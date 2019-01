Die besten russischen Witze über kalte Winter

Wir machen uns gerne lustig über diesen anhaltenden höllischen Frost, der uns fünf Monate im Jahr beherrscht. Ändern kann man daran nichts, also nehmen wir es mit Humor.

Kirill Zykow/Moskva Agency Kirill Zykow/Moskva Agency

Hier sind einige der besten russischen Witze über die Kälte.

Hinweis: Alle Temperaturen sind in Grad Celsius angegeben

+ 20 °: Die Griechen ziehen Pullover an (falls sie einen finden).

+ 15 °: Die Hawaiianer stellen die Heizung an (falls sie eine haben).

+ 10 °: Die Amerikaner bibbern, während die Russen Gurken anpflanzen.

+ 5 °: Sie können Ihren eigenen Atem sehen, italienische Autos lassen sich nicht mehr starten, Norweger nehmen ein Bad, die Russen fahren mit offenen Autofenstern.

0 °: In Amerika gefriert das Wasser, in Russland wird es nur dicker.

-5 °: Französische Autos lassen sich nicht mehr starten.

-10 °: Sie planen einen Urlaub in Australien.

-15 °: Ihre Katze besteht darauf, in Ihrem Bett zu schlafen. Norweger tragen jetzt Pullover.

-18 °: New Yorker Vermieter stellen die Heizung an. Die Russen machen zum letzten Mal ein Picknick.

-20 °: Amerikanische Autos lassen sich nicht starten. In Alaska ziehen die Einwohner langärmelige Kleidung an.

-25 °: Deutsche Autos lassen sich nicht mehr starten. Die Hawaiianer sterben.

-30 °: Politiker machen sich Gedanken über die Obdachlosen. Ihre Katze schläft nun lieber mit Schlafanzug.

-35 °: Zu kalt zum Nachdenken. Japanische Autos lassen sich nicht mehr starten.

-40 °: Sie planen ein zweiwöchiges Bad im Whirlpool. Schwedische Autos lassen sich nicht mehr starten.

-42 °: Der öffentliche Nahverkehr in Europa steht still. Russen essen Eis auf der Straße.

-45 °: Alle Griechen sterben. Politiker tun nun auch etwas für die Obdachlosen.

-50 °: Ihre Augenlider kleben beim Blinzeln zusammen. In Alaska schließen die Leute das Fenster im Badezimmer.

-60 °: Die Eisbären machen sich auf den Weg nach Süden.

-70 °: Die Hölle friert ein.

-73 °: Finnische Sozialdienste evakuieren den Weihnachtsmann aus Lappland. Die Russen tragen Mützen mit Ohrenschutz.

80 °: Rechtsanwälte stecken ihre Hände in die eigenen Taschen.

-114 °: Ethylalkohol beginnt zu gefrieren. Die Russen jammern.

-273 °: Der absolute Nullpunkt. Subatomare Teilchen stoppen ihre Bewegung. Die Russen tragen jetzt Stiefel.

-295 °: 90% des Planeten sind tot. Die russische Fußballnationalmannschaft gewinnt die Weltmeisterschaft.

Denis Koschewnikow/TASS Denis Koschewnikow/TASS

Natürlich bekommen auch Russen eine Erkältung wie jeder andere. Wir haben sogar einen eigenen Bericht zu diesem Thema. In den nördlichsten Regionen wie Murmansk ist alles noch viel schlimmer, denn dort gilt es, die Polarnacht zu überstehen. Länger als einen Monat lang sehen Sie dort die Sonne nicht. Das war Inspiration für diesen etwas übertriebenen Witz:

F: „Was hat die Polizei den Verdächtigen in Murmansk gefragt?“

A: "Wo warst Du in der Nacht von September bis März?"

Reuters Reuters

Ein weiterer populärer Witz über die Haltung der Ausländer zum russischen Klima ist dieser hier:

Ein Student, der in Russland studiert, schreibt einen Brief an seine Angehörigen: "Während des „grünen Winters" war es mehr oder weniger in Ordnung, aber als der weiße anfing, wurde es wirklich hart ..."

Einige Witze wirken wie Hilferufe:

Den ganzen Winter über freuen wir uns in Russland auf den Frühling. Wenn der Frühling kommt, freuen wir uns, dass der Winter bald wirklich zu Ende geht.

Alexander Krjaschew/Sputnik Alexander Krjaschew/Sputnik

Oder dieser:

Einmal kaufte ein Kerl aus Tschukotka (einer sehr kalten Region im Fernen Osten) einen Kühlschrank.

“Wozu brauchst Du den? Es ist kalt genug!“ – „Der ist nicht für Lebensmittel, der ist für mich. Ich wärme mich darin auf. Draußen sind es -40 °, im Kühlschrank nur -4 °."

Oder dieser Witz - oder eigentlich alle…

Es ist eine Schande, dass kein ausländischer Feind mehr in Russland einmarschieren will. Unser herrlicher Frost wird verschwendet.

Bolot Botschkarew/Sputnik Bolot Botschkarew/Sputnik

Um nicht zu erfrieren, zeigen sich die Menschen sehr einfallsreich:

Es ist Winter. Ein Firmenmeeting in einem russischen Büro. Etwa 95 Prozent der Angestellten fehlten wegen Grippe. Der Chef sagt: „Herr Iwanow, warum sind Sie gesund geblieben?“ „Das ist ganz einfach. Ich rauche nicht draußen, sondern heimlich auf der Treppe.“

Doch fürchtet euch nicht. Der russische Winter ist gar nicht so schlimm, wenn man die folgenden Überlebenstipps beachtet: Lesen Sie hier.

