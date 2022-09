Warum wird Charles III. in Russland Karl III. genannt?

Die russische Sprache hat eine besondere Art, englische Monarchen zu benennen. George V. heißt auf Russisch „Georg V.“, Heinrich VIII. wird „Genrich VIII.“ genannt und Charles III. „Karl III.“



Diese Art der Benennung englischer (und anderer europäischer) Monarchen in Russland stammt aus der Zeit, als die diplomatische Korrespondenz in Europa in lateinischer Sprache abgewickelt wurde – bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Danach wurde die französische Sprache allmählich zur diplomatischen Verkehrssprache, aber die russische Diplomatensprache wurde auch weiterhin hauptsächlich vom Lateinischen beeinflusst.

Chris Jackson/Getty Images Chris Jackson/Getty Images

„Die Vornamen der französischen, spanischen, italienischen, deutschen und englischen Monarchen wurden auf der Grundlage der lateinischen Sprache gebildet“, erklärt der Linguist Dmitri Petrow. „Der Name Charles, der deutschen Ursprungs ist, lautet im Lateinischen Carolus. In England heißt es ,Charlesʻ, in Frankreich ebenso, in Spanien sagt man ,Carlosʻ. Auf internationaler Ebene wurde der Name jedoch nach den Regeln der lateinischen Sprache immer als ,Carolusʻ ausgesprochen. Die russische Geschichtsschreibung und die diplomatischen Dokumente haben diese Art der Aussprache und Schreibweise der Namen der westeuropäischen Monarchen bewahrt.“

James I. Die Inschrift des Namens des Monarchen im oberen linken Teil der Münze lautet IACOBVS. Legion Media Legion Media

Die lateinischen Formen der Namen der Monarchen wurden auch auf englischen Münzen geschrieben, die vor dem 18. Jahrhundert geprägt wurden – zum Beispiel Georgius, Iacobus, Henricus. Das Geld war ein wichtiges Mittel, um den Namen des Monarchen zu erfahren – die meisten Russen bekamen damals überhaupt keine diplomatischen Dokumente zu Gesicht, aber sie konnten eine Münze mit dem Namen eines englischen Monarchen darauf in die Hände bekommen (wenn sie Kaufleute oder Militärs waren).

Porträt von Karl I. Stuart, König von England (1600-1649) National Portrait Gallery National Portrait Gallery

So waren die Charles von England in Russland lange Zeit als Carolus (auf Russisch ,Karlusʻ ausgesprochen) bekannt. Als Zar Alexej Michailowitsch beispielsweise von der Hinrichtung Charlesʻ I. im Jahr 1649 erfuhr, hieß es in einem seiner Dekrete: „Die Engländer haben eine große Schandtat begangen, ihren Herrscher, den König Karlus, zu hinzurichten, und dafür sollen sie nicht im Moskauer Zarenreich sein.“

Dementsprechend werden die Namen aller europäischer Monarchen im Russischen aus dem Lateinischen transkribiert. So wird zum Beispiel der französische König Ludwig XIV. im Russischen „Ludowik“ genannt.

