sind zu Recht zur Legende geworden, aber die meisten Russen sind nicht immun gegen die Kälte, sondern sie überleben den Winter, weil sie sich entsprechend warm anziehen. Wir wissen einfach, wie wir damit umgehen müssen, ebenso wie andere Bewohner weniger gemäßigter Klimazonen. Darüber hinaus sind unsere Sommer zur großen Überraschung derjenigen, die mit Russland nicht vertraut sind, nicht nur warm, sondern manchmal sogar genauso heiß wie unsere Winter kalt.

Stimmt es, dass die meisten russischen Männer nicht gut aussehen?

Eine merkwürdige Frage, die aber nicht ungewöhnlich ist. Es scheint eine Folge des Ruhmes russischer Frauen zu sein, die für ihre Schönheit in der Populärkultur bekannt sind. Der Kontrast zwischen dem weiblichen Geschlecht und den russischen Männern macht aus letzteren zwangsläufig Biester neben den Schönen.

