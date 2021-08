Warum kämpften 1918 britische Truppen in Russland?

1 Der Hauptgrund für das Eingreifen der Entente-Mächte in Russland am Ende des Ersten Weltkriegs war die Politik der Bolschewiki, die gerade an die Macht gekommen und entschlossen waren, Russland aus dem Krieg gegen die Mittelmächte zu ziehen.

Polnische, britische und französische Offiziere inspizieren eine Abteilung polnischer Truppen des sogenannten Murmansk-Bataillons vor ihrer Abreise zur Front, Erzengel 1919. Public domain Public domain

2 London und Paris waren entsetzt über die Aussicht auf einen Waffenstillstand zwischen Sowjetrussland und Deutschland, der Hunderttausende von Soldaten des Kaisers für den Einsatz an der Westfront frei machen würde. Die beste Möglichkeit, ein solches Szenario zu verhindern, sahen sie in der Unterstützung der Weißen Armeen, die in Opposition zu den Bolschewiki standen. Die meisten Führer der Weißen Armeen waren darauf erpicht, die Deutschen bis zum bitteren, aber siegreichen Ende zu bekämpfen, was den Briten und Franzosen sehr entgegenkam.

Anton Denikin, Oberbefehlshaber der ASFR, und britischer Generalmajor Frederick C. Poole. Public domain Public domain

3 Am 23. Dezember 1917 unterzeichneten Großbritannien und Frankreich ein Abkommen über eine gemeinsame Intervention in Sowjetrussland und die Aufteilung des Landes in Einflusssphären. Unmittelbar nach dem Abschluss eines Friedensvertrags zwischen den Deutschen und den Bolschewiki in Brest-Litowsk am 3. März, landeten die ersten britischen Soldaten in den nördlichen Häfen Russlands im Frühjahr 1918. Die Truppen Seiner Majestät Georg V. unternahmen auch Vorstöße in den Süden des Landes, in den Transkaukasus, nach Zentralasien und in den Fernen Osten. „Ich stellte mir einen glorreichen Einzug in die russische Hauptstadt vor, wo wir die Großfürstinnen vor der Revolution retten würden", schrieb später ein britischer Major.

4 Die britische Führung hatte jedoch keine Pläne für eine umfassende Beteiligung an dem, was zum russischen Bürgerkrieg wurde. Sie beabsichtigten, ihre Verbündeten zu unterstützen, aber mit so wenig Blutvergießen wie möglich ihrerseits. Die Zweideutigkeit der Mission führte zu Missverständnissen unter den Armeen.

Britische Blaujacken landeten von HMS Ajax im Hafen von Odessa. Evakuierung von Odessa. Public domain Public domain

5 Die Interventionisten waren in erster Linie damit beschäftigt, antibolschewistische Formationen zu organisieren und auszubilden. Im Norden halfen sie beispielsweise bei der Aufstellung der Karelischen, der Slawisch-Britischen Alliierten und der Murmansker Legion, wobei die letztere aus gefangengenommenen Rotarmisten bestand. Im Süden Russlands sorgten britische Offiziere für die Ausbildung von Artillerie und Panzern. Die Briten dienten auch im Stab des „Oberbefehlshabers von Russland“, Admiral Koltschak, in Sibirien.

A. A. Kasakow mit Kollegen der slawisch-britischen Legion. Public domain Public domain

6 Ein großer Vorteil für die Weißen Armeen war die Lieferung von Waffen und Munition aus London. Allein die Streitkräfte Südrusslands (AFSR) unter General Anton Denikin erhielten Ausrüstung für fast eine halbe Million Soldaten (obwohl seine Truppen 300.000 Mann nicht überschritten).

Die Nordrussland-Intervention, 1918-1920 Die Überreste eines Panzerzugs, Murmansk, September 1919. Public domain Public domain

7 Dennoch stießen die britischen Interventionisten und die Rote Armee periodisch aufeinander. Am 9. Oktober 1918 eroberten erstere die Stellung Duschak im heutigen Turkmenistan und vertrieben die sowjetische Garnison. Im November desselben Jahres verteidigten sich britische, kanadische und amerikanische Truppen vier Tage lang erfolgreich im Dorf Tulgas in Nordrussland gegen die Roten. Im Sommer 1919 nahmen dann britische Panzerbesatzungen und Piloten an der Erstürmung von Zarizyn (dem späteren Stalingrad) teil.

Ein britischer Mark-V-Panzer. Public domain Public domain

8 Ende 1918 waren die ursprünglichen Ziele der Intervention irrelevant geworden. Londons Befürchtungen über einen sowjetisch-deutschen Frieden und die Verlegung der kaiserlichen Truppen in den Westen hatten sich nicht bewahrheitet. Der Abschluss des Waffenstillstandes in Le Francport bei Compiègne am 11. November 1918, der die bedingungslose Kapitulation Deutschlands bedeutete, warf Fragen nach dem Nutzen britischer Soldaten auf, die im fernen Russland kämpften und starben. „Es ist einfach skandalös ... jetzt und unter solchen Bedingungen zu kämpfen, wenn an anderen Fronten Frieden herrscht", schrieb ein britischer Militäringenieur.

Englischer General vergibt Orden tschechoslowakischer Offiziere. MAMM / MDF / russiainphoto.ru /

9 Der einzige Zweck der Fortsetzung der Intervention schien nun der Kampf gegen den Bolschewismus zu sein, was zu wachsender Unzufriedenheit in der britischen Gesellschaft führte. Im Januar 1919 starteten britische Sozialisten eine groß angelegte Kampagne unter dem Motto „Hände weg von Russland!"

Britische Landung vor dem Konsulat während einer ausländischen Militärintervention. MAMM / MDF / russiainphoto.ru /

10 Der Hauptbefürworter innerhalb der britischen Regierung für die Fortsetzung der Intervention war der glühend antikommunistische Kriegsminister Winston Churchill, der erklärte, dass der Bolschewismus „keine politische Idee, sondern eine Krankheit.“ sei. Die Presse bezeichnete die britische Einmischung in die russischen Angelegenheiten offen als „Mr. Churchills Privatkrieg“, aber selbst er war machtlos, als im Herbst 1919 die AFSR bei Moskau besiegt wurde und die Hoffnungen der Weißen auf einen Sieg im Bürgerkrieg zunichtegemacht wurden.

Winston Churchill. Library of Congress/Corbis/Getty Images Library of Congress/Corbis/Getty Images

11 Die britischen Truppen wurden, wie die der anderen Entente-Mächte, allmählich abgezogen. Obwohl London die UdSSR erst 1924 offiziell anerkannte, hatte Premierminister David Lloyd George bereits im November 1920 geheime Gespräche mit der sowjetischen Regierung aufgenommen, um die Handelsbeziehungen fortzusetzen, da er wusste, wer die faktischen Machthaber des Landes waren.

Der britische General Frederick C. Poole, der bis Oktober 1918 zusammen mit einigen Kosaken die alliierten Truppen in Archangelsk befehligte. Später bei der Weißen Armee in Südrussland stationiert. Public domain Public domain

