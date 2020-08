Ь - Warum gibt es im Russischen ein Weichheitszeichen und wie benutzt man es?

1 Es zeigt an, dass ein Konsonant weich ausgesprochen werden soll

Mutterland ruft! Sergei Subbotin/Sputnik Sergei Subbotin/Sputnik

Eine seiner wichtigsten Funktionen ist das „Aufweichen“ von Lauten. Die Wörter кон (kon, dt.: Partie eines Spiels) und конь (konj, dt.: Pferd) sowie жар (schar, dt.: Fieber) und жарь (scharj, dt.: Brate!) werden jeweils unterschiedlich ausgesprochen. Das Weichheitszeichen zeigt uns jedoch nicht nur, wie ein Wort zu lesen ist, es gibt auch an, um welche Wortart es sich handelt – ein Verb oder ein Substantiv – und falls es ein Substantiv ist, ob es weiblich oder männlich (und daher definitiv nicht sächlich) ist und wie es dekliniert wird.

Sehr kompliziert, nicht wahr? Aber wenn Sie die Theorie erst einmal verstanden haben, wird Ihnen das Weichheitszeichen weiterhelfen. Wichtig ist, dass Sie den Kontext nicht vergessen.

2 Es trennt einen Konsonanten von einem nachfolgenden Vokal

А еще говорят, что мы СВИНЬИ (A jestschó goworját, tscho my swíinji, dt.: Und dann sagen sie noch, dass wir Schweine sind.) A.Mosin, 1958 A.Mosin, 1958

Meistens hängt die Aussprache der russischen Vokale davon ab, welcher Buchstabe vorangeht. Zum Beispiel werden Е (Je), Ё (Jo), Ю (Ju), Я (Ja) wie Э (E), О (O), У (U), А (A) ausgesprochen, wenn vor ihnen ein Konsonant steht, wobei dieser Konsonant weicher ausgesprochen wird, z.B. нервы (nérwy, dt.: Nerven), жёлтый (schólty, dt.. gelber), салют (salút, dt. Salut, Feuerwerk). Und wenn den Buchstaben Е, Ё, Ю, Я ein Vokal, ein Weichheits- oder ein Härtezeichen vorangestellt ist, dann wird ein Й (ein kurzes I) eingefügt und es klingt wie ЙЭ (I’E), ЙО (I’O), ЙУ (I’U), ЙА (I’A). Zum Beispiel: cемя (semjá, dt.: Saatgut) und семья (semiá, dt.: Familie).

Das Entscheidende ist zu erkennen, ob ein Weichheits- oder ein Härtezeichen verwendet werden muss. Warum wird свинья (swiniá, dt.: Schwein) mit einem Weichheitszeichen, aber въезд (wi’esd, dt.: Einfahrt) mit einem Härtezeichen geschrieben? Es gibt viele Übungen für diese Regel, aber dennoch sind Fehler häufig anzutreffen.

Das Weichheitszeichen trennt meistens den Wortstamm vom Wortende oder den Wortstamm vom Suffix. So findet sich ein Weichheitszeichen meist näher am Wortende. Ein Härtezeichen dagegen trennt den Präfix vom Wortstamm, also schreiben Sie dieses lieber am Anfang des Wortes!

Darüber hinaus ist das Weichheitszeichen häufig in Lehnwörtern anzutreffen: бульoн (bulión, dt.: Brühe, Bullion), шампиньoн (schampinión, dt.: Champignon), синьoр (siniór, dt.: Signore). Auf diese interessante Weise werden ausländische Buchstaben und Laute russifiziert, die es im Russischen nicht gibt, z.B. Большой каньон (Bolschój kani’ón, dt.: Grand Canon), Данте Алигьери (Dánte Aligi’éri, dt.: Dante Alighieri) und sogar Канье Уэст (Kani’é West, dt.: Kanye West).

3 Es bestimmt die Form von Verben, die auf -ться/ -тся enden

Хорошо трудиТЬСЯ - хлеб уродиТСЯ (Choroschó trudítsa – chleb urodítsa, dt.: Arbeitest du gut, gerät auch die Ernte) M.Soloviev, 1947 M.Soloviev, 1947

Der vielleicht häufigste Fehler, selbst unter Muttersprachlern, ist die korrekte Schreibweise der Suffixe -ться und -тся bei reflexiven Verben. Sie klingen gleich (-tsja), haben aber unterschiedliche grammatikalische Bedeutungen. -ться bezeichnet den Infinitiv des Verbs, -тся dagegen die 3. Person Singular. Тебе тяжело знакомиться с новыми людьми? (Tebjé tjescheló snakómitsa s nówymi ljudmí? – dt.: Fällt es dir schwer, neue Menschen kennenzulernen?), aber Oн знакомится легко с новыми людьми (On snakómitsa lechkó s nówymi ljudmí – dt.: Er lernt leicht neue Menschen kennen).

Viele Menschen sind sich nicht sicher, wann sie ein Weichheitszeichen setzen sollen. Tatsächlich ist das Geheimnis dieses Suffixes sehr einfach: Verwendet man im Deutschen den erweiterten Infinitiv mit zu (…kennenzulernen), setzen Sie ein Weichheitszeichen, verwenden Sie dagegen die gebeugte Form (er lernt … kennen), dürfen Sie kein Weichheitszeichen schreiben.

4 Nach Zischlauten

Если книг ЧИТАТЬ не БУДЕШЬ - скоро грамоту ЗАБУДЕШЬ (Jésli knig TSCHITÁTJ ne BÚDJESCH – skóro gramotú SABÚDJESCH (Wenn du keine Bücher liest, wirst du das Lesen und Schreiben bald verlernen) A.Mogilevsky, 1925 A.Mogilevsky, 1925

Die Rechtschreibung von Wörtern mit den Zischbuchlauten Ж (stimmhaftes Sch), Ш (stimmloses Sch), Щ (stsch) und Ч (tsch) ist eine wahre Herausforderung! Es gibt die bekannte Regel ЖИ und ШИ schreibt man mitИ!, obwohl bei diesen Buchstabenkombinationen eindeutig ein Ы gesprochen wird. Und ob nach einem Zischlaut nun ein О oder Ё (Jo) zu schreiben ist, ist nicht klar – es wird zwar жёлтый (schjóltyj, dt.: gelber) oder черт bzw.чёрт (tschert bzw. tschjórt, dt.: Teufel) geschrieben, aber dennoch ein O gesprochen (schóltyj, tschórt).

Folgt diesen Zischlauten ein Weichheitszeichen, ist es noch komplizierter, denn Ж und Шwerden immer hart ausgesprochen. Dagegen werdenЩ und Чstets weich ausgesprochen – ob nun ein Weichheitszeichen folgt oder auch nicht.

Hier hat das Weichheitszeichen eine rein technische Funktion:

Es zeigt an, dass ein Substantiv mit einem Zischlaut am Ende weiblichen Geschlechts ist und entsprechend dekliniert wird, z.B. рожь (rosch, dt.: Roggen) Bei einem Verb bezeichnet es den Infinitiv, z.B. жечь (schetsch, dt.: verbrennen), die 2. Person Singular, z.B. думаешь (dúmajesch, dt.: du denkst) oder den Imperativ , z.B. режь (resch, dt.: schneide!) Es gibt auch eine Regel mit dem Codenamen Уж замуж невтерпеж (Usch sámusch nje‘wterpjósch, dt.: etwas mit Ungeduld anstreben), die bedeutet, dass allen Idiomen mit einem Zischlaut am Ende ein Weichheitszeichen folgt und es nur drei Ausnahmen von dieser Regel gibt. Sie erraten bestimmt selbst, welche das sind!

