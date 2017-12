Survival Guide: Wie Sie als Autofahrer sicher durch den russischen Winter kommen

Festgefrorene Scheibenwischer, entladene Batterien, vereiste Straßen, verrückte Fahrer… Das ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um das Autofahren im russischen Winter geht. Wir geben Ihnen ein paar Tipps, damit es nicht ganz so schlimm wird.

Reifen und „Schuhe“

Zunächst einmal müssen Sie, wie die Russen sagen, Ihre „Schuhe wechseln“. Das bedeutet, dass Sie sich Winterreifen besorgen und Ihre Reifen wechseln müssen, denn sogar in Moskau sind die Straßen im Winter vereist. Sie werden mit ihrem Auto sonst durch die Gegend rutschen. Sollten Sie außerhalb russischer Städte unterwegs sein, werden Sie eventuell noch strapazierfähigere Reifen brauchen, um durch den tiefen Schnee, über das Eis und den gefrorenen Schmutz zu kommen.

Wichtig ist, dass der für „шипы“, also für „Spikes“, stehende Buchstabe „Ш“ auf ihrer Heckscheibe zu finden ist. Er zeigt an, dass Sie Winterreifen aufgezogen habe. So schreibt es die russische Straßenverkehrsordnung vor.

Es ist zudem sinnvoll, dass Sie auch Ihre tatsächlichen Schuhe wechseln, denn morgens wird es in Ihrem Auto bitterkalt an – es sei denn, Sie haben Ihren Motor zuvor bereits für einige Minuten laufen lassen, um sicher zu gehen, dass es schön warm ist. Auch lohnt es sich, die Fußmatten im Auto gegen solche aus abwaschbarem Kautschuk einzutauschen: Der Schnee, das Salz und der Regen können die Werkstoffoberflächen nämlich beschädigen.

Unter der Motorhaube

Ob Sie nun einen Neuwagen oder ein älteres Modell fahren: Haben Sie einen Blick darauf, was sich unter Ihrer Motorhaube abspielt. Gehen Sie zunächst einmal sicher, dass mit Ihrer Batterie alles in Ordnung ist. Im Winter ist es besser, wenn Sie ein Modell mit mindestens 60Ah oder mehr nutzen. Dennoch sollten Sie sich ein Ladegerät kaufen, falls die Temperaturen drastisch fallen sollten und sie es brauchen, um Ihren Motor zum Laufen zu bringen. Eine weit verbreitete Methode, damit die Batterie geladen bleibt, ist die Entfernung der Schelle vom Minuskontakt, bevor Sie das Auto über Nacht stehen lassen – das ist nützlich, wenn Ihre Autoreifen ungeschützt sind.

Die Zündkerzen sollten Sie ebenso überprüfen. Sollte Ihr Auto nicht anspringen, kann der Grund dafür ein Wackelkontakt an den Zündkerzen sein. Wenn Sie ein Dieselfahrzeug fahren, sollten Sie zudem nicht vergessen, es mit Winterkraftstoff zu betanken.

Überprüfen Sie bei Ihren Vorbereitungen auf die kalte Jahreszeit auch das Motoröl: Es muss die richtige Viskosität besitzen, die durch einen Code angegeben wird. Der Code „0W-30“ zum Beispiel bedeutet, dass das Öl für Temperaturen zwischen -35 und +30 Grad Celsius benutzt geeignet ist. Für Zentralrussland, wo die Temperaturen selten unter -30 Grad fallen, sind also die Motoröle mit den Codes „0W“ oder „5W“ geeignet.

Stellen Sie zudem sicher, dass Sie genügend Scheibenwischerflüssigkeit eingefüllt haben, da die russischen Straßen im Winter meist schmutzig sind. Denken Sie außerdem daran, reguläre Scheibenwischerflüssigkeit gegen solche mit Frostschutzmitteln einzutauschen, noch bevor die kalten Temperaturen einsetzen, denn verstopfte Rohre sind ein Alptraum. Wählen Sie auch eine Scheibenwischerflüssigkeit aus, die entweder keinen Alkohol enthält oder nicht besonders streng riecht, da sich die Gerüche in Ihrem Auto festsetzen könnten.

Nehmen Sie grundsätzlich nur Flüssigkeiten mit einem niedrigen Gefrierpunkt, circa um die -30 Grad Celsius. Mit diesen gehen Sie auf jeden Fall auf Nummer sicher – es sei denn, Sie befinden sich im kalten russischen Norden!

Fahrzeugpflege

Vergessen Sie nicht, Ihre Scheibenwischer auszuwechseln, da es im Winter besser ist, Modelle mit einer festen Metalummantelung zu benutzen – solche mit Plastik können sich durch die niedrigen Temperaturen deformieren und die Fensterscheibe zerkratzen. Stellen Sie die Scheibenwischer immer senkrecht auf, wenn Sie Ihr Auto geparkt haben, sonst frieren diese am Fensterglas fest.

Verwenden Sie Silikongleitmittel bei allen Gummidichtungen, zum Beispiel an den Türen, am Gepäckraum und der Motorhaube, damit diese nicht festfrieren. Auch ein Enteisungspray kann während der winterlichen Jahreszeit nützlich sein.

Schaffen Sie sich für all diese Wintersachen genug Platz in ihrem Kofferraum. Darin sollten außerdem ein Abschleppseil, ein Eiskratzer, eine Bürste, um den Schnee zu entfernen, eine kleinere Schaufel und ein Paar Handschuhe sein.

Gesetzestreu bleiben

Sollte Sie von der Verkehrspolizei angehalten werden, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, wenn Sie die folgenden Regeln befolgen: Bleiben Sie angeschnallt, haben Sie alle notwendigen Dokumente, wie den Führerschein und den Fahrzeugschein parat und seien Sie nüchtern! Ihr Nummernschild sollte dazu schmutzfrei und komplett sichtbar sein.

Beachten Sie ebenso, dass ein Ausländer dem russischen Gesetz zufolge, auch wenn es nicht üblich ist, des Landes verwiesen werden kann, wenn sie oder er mehr als zwei Ordnungswidrigkeiten begangen hat.

