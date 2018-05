Zehn Fakten über ein russisches Zuhause, die Sie wissen sollten

1 Es sind meistens Wohnungen



„Wo sind all die Häuser?“, sagt der durchschnittliche Ausländer in den ersten 20 Minuten seiner Reise nach Russland, bevor er kurz darauf realisiert, dass die riesigen, düster aussehenden Betonblöcke rundherum die Wohnhäuser sind.

Der russische Begriff der „Vorstadt“ unterscheidet sich geringfügig von dem des Westens. Als ein Land, das innerhalb weniger Jahrzehnte in eine städtische Gesellschaft verwandelt wurde, brachte die Sowjetunion ihre sozial aufsteigenden Bauern so billig wie möglich unter und baute für sie Gemeinschaftswohnungen. Daher ist das einzige Haus mit Zaun und Garten, in dem ein durchschnittlicher, russischer Stadtbewohner seine Zeit verbringt, die Familiendatscha.

2 Sie sind normalerweise in hohen Gebäuden

Asya Dobrovolskaya/TASS Asya Dobrovolskaya/TASS

Natürlich ist das nicht immer der Fall, aber im Allgemeinen werden die kleinsten Wohnblocks in Russland mindestens fünf Stockwerke haben. Am wenigsten luxuriös ist das „pjatietaschki“ der Chruschtschow-Ära, das in den 1950ern oder 1960ern gebaut wurde. Selbst der Anblick eines Platzes voller fünfstöckiger Gebäude kann für Europäer schon ziemlich bedenklich erscheinen - ganz zu schweigen von der Tatsache, dass moderne Wohnblocks mit bis zu 20 Stockwerken ebenfalls häufig vorkommen.

3 Sie sind von innen viel schöner als von außen

Getty Images Getty Images

Sowjetische Wohnungen wurden je nach der Arbeit des Bürgers an diese verteilt, so dass der Durchschnittsbürger bei der äußeren Erscheinung seines Wohnblocks kein Mitspracherecht hatte. Dies führte dazu, dass die Innenräume viel wichtiger wurden als die äußere Fassade.

Jack Dean, ein irischer Lehrer, hat jedoch eine Faustregel: „Ich habe herausgefunden, dass, wenn Sie einem Wohnblock eine Bewertung zwischen eins und zehn geben, Sie drei oder vier Punkte auf der Skala dieser Bewertung hinzufügen müssen, um die Qualität der Wohnungen einschätzen zu können. Unterschätzen Sie niemals die Renovierungsfähigkeiten eines Russen.“

4 Die Nachbarn sind IMMER am renovieren

Getty Images Getty Images

Es ist oft wirtschaftlich lohnenswerter, eine ältere Wohnung in Russland zu kaufen. Das bedeutet jedoch, dass der durchschnittliche Bewohner Jahrzehnte von Geschichten anderer Menschen in seiner Wohnung beherbergt, die er loswerden möchte. Wenn Sie jedoch eine brandneue Wohnung kaufen, ist diese wahrscheinlich völlig leer. So oder so, das Ergebnis für die Nachbarn ist das gleiche: Reparaturen, Hämmern und nicht endende Bohrarbeiten.

„Sie müssen sie mit ihren eigenen Waffen schlagen“, erzählt Nick, ein amerikanischer Schriftsteller. „Wenn die Nachbarn frühmorgens anfangen zu bohren, schalte ich manchmal bei voller Lautstärke Heavy Metal Musik an und sie verstehen meine Nachricht.“

5 Die Größe einer Wohnung bestimmt man durch die Anzahl der Räume und nicht der Schlafzimmer

Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

Bei der Wohnungssuche in Russland tappen einige Ausländer in die Falle, weil Sie denken, dass ihre Dreizimmerwohnung auch drei Schlafzimmer haben wird. In der Realität umfasst die angegebene Zimmeranzahl auch Wohnzimmer und Büros, so dass es in einer Dreizimmerwohnung durchaus möglich ist, nur ein Schlafzimmer zu haben. Verwirrend, oder?

Die gute Nachricht ist, dass die Küche nicht zu den Zimmern gezählt wird, so dass selbst eine Einzimmerwohnung in der Regel kein klassisches „Studio“ im amerikanischen Sinne ist.

6 Die Türen sind für einen Hochsicherheitstrakt geeignet

Alexandr Polegenko/Sputnik Alexandr Polegenko/Sputnik

Diese dicken Metalleinheiten sind auf den ersten Blick ein wahres Spektakel. „Als ich in Sankt Petersburg ankam und meine Tür sah, dachte ich, ich würde in einen Verhörraum gebracht“, sagt der koreanische Lehrer Ching-Woo Park. „Ich öffnete sie und fand drinnen eine schöne Wohnung vor. Was für eine Erleichterung.“

Tatsächlich sind diese Türen sehr sinnvoll: Bei so vielen nationalen Feiertagen in Russland sind die meisten Menschen oft abwesend, was die diebischen Möglichkeiten für eventuelle Einbrecher natürlich enorm erhöht. Die Russen neigen außerdem dazu, viel Bargeld in ihrer Wohnung aufzubewahren. Die „Festung“ muss daher so sicher wie möglich sein, auch wenn es auf Kosten der Schönheit geht.

7 Sie haben fast keine Kontrolle über die Heizung

Getty Images Getty Images

In Russland wird das Heizen über wenige große Kraftwerke zentral gesteuert - das bedeutet, dass ein Verwalter die Temperatur in Ihrer Wohnung einstellt. Sie stellen es normalerweise sehr warm ein, was eine enorme Differenz zwischen der Innen- und Außentemperatur erzeugt, die ziemlich gewöhnungsbedürftig ist. Dies bedeutet auch, dass es einige Zeiträume während des Jahres gibt, normalerweise Mitte Oktober beziehungsweise Anfang Mai, wenn es entweder kalt ist und die Heizkörper noch nicht eingeschaltet sind oder es draußen sehr warm ist und die Heizung noch an ist.

„Moskau wurde während des Frühlings wärmer und die Heizung war immer noch auf die maximale Temperatur eingestellt, so dass meine Wohnung unerträglich wurde“, sagt George Nelson, ein Redakteur aus England. „Ich nahm also einen Schraubenzieher und schaltete den Heizkörper in meinem Schlafzimmer selber aus. Ein paar Stunden später hörte ich ein wütendes Klopfen an meiner Tür. Es stellte sich heraus, dass ich versehentlich einige andere Heizkörper in meinem Wohnblock ausgeschaltet hatte.“

8 Sie sind ein Albtraum für jeden Umweltschützer

Kirill Kallinikow/Sputnik Kirill Kallinikow/Sputnik

Studien zeigen, dass sich immer mehr Russen der Umweltfreundlichkeit bewusst werden. Jedoch ist es momentan noch viel einfacher, in jedem Hof die gemeinschaftlichen Müllcontainer zu benutzen als zu recyceln. Ironischerweise benötigen Sie nämlich für gewöhnlich ein Auto, um zu den wenigen Abfallverwertungsstationen zu gelangen, die derzeit in Russland verfügbar sind.

9 Die Klingeln haben keine Namensschilder

Getty Images Getty Images

Sie wurden in ein russisches Zuhause eingeladen? Sie kennen besser die Wohnungsnummer und nicht nur den Namen des Gastgebers, rät Lucia Bellinello aus Italien.

„Ich klingle sehr oft bei der falschen Wohnung“, erzählt sie uns, „und ich muss oft stundenlang nach der richtigen Wohnung suchen.“

10 Balkons sind kein Luxus

Artem Geodakyan/TASS Artem Geodakyan/TASS

Wenn Sie eine Dreizimmerwohnung haben, in der drei oder mehr Leute wohnen, müssen Sie sich fragen, wo Sie Ihr überschüssiges Gerümpel lagern. Denken Sie daran, dass Sie wahrscheinlich kein zusätzliches Schlafzimmer haben werden und Abstellkammern in russischen Wohnungen beinahe unbekannt sind. Das macht den Balkon zum letzten möglichen Ort.

