Wozu wird der seltsame Buchstabe Ы im Russischen benötigt?

Wie entstand er und in welchen Wörtern ist er anzutreffen?

Ъ-Ы-Ь-Э-Ю-Я – wer die russische Sprache erlernt, wird recht schnell diese Buchstaben kennenlernen, die das russische Alphabet abschließen. Während es mit Э (E), Ю (Ju) und Я (Ja) keine größeren Probleme gibt, beschäftigen wir uns heute mit dem Ы (Y), einem der am schwierigsten auszusprechenden Buchstaben des russischen Alphabets. Ausgesprochen wird das Ы, indem Sie ein Ü sprechen und dabei die Mundwinkel nach hinten ziehen.

Operation „Y“

Der sowjetische Kultregisseur Leonid Gaidai war der erste, der sich über diesen Buchstaben lustig machte. In seiner Filmkomödie Operation „Y“und andere Abenteuer Schuriks ist eine der Geschichten diesem Buchstaben gewidmet. Hier bedeutet der Buchstaben die ganze Lächerlichkeit des Vorhabens dilettantischer Verbrecher, einen Diebstahl in einem Lagerhaus vorzutäuschen. Einer dieser „Helden“ schlägt vor, die Operation „Y“ zu nennen, „damit es niemand errät“.

Aber für die jungen Menschen von heute hat Ы (oder auch Ыыыы) eine andere Bedeutung: In der Internetkommunikation bedeutet es ein Lachen, also das russische Pendant zu LOL.

Das Geheimnis seiner Herkunft

Der Buchstabe Ы kam ins Russische aus dem altslawischen kyrillischen Alphabet, das – wie fast allen anderen modernen russischen Buchstaben – von Schülern der Mönche Kyrill und Methodius im 9. Jahrhundert ausgearbeitet wurde. Auf Grundlage eben dieses Alphabets begann sich die Schriftsprache des alten Russlands nach der Annahme des Christentums im Jahr 988 zu entwickeln.

Bevor die Slawen über eine Schriftsprache verfügten, war dieser Laut (ein I nach harten Konsonanten) bei allen slawische Völkern üblich. Später wurde er bei einigen von ihnen , z.B. den Tschechen, den Slowaken und den Südslawen zu einem einzigen I-Laut vereinfacht. Andere hielten ihn in ihrer Sprache in der einen oder anderen Schreibweise bei: die Russen (Ы), Polen (Y), Ukrainer (I), Belarussen und Ruthenen.

ЖИ und ШИ schreibt man mit И!

Dies ist eine der ersten Regeln, die russische Kinder in der Schule lernen. Nach den harten Zischlauten Ж und Шist es unmöglich, ein И auszusprechen – dieser Buchstabe klingt in diesem Fall automatisch wie ein Ы, z.B. in жизнь (Leben) oder машина (Maschine).

Im Altrussischen wurden jedoch alle Zischlaute weich ausgesprochen (jetzt betrifft das nur noch die Buchstaben Ч und Щ), weshalb sich die Schreibweise mit И eingebürgert hat. Mit der Buchstabenkombination ЧИ und ЩИ werden Sie aber wahrscheinlich keine Probleme haben.

Ein weiteres Problem ergab sich mit dem Ц (Z) (das im Altrussischen auch weich ausgesprochen wurde): Im Gegensatz zu Ж und Ш kann nach einem Ц ebenso ein Ы auftreten. Folgt auf dem Ц ein И, wird dieses jedoch auch wie ein Ы ausgesprochen, z.B. цифра (Ziffer), цилиндр (Zylinder). In der Schule lernen die Kinder ein Sprichwort, das ihnen hilft, sich die Wörtern zu merken, die mit ЦЫ beginnen: Цыган на цыпочках цыплёнку цыкнул цыц (Ein Zigeuner auf Zehenspitzen rüffelt ein Küken: Kusch!)

Am Ende eines Wortes kommt die Buchstabenkombination ЦЫ dagegen häufig vor – zum Beispiel beim Possessiv-Suffix eines Substantivs: курица → курицын (Huhn → Hühner-). So ist wahrscheinlich auch der Familienname Solschenizyn entstanden.

Außerdem kommt sie im Plural bei Substantiven vor, die auf Ц oder ЦА enden, z.B. старец (Ältester) → старцы, улица (Straße) → улицы, bzw. im Genitiv bei Substantiven, die auf ЦА enden, z.B. улица (Straße) → улицы.

Der Buchstabe Ы in ausländischen Namen und Toponymen

Häufig findet sich der Buchstabe Ы in ungewöhnlichen Kombinationen in Wörtern, die aus kaukasischen und Turk-Sprachen asiatischer Völker entlehnt sind. Dann werden alle Regeln aufgehoben und sogar ЖЫ und ШЫ können durchaus vorkommen – zum Beispiel im Städtenamen Шымкент (Schymkent).

Diese Schreibweise hat historische Gründe: die Beziehungen des Russischen Reiches mit seinen Nachbarn und die Erschließung Sibiriens. In Russland gibt es zum Beispiel die Republik Тыва (Tuwa) mit der Hauptstadt Кызыл (Kyzyl), im Ural die Erhebung Ыджыдпарма (Ydschydparma) und in Jakutien den Fluss Ыгыатта (Ygyatta). In der russischen Sprache gibt es allerdings sonst keine Wörter, die mit Ы beginnen! Während der langen Jahre des Bestehens der Sowjetunion gab es auch eine Tradition der Transliteration von Toponymen, Namen und Bezeichnungen im russischen Alphabet.

