Seit seiner Entstehung hat das kyrillische Alphabet einige große Reformen erfahren, um es zu der Bedeutung zu führen, die es heute hat. Hier sind die Gründe, warum es in Russland, im Gegensatz zu einem lateinischen Alphabet, nicht wegzudenken ist.

1. Die Erschaffung des Kyrillischen zur Vereinigung der Länder der Rus unter einem orthodoxen Dach

Das frühe kyrillische Alphabet wurde von den Priestern Kyrill und Method geschaffen, um das Wort der Bibel in der altslawischen Sprache zu verbreiten. Ein weiteres Ziel war es jedoch, einen Keil zwischen den neuen Kirchengemeinden im Osten und den katholischen Gemeinden in Europa zu treiben (die katholische Priester verwendeten Latein).

gemeinfrei gemeinfrei

In einigen Balkanstaaten und später, im neunten und zehnten Jahrhundert, in der Kiewer Rus trug das Kyrillische dazu bei, den Unterschied zwischen orthodoxer und katholischer Kirche zu unterstreichen. Die russisch-orthodoxe Kirche übernahm das Alphabet im 10. Jahrhundert als offizielle Schriftsprache für Gottesdienste und Predigten. Da sich im Wesentlichen die Kirche um die Bildung der Menschen kümmerte, wurde Kyrillisch zum Alphabet für die altrussische Sprache. Es enthielt das volle griechische Alphabet (24 Buchstaben) und hat 19 zusätzliche Buchstaben für die slawischen Laute.

2. Peter der Große vereinfacht das Kyrillische, um den Handel mit Europa anzukurbeln

Kyrillische Handschrift, 17. Jahrhundert gemeinfrei gemeinfrei

Zar Peter der Große führte 1708 die erste Reform der russischen Sprache ein, die vier Jahre später vollständig umgesetzt wurde. Der Zar selbst gestaltete die 32 Buchstaben neu und viele von ihnen waren an lateinische angelehnt, so dass sie von Schriftgestaltern in Europa leicht nachgebildet werden konnten. Er warf viele überflüssige hochgestellte Zeichen über Bord und bestand auf Großbuchstaben an den Satzanfängen. Anstelle der bisher verwendeten alphabetischen Zahlen wurden die arabischen Ziffern eingeführt.

Das alte russische Alphabet, das von Peter dem Großen persönlich korrigiert wurde. gemeinfrei gemeinfrei

Die ersten Metalllettern, die für die reformierte Schrift gegossen wurden, kamen aus Holland. Zusammen mit den ersten Lettern und Druckmaschinen holte Peter auch die ersten Schriftsetzer und Typografen ins Land, um den Russen das moderne Buchdruckverfahren beizubringen. Die neue Schrift wurde für Bücher, Zeitungen und öffentliche Anzeigen verwendet.

Peters Herrschaft schuf engere geschäftliche, wissenschaftliche und militärische Beziehungen zwischen Russland und Europa – die neue Schrift des Zaren brachte der Welt die russische Sprache näher.

"Geometrie und Landesvermessung", das erste russische Buch in bürgerlicher Schrift, das von Peter dem Großen gedruckt wurde. gemeinfrei gemeinfrei

3. Die Rechtschreibreform der Bolschewiki von 1918 bekämpft den Analphabetismus

Die russische Sprache entwickelte sich im 18. und 19. Jahrhundert weiter und bis 1918 umfasste die kyrillische Schrift 35 Buchstaben. Es gab komplizierte Regeln, die noch verwirrender waren als die heutigen, und viele Ausnahmeregel bei der Verwendung der Buchstaben, die auswendig gelernt werden mussten. Die Bolschewiki setzten einen Plan um, der 1904 von den besten Sprachwissenschaftlern des Russischen Reiches ausgearbeitet worden war – zur Vereinfachung der Sprache und um den Analphabetismus im Land zu beseitigen.

Um dem Analphabetismus entgegenzuwirken, wird den Bauern in Tschuwaschien gemäß des Bolschewiki Programms das Lesen und Schreiben gelehrt. Sputnik Sputnik

Die Reform wurde abgesegnet und das russische Alphabet mit seinen 33 Buchstaben, so wie wir sie heute kennen, war geboren worden. Zur Umsetzung der neuen Sprachregeln beschlagnahmten bolschewistische Offiziere einfach die alten Schrifttypen bei den Druckereien. Die neue Version des kyrillischen Alphabets sandte erneut eine Botschaft an die Welt: Es gab einen brandneuen Staat mit einer reformierten Sprache, die von Millionen von Menschen angenommen werden würde.

4. Die Verbreitung der russischen Sprache in anderen kommunistischen Staaten

1956 erlebte die russische Sprache ihre letzte große Reform. Streng genommen hatte sie keinen Einfluss auf das kyrillische Alphabet – es wurden nur einige komplizierte orthographische Fälle gelöst und das Lernen erleichtert.

Das Bild veranschaulicht, wie das Lehrbuch der russischen Grammatik an Seiten verlor. Joseph Offengenden Joseph Offengenden

Der Warschauer Pakt von 1955 ebnete den Weg für den Russischunterricht in den Beitrittsländern. In den Jahren 1964, 1973 und 1988 wurden weitere Versuche unternommen, die Sprache zu reformieren, was zu einigen kleineren Änderungen führte. Im Großen und Ganzen verwenden wir heute das 1956er Modell des Kyrillischen. Seit den Neunzigerjahren entwickeln russische Typografen kyrillische Schriften für das Digital- und Print-Publishing, während im Onlinebereich das Kyrillisch nach dem Englischen (54 Prozent) etwa sechs Prozent der Inhalte (eng) der zehn Millionen wichtigsten Websites ausmacht.

