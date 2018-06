Sechs Fettnäpfchen, die Sie in Russland vermeiden sollten

Manche Dinge schockieren einen Russen mehr, als ein eventuelles UFO über dem Kreml – egal ob Straßenschuhe in der Wohnung oder schlechte Tischmanieren. Russia Beyond hat daher die größten Fettnäpfchen für Sie zusammengestellt.

6 Schmatzen und schlürfen beim Essen



Legion Media Legion Media

In manchen Ländern ist es normal, beim Essen zu schmatzen und laute Geräusche von sich zu geben. So zeigen Gäste, dass sie das köstliche Essen genießen. In Russland entspricht dieses Verhalten jedoch sehr schlechten Manieren. Versuchen Sie also Ihre Mahlzeit zu essen, ohne laute Geräusche zu machen und wenn Sie Ihre Dankbarkeit und Ihren Genuss ausdrücken wollen, sagen Sie einfach „Spasibo“ (zu Deutsch „vielen Dank!“).

5 Nicht komplett aufessen

Legion Media Legion Media

In einigen Ländern ist es üblich, dass Sie ein wenig Essen auf Ihrem Teller lassen, und wenn Sie alles essen, bedeutet das, dass Sie eine weitere Portion haben möchten. In Russland erinnern sich die Leute noch immer an die Jahre, als Nahrung knapp war, also sollten Sie Ihre Mahlzeit vollständig aufessen. In einigen Restaurants werden Sie vielleicht sogar gefragt, warum Sie das Gericht nicht komplett gegessen haben, und es könnte als eine Beleidigung gegenüber des Kochs betrachtet werden. Übrigens werden Essensreste meist nicht weggeworfen. Altes Brot wird an Vögel und Suppe an streunende Hunde verfüttert.

4 Eine Frau nicht zum Abendessen einladen

Legion Media Legion Media

Selbst wenn das Einkommen der Frau doppelt so hoch ist wie das des Mannes, wird sie erwarten, dass er zahlt. Dieser heikle Moment ist eine Chance für den Mann, gutes Benehmen zu zeigen. In Russland wird es nicht als Angriff auf die Würde der Frau betrachtet, wie oft in westlichen Ländern, wenn der Mann für die Frau bezahlen möchte.

Zur gleichen Zeit könnte eine Frau in Russland anbieten, ihren Teil selbst zu zahlen, aber das ist nur eine Art Test. Wenn der Mann nicht darauf besteht, für sie zu bezahlen, wird sie ihn als geizig betrachten und höchstwahrscheinlich keinem zweiten Treffen zustimmen. Wenn jedoch eine Frau wirklich darauf besteht, dass sie ihre eigene Rechnung bezahlt, bedeutet dies wahrscheinlich, dass sie wirklich nicht zum Abendessen eingeladen werden möchte, und es absolut keine Chance auf eine romantische Beziehung gibt.

3 Ihre Schuhe zu Hause nicht auszuziehen

Legion Media Legion Media

Die Angewohnheit, Straßenschuhe zu Hause zu tragen, ist in vielen Ländern üblich, aber nicht in Russland. In der Tat schockiert dieser Umstand die Russen fast am meisten! Es ist beinahe so, als würden Sie in Ihren Stiefeln und Ihrem Mantel ins Bett gehen. Die Russen ziehen ihre Schuhe, sobald sie nach Hause kommen, immer aus und wechseln zu Hausschuhen („Tapotschki“). Sie laufen auch nur sehr selten barfuß im Haus herum. Jedes Familienmitglied hat sein eigenes Paar Hausschuhe, manchmal sogar zwei: für den Winter und den Sommer; und es gibt auch einige zusätzliche Paare für Gäste.

Das gleiche gilt für die Kleidung zu Hause. Normalerweise hat man Kleidung zum Wechseln - es ist kein Schlafanzug, denn der dient ausschließlich zum Schlafen! Ein Bademantel wird nur nach dem Duschen oder am Morgen getragen. Im Allgemeinen wechseln Russen gerne ihre Kleidung und verstehen nicht, wie man den ganzen Tag im selben Outfit verbringen kann.

2 Es zu versäumen, Freunde zu besuchen und sie einzuladen

Legion Media Legion Media

Gastfreundschaft wird in Russland sehr geschätzt. Wenn Sie in eine Stadt reisen, in der Sie einen Freund haben, zum Beispiel auf einer Geschäftsreise, und Sie rufen die Person nicht an, dann können Sie davon ausgehen, dass sie beleidigt sein wird. Oder wenn Sie in der gleichen Stadt leben und sich nicht oft besuchen, wirft dies auch Fragen auf, wie nahe Sie sich wirklich stehen. In Russland müssen Sie nicht im Voraus planen, Zeit mit Ihren Freunden zu verbringen.

Im Übrigen gilt das gleiche auch für Nachbarn, die Sie oft und ohne Vorwarnung besuchen werden. Aber das ist auch normal. Selbst kleine Abendessen enden gerne weit nach Mitternacht.

1 Unaufrichtigkeit

Getty Images Getty Images

Wenn Sie in Amerika gefragt werden: „Wie geht es Ihnen?“, dann ist die übliche Antwort „Gut“, aber in Wahrheit möchte das niemand wirklich wissen. In Russland wirkt solches Verhalten unaufrichtig. Wenn Sie keine ehrliche Antwort hören möchten, warum fragen Sie dann? In diesem Fall ist es besser, einfach gar nichts zu sagen. Wenn also ein Russe Sie fragt, „Wie geht es dir?“, bereiten Sie sich auf eine lange Geschichte vor und seien Sie bereit, auch Ihre zu erzählen.

Möchten Sie die besten Geschichten aus Russland regelmäßig per E-Mail erhalten? Dann hier entlang zu unserem wöchentlichen Newsletter: >>> Jetzt Newsletter abonnieren

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.