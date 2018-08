Überlebenstipps: Als einziger Ausländer auf einer russischen Party

Es ist wirklich nicht so furchterregend, wie es im ersten Moment klingt. Normalerweise werden Sie immer herzlich aufgenommen, aber nehmen Sie sich vor falschen „Freunden fürs Leben“ in Acht und seien Sie besonders vorsichtig bei Trinkspielen.

Sie sind nach Russland gekommen, um zu arbeiten, zu reisen oder einfach nur Urlaub zu machen, und plötzlich werden Sie zu einer russischen Feier eingeladen. Aber was erwartet Sie, wenn Sie dort der einzige nicht russische Gast sind?



Haben Sie keine Angst – die meisten Menschen wären in einer solchen Situation ebenso schüchtern. Sie machen sich Gedanken, weil sie Sie auslachen oder in ihrer unverständlichen Sprache sprechen könnten? Ist es Pflicht, betrunken zu sein? Und wie haben Sie sich überhaupt gegenüber russischen Männern und Frauen zu verhalten?

Um all diese Fragen zu beantworten, haben wir Ausländer gebeten, ihre Geschichten von russischen Feiern mit uns zu teilen.

Das hatten sie zu dem Thema zu sagen:

Fakt: Sie werden wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen.

Tipp: Einige Einheimische können eine echte Herausforderung sein.

„Ich würde sagen, dass die Russen es als angebracht fanden, mir mehr Aufmerksamkeit zu schenken als ihren russischen Gästen, damit ich mich wohl und wie zu Hause fühlen konnte“, sagt Erwann aus Frankreich. „Sie sind sehr fürsorglich und gastfreundlich, und sie versuchen, Ihnen die beste Seite ihrer Kultur zu zeigen.“

Für einen Russen ist ein Ausländer nur ein „völliger Ausländer“, bis er mit Ihnen ins Gespräch kommt. In kürzester Zeit werden Sie schließlich zu „unser Freund Toby aus Manchester“ oder „unsere liebe Barbara aus Minnesota“. Jedoch können genau deshalb einige Schwierigkeiten auftreten.

„Ich fühle mich bei Russen sehr wohl“, sagt Lucia aus Italien. „Sie sind sehr gastfreundlich und gesprächig, denn sie fragen mich Dinge über Italien und warum ich mich dazu entschieden habe, nach Moskau zu kommen.“

Das Schwierige daran: „Sie müssen die gleichen fünf bis zehn Fragen zum hundertsten Mal beantworten“, klagt Tim aus den Vereinigten Staaten. Fragen wie „Warum bist du nach Russland gekommen? Wie lange hat es gedauert, Russisch zu lernen?”

Schlimmer ist, dass manche Russen es wirklich lieben, einen Ausländer im Bekanntenkreis zu haben – als wäre er ihr Schutzbefohlener. Diese Bekannten können dann schnell zu einem schrecklichen Ärgernis werden: Es ist Ihre Pflicht, sie aufzuheitern oder ihnen zu helfen, ihr Englisch zu verbessern. Das Gleiche gilt für Französisch, Polnisch, Mandarin und alle anderen Sprachen, die Ihnen einfallen.

Außerdem könnten sie versuchen, ohne ersichtlichen Grund Ihr bester Freund zu werden. Ganz sicher aber werden sie fragen, ob sie nicht bei Ihnen übernachten können, wenn sie das nächste Mal Ihre Stadt besuchen. Es gibt solche Menschen jedoch in allen Ländern, also wählen Sie Ihre Freunde einfach mit Bedacht.

Fakt: Sie werden trinken und feiern, wie nur Russen es können.

Tipp: Geben Sie sich nicht dem übermäßigen Trinken und den üblichen Trinkspielen oder Herausforderungen hin.

Eine russische Feier, bei der alle gut gelaunt sind, kann Sie wirklich in Erstaunen versetzen, und die russische Art und Weise zu trinken ist nun mal berühmt.

Es ist jedoch ein Mythos, dass Sie zum Feiern mit Russen Wodka oder anderen harten Alkohol trinken müssen. Das müssen Sie nämlich nicht, und wenn Sie gar keinen Alkohol trinken, ist das auch in Ordnung. Um mit Russen jedoch eine wirkliche Verbindung aufzubauen, ist es besser, Ihre Trinkfestigkeit unter Beweis zu stellen.

„Um den Eltern meiner Freundin nahezukommen, musste ich beweisen, dass ich trinken kann und dass ich ein Mann bin“, sagt Paul aus Frankreich. „Um die Feier mit den Freunden ihrer Mutter zu überleben, musste ich beweisen, dass ich mit Alkohol umgehen kann, und erst dann nannten sie mich einen Mann, was wirklich lustig war!“

Ein dummes Unterfangen wäre der Versuch, einen Russen unter den Tisch zu trinken. Diese Art der Herausforderung ist nicht einmal beliebt unter Russen, und wenn Sie ein solches Angebot bekommen, heißt das, jemand erlaubt sich einen schlechten Scherz und plant, Sie sehr betrunken zu machen. Denken Sie also zweimal darüber nach, bevor Sie das Angebot annehmen, ein Trinkspiel zu spielen.

Fakt: Sie werden viele neue russische Witze und Wörter lernen.

Tipp: Nicht alle von ihnen können gefahrlos in einem Gespräch verwendet werden.

Russen lieben es, ihre Sprache mit anderen zu vergleichen und über die Aussprache zu lachen. „Sie scherzten oft über meinen Akzent, was aber natürlich nicht böse gemeint ist“, sagt Lucia.

Denken Sie daran, dass Russen Menschen respektieren, die mindestens ein russisches Wort kennen. Um also russische Freunde für sich zu gewinnen, machen Sie einfach Ihre Hausaufgaben und lernen einige einfache Ausdrücke. Zweifellos werden Sie auch an Schimpfwörtern interessiert sein, und Ihre Freunde werden Ihnen bereitwillig die beliebtesten von ihnen beibringen.

Was Sie jedoch beachten sollten, ist, dass russische Schimpfwörter im Alltag und in normalen Gesprächen als barsch und inakzeptabel gelten. Es sei denn sie sind wirklich gut miteinander befreundet. Glauben Sie also nicht jenen „Freunden“, die sagen, dass die Russen immer und überall fluchen.

Fakt: Die Beziehung zu Russen wird sehr schnell persönlich.

Tipp: Es gibt einige unerwartete Themen, die Sie besser vermeiden sollten. (Und damit ist weder Sex noch Politik gemeint.)

Russen sind für ihre Aufrichtigkeit und Offenheit bekannt. Und ja, ein Bekannter auf einer Feier könnte schnell einige sehr persönliche Geschichten aus seiner Familie oder seinem Liebesleben erzählen. Russen denken, dass Liebe, Trauer und Freude Gefühle sind, die jeder auf dem Planeten teilt.

Aber werden Sie nicht zu locker – es gibt einige Themen, die Sie mit Vorsicht genießen sollten. Und dazu gehören auch einige unerwartete Themengebiete. In der westlichen Welt ist es beispielsweise völlig normal, über die Arbeit und das Gehalt zu sprechen, aber in Russland ist das nicht der Fall. Manche Russen betrachten ihr Einkommen als eine äußerst private Angelegenheit und werden beleidigt sein, wenn sie nach ihrem Gehalt gefragt werden.

Politik ist auch ein Thema, bei dem sich die Russen unwohl fühlen könnten. „Sprechen Sie einfach nicht direkt über Menschenrechte oder die Krim“, rät Paul.

