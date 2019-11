Wie Russen ohne Worte verstehen, dass Sie ein Ausländer sind

Getty Images Getty Images

Eine Bar im Zentrum von St. Petersburg. Die Hälfte der Besucher sind Finnen, Engländer, Amerikaner, Deutsche und Franzosen, die andere Hälfte Russen. Aber sobald ein Gast die Schwelle der Einrichtung überschritten hat, kann Barkeeper Kirill Boldonow mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 % sagen, woher dieser kommt: „Zuerst einmal der Gang. Russen haben normalerweise breitere Schultern, aber die Haltung ist leicht gekrümmt. Ausländer haben dagegen, unabhängig vom Alter, einen aufrechten Gang.“

Zweitens das Selbstwertgefühl. „Ausländer sind sehr selbstbewusst. Wenn sie eine Bar betreten, achten sie zuerst auf das Wichtigste – die Bar! Sie wissen, warum sie gekommen sind und es ist ihnen egal, auf welcher Couch sie ihr Hinterteil niederlassen können. Russen sind da ganz anders“, erklärt Kirill.

Es gibt auch ein Drittens und Viertens. Wie sich herausstellte, sind da viele Dinge, von denen Russen glauben, an ihnen einen Fremden in der Menge erkennen zu können. Und einige von ihnen sind zugegebenermaßen ziemlich seltsam.

„Ein Russe bindet sich keinen Pullover um den Hals!“

Russen kleiden sich in der Regel genauso wie die Durchschnittseuropäer. Aber gerade an der Kleidung kann man einen Ausländer erkennen.

„Es ist die Art, warme Kleidung zu tragen. Natürlich kann man nicht erkennen, ob jemand Kanadier oder Schwede ist, aber alle anderen kann man leicht identifizieren. Ein schräg aufgesetzter Hut, ein nicht zugeknöpfter Jumper unter einer offenen Daunenjacke, ein Schal, der so getragen wird, dass er nicht warm halten kann“, zählt die Stylistin Anna Scharlaj auf.

„Ich habe in Frankreich gelebt und die Männer dort lieben Schals. Und es spielt keine Rolle, ob es draußen kalt ist oder nicht“, sagt Wiktoria aus Moskau. „Russische Männer tragen keine Schals als Accessoire (zumindest nicht viele von ihnen). Ausländische Frauen sind gepflegter – mit weißen Zähnen und sauberer Haut. Aber unsere sind glamouröser, mit einem halben Meter langen Nägeln und aufgespritzten Lippen, oft mit gelben Zähnen und schlechter Haut.“

Wenn man einen Typen in einer dubiosen Daunenjacke und Jeans mit zu langen Hosenbeinen vor sich hat, ist das definitiv… nein, kein Ausländer. Es ist ein Russe. „Vor Kurzem bin ich durch Wien geschlendert und habe auf diese Weise Touristen aus den GUS-Staaten identifiziert“, erzählt der Marketinganalyst Artjom Manultschenko. Wenn Ihre Kleidung das entsprechende Gegenteil davon ist, wird ein Russe in Russland das gleich bemerken und entscheiden, dass Sie kein Russe sind.

„Worin besteht der Hauptunterschied zwischen einem Ausländer und einem Russen? Im Rucksack. Sie tragen ihn sogar am Strand. Vor Kurzem haben sie über Europäer in Rio gelacht – sie waren alle mit Rucksäcken unterwegs. Auf der Copacabana!“, sagt Wlad Aladjin. Ja, in Russland sind Rucksäcke bei Männern aus irgendeinem Grund noch nicht so beliebt (es sei denn, man ist Schüler oder kommt aus dem IT-Bereich).

Und User des Livejournals haben noch etwas festgestellt: „Ein russischer Mann wird sich nie einen Pullover um den Hals binden!“

Zähne

Sie werden es nicht glauben, aber für Russen ist das wirklich ein Gesprächsthema. Wenn man sie fragt, wie man einen Ausländer erkennen kann, werden sie sagen: „Unterschiedliche Kiefer und Zähne.“ Es gibt sogar eine mehr oder weniger logische Erklärung: „Traditionell versuchen amerikanische Kieferorthopäden, die Zähne des Patienten mit aller Kraft zu erhalten, auch wenn nicht genügend Platz in der Zahnreihe vorhanden ist. Die Kiefer dehnen sie mit verschiedenen Geräten, so dass die hervorstehenden Zähne in die Zahnreihe passen“, erklärt die Fotografin Anna Schurkowskaja. „Deshalb haben Amerikaner im Durchschnitt einen massiveren Kiefer und ein breiteres Lächeln.“ In Russland werden „überflüssige“ Zähne gezogen, wenn sie sich gegenseitig zu verschieben beginnen. Was das Richten eines Überbisses betrifft, so verzichten viele Menschen in Russland wegen der hohen Kosten für die Zahnspange darauf.

„Merkmale von Europäern und Amerikanern, auf die man achten sollte: 1. korrekter Biss und weiße Zähne. 2. Ordentlich gekleidet. 3. Sie sind nicht in Eile. 4. Sie lächeln viel“, schreibt der User YAGR.

Apropos Lächeln. Es ist die einzige Sache, die Sie schneller verraten kann als Kleidung oder schöne Zähne, weil Russen in der Öffentlichkeit nicht so viel lächeln. „Ich kehrte aus Barcelona nach Moskau zurück. Es war so, als wenn ich vom Karneval in eine Strafkolonie gekommen wäre. Dort lächeln sie einfach alle, auf dem Moskau Flughafen dagegen sind die Gesichter grau, misstrauisch und müde. Denken sie vielleicht an ihre Kreditschulden?“, resoniert Alexander, ein Freelancer.

Sonstige „Merkmale“ – nach Ansicht der Russen:

„Eine sehr aufschlussreiche Gelegenheit, um festzustellen, ob jemand ein Russe ist oder nicht, ist ein zufälliger Augenkontakt auf der Straße. In den meisten Fällen wenden Russen den Blick ab und tun so, als sei nichts passiert, während Europäer mit einem wohlwollenden Lächeln reagieren und oft etwas Unverbindliches sagen“, glaubt Tatjana Scheremetjewa, Generaldirektorin der Russisch-Asiatischen Wirtschaftsunion.

„Die Haut spielt eine große Rolle. Ja, gerade die Haut – ihre Tönung und Farbe. Ich spreche nicht von ethnischen Unterschieden, sondern von der Gesundheit. Jeder weiß, dass ausländische Rentner viel besser aussehen als unsere. Bei der Mimik machen Millimeter bereits einen großen Unterschied aus. Wie jemand blinzelt, wie er zurückschaut, wie er gestikuliert. Was auch immer man darüber sagt, ich glaube, sie fühlen sich freier als Russen. Die Russen sind ungehobelter“, sagt Kirill Boldonow.

„Ein Ausländer schaut sich um. Wie geht ein Russe durch seine Stadt? Er geht schnell und schaut dabei nach unten. Der Ausländer interessiert sich für alles und erinnert ein wenig an ein Kind“, meint Mila Kudrjakowa.

