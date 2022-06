Wie und wann lernten die Russen und die Engländer einander kennen?

Die Begegnungen zwischen Russland und dem „nebligen Albion“ waren bis zur Neuzeit sporadisch und kurzlebig. Um das Jahr 1074 heiratete der Smolensker Fürst Wladimir Monomach Gita von Wessex, die Tochter des letzten angelsächsischen Königs Harold II. Aber in den darauffolgenden Jahrhunderten kam es zu keinen weiteren bemerkenswerten Ereignissen.

Erst im 16. Jahrhundert entdeckten sich die beiden Mächte wirklich gegenseitig. 1525 machten die russischen Gesandten in Madrid unter der Führung von Fürst Iwan Zasekin auf ihrem Weg nach Spanien in London Halt, und 30 Jahre später landeten erstmals britische Seeleute auf russischem Boden.

Unerwartete Gäste

Das Ziel der Flottille, die König Eduard VI. 1553 in den Arktischen Ozean schickte, war jedoch keineswegs die Entdeckung des geheimnisvollen Moskaus. Die Briten suchten hier nach einer alternativen Route nach Indien und China.

Die Expedition von Richard Chancellor 1553 Nenoxa. Jagry. Sewerodwinsk. W.Kosow (CC BY-SA 4.0) W.Kosow (CC BY-SA 4.0)

Die Expedition scheiterte jedoch. Infolge eines Sturms gerieten die beiden Schiffe an die Küste der trostlosen Kola-Halbinsel, wo ihre Besatzungen die verhängnisvolle Entscheidung trafen, den Winter abzuwarten, und bald darauf umkamen.

Das Schiff „Edward Bonaventure“ von Kapitän Richard Chancellor hatte mehr Glück. Am 24. August 1553 ging es an der Mündung der nördlichen Dvina in der Nähe des russischen Dorfes Nenoks vor Anker. Die Einheimischen kannten skandinavische Seeleute gut, aber es war das erste Mal, dass sie Engländer sahen.

Die Ausländer wurden jedoch herzlich willkommen geheißen und zum Woiwoden (Gouverneur) Feofan Morozov in das Dorf Kholmogory geschickt, das zu dieser Zeit der wichtigste russische Außenposten für die Entwicklung des Nordens war. Dieser wiederum arrangierte für sie die Reise in die Hauptstadt des Landes.

„Moskau selbst ist sehr groß“, schrieb Chancellor später in seinen Aufzeichnungen, „ich glaube, die Stadt ist insgesamt größer als London und seine Vororte. Aber sie ist sehr grob gebaut und steht ohne jede Ordnung da. Die Häuser sind alle aus Holz, was in Bezug auf Feuer sehr gefährlich ist. In Moskau gibt es ein schönes Schloss, dessen hohe Mauern aus Ziegeln gebaut sind. Man sagt, die Mauern seien achtzehn Fuß dick, aber ich glaube das nicht; sie scheinen nicht so dick zu sein. Aber ich weiß es nicht genau, denn kein Ausländer darf sie sehen...“

Fragment eines alten Stichs. Richard Chancellor bei einem Empfang mit Iwan dem Schrecklichen. Gemeinfrei Gemeinfrei

Zar Iwan IV. begrüßte die Gäste aus Übersee. Das ferne England erweckte sein großes Interesse: sowohl als Handelspartner als auch als möglicher politischer Verbündeter. So wurde es die erste westeuropäische Macht, mit der Russland die Chance hatte, eine dauerhafte wirtschaftliche Zusammenarbeit aufzubauen.

Die erste und einzige Macht für Jahrzehnte

Die Aufnahme diplomatischer und wirtschaftlicher Kontakte mit Russland war auch in Londons Interesse, wohin der Chancellor im folgenden Jahr zurückkehrte. Zu diesem Zweck wurde 1555 die „Moskauer Kompanie“ gegründet, und der Kapitän selbst, der ein Buch mit dem Titel „Über den großen und mächtigen Zaren von Russland und den Großfürsten von Moskau“ geschrieben hatte, wurde zum königlichen Gesandten ernannt und erneut an den Hof des Moskauer Herrschers geschickt.

Richard Chancellor erreichte den russischen Norden in Begleitung der Agenten der Moskauer Kompanie George Killingworth und Richard Gray. Die Laderäume seiner Schiffe waren voll mit einer Vielzahl von Waren, von Tuch über Schießpulver bis hin zu Waffen. Russland konnte ihnen Holz, Hanf, Leder und Pelze anbieten.

Alter englischer Hof. GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Wie schon beim letzten Mal war das Treffen mit Iwan IV. ein Erfolg. Die Briten erhielten das Recht, in einer Reihe von nordrussischen Häfen zollfreien Handel zu betreiben (Russland hatte damals kein anderes „Fenster nach Europa“). Auf Geheiß des Zaren wurde in der Hauptstadt bald eine Repräsentanz der Moskauer Gesellschaft eröffnet (das Gebäude ist bis heute erhalten).

Die gleichen Privilegien wie die Engländer wurden auch den russischen Händlern gewährt. Aber sie konnten sie gar nicht nutzen: Russland hatte damals noch keine Handelsflotte.

Leider konnte Chancellor, der so viel für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Mächten getan hatte, die Ergebnisse seiner Arbeit nicht sehen. Auf seiner Heimreise im Jahr 1556 geriet sein Schiff vor der schottischen Küste in einen heftigen Sturm und sank mit seinem Kapitän. Interessanterweise überlebte der königliche Gesandte am Hof von Mary Tudor, Dyak Osip Nepeya, wie durch ein Wunder und wurde erfolgreich nach London gebracht, wo er von der Königin ehrenvoll empfangen wurde.

Iwan IV. schickt Osip Nepeus nach England. Eine Miniatur in der Nikonov-Chronik. 16. Jahrhundert. Gemeinfrei Gemeinfrei

Da die Engländer als erste westeuropäische Nation in den russischen Binnenmarkt eindrangen, genossen sie jahrzehntelang das exklusive Recht, mit der rohstoffreichen Macht Handel zu treiben, bauten ihr Netz von Niederlassungen in den russischen Städten aus und richteten sogar Transitrouten für ihre Waren durch russische Gebiete nach Westasien ein.

England versuchte so lange wie möglich, diese Ordnung der Dinge aufrechtzuerhalten. Erst in den frühen 1580er Jahren musste es sich zu seinem großen Missfallen ein wenig bewegen - niederländische und französische Kaufleute kamen als europäische Konkurrenten nach Russland.

