Stammbaum mit vielen Verzweigungen: Russische Wurzeln von Prinz Philip

Der verstorbene Prinz Philip, Herzog von Edinburgh (geb. Prinz Philip von Griechenland und Dänemark), Ehemann von Königin Elizabeth II., stammt mütterlicherseits von einem deutsch-polnischen Ehepaar ab, das sich bei der russischen Kaiserfamilie kennengelernt hat. Seine Mutter, Prinzessin Alice von Battenberg (1885-1969), war eine Nichte der Kaiserin Alexandra Feodorowna von Russland und eine Cousine zweiten Grades von Kaiser Nikolaus II. Auch sein Vater, Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark (1882-1944), stammt aus der Romanow-Dynastie. Nikolaus I. von Russland war der Großvater von Philipps Großmutter.

Vorfahren mütterlicherseits: Die Battenbergs (Mountbatten)

Prinz Philipps mütterliche Wurzeln liegen in der Familie Battenberg, die entstand, als sich ein deutscher Prinz, der in der russischen kaiserlichen Armee diente, in die Hofdame seiner Schwester verliebte.

Julia Hauke (1825-1895) war die Tochter des polnischen Generals deutscher Abstammung Graf Johann Moritz von Hauke und seiner Frau Sophie (geb. Lafontaine). Ihr Vater war ein berühmter General der polnischen Armee und trat, nachdem Polen 1815 Teil Russlands wurde, der russischen Armee bei. Aufgrund seiner guten Leistungen im Dienst ernannte ihn Kaiser Nikolaus I. zum stellvertretenden Kriegsminister des Kongresses in Polen und machte ihn 1829 zum Erbgrafen.

Beide Eltern von Julia wurden jedoch im Verlauf des polnischen Aufstands gegen die russische Herrschaft von 1830 bis 1831 getötet. Julia und ihre Geschwister wurden Mündel der russischen Zarenfamilie. Julia erhielt eine hervorragende Ausbildung in St. Petersburg und wurde schließlich Hofdame von Maria Alexandrowna, geborene Prinzessin Marie von Hessen und von Rhein (1824 - 1880), der Frau von Zarewitsch Alexander Nikolajewitsch, dem zukünftigen Kaiser Alexander II. (1818) -1881). Und so lernte Julia ihren zukünftigen Ehemann kennen.

Prinz Alexander von Hessen und bei Rhein (1823-1888) war der Bruder von Maria Alexandrowna und ein Freund des jungen Zarewitsch Alexander. Bei seiner Ankunft in Russland im Jahr 1840 trat er als Oberst in die Reihen der russischen Armee ein. Zeitgenossen erinnerten sich, dass Prinz Alexander „ein wahrer Gentleman gewesen sei, was „für deutsche Fürsten“ nicht üblich gewesen sei. 1843 wurde Alexander Generalmajor.

Kaiser Nikolaus betrachtete angeblich Prinz Alexander als möglichen Ehemann einer Prinzessin aus der russischen Königsfamilie, aber Alexanders Herz gehörte der Hofdame seiner Schwester. Er wollte Julia heiraten und zog damit den Widerstand von Nikolaus II. auf sich. Dieser wollte die Ehe verhindern. Alexander wagte es jedoch, sich gegen den Zaren zu stellen, was seinen Ausschluss aus der russischen Armee wegen Insubordination zur Folge hatte. Dies war ein großer Nachteil, da Alexanders Karriere in Russland bislang großartig verlaufen war. Aber die Liebe war stärker. Alexander und Julia heirateten 1851 in Breslau, Preußen.

Die Verbindung zum britischen Königshaus

Ludwig III., Großherzog von Hessen (1806-1877), Alexanders älterer Bruder, war ebenfalls unzufrieden mit der Wahl seines Bruders, die „nur“ eine Gräfin war, während Alexander einen Prinzentitel hatte. Daher ernannte er 1851 Julia zur Gräfin von Battenberg und machte sie 1958 zur Prinzessin. Die Kinder von Julia und Alexander wurden in den Fürstenstand erhoben. So wurden die Battenbergs ein Zweig der großherzoglichen Familie von Hessen.

Der älteste Sohn aus dieser Ehe, Prinz Louis von Battenberg (1854-1921), wurde britischer Staatsbürger und trat 1868 im Alter von nur vierzehn Jahren der Royal Navy bei. Prinz Louis wurde von seinem Cousin, Prinz Louis von Hessen (1837-1892) und seiner Frau Prinzessin Alice (1843-1878), Königin Victorias Tochter, Eltern von Alix von Hessen (1872-1918), der späteren Kaiserin Alexandra Feodorowna von Russland, beeinflusst.

Prinz Ludwig von Battenberg heiratete schließlich die Tochter seines Cousins und Alix‘ ältere Schwester, Prinzessin Victoria von Hessen und von Rhein (1863-1950). Ihre Tochter, Prinzessin Alice von Battenberg (1885-1969), war Prinz Philipps Mutter. Während des Ersten Weltkrieges benannte sich die im Vereinigten Königreich lebende Familie Battenberg in „Mountbatten“ (eine Übersetzung von „Battenberg“) um, da die antideutsche Stimmung in der britischen Öffentlichkeit wuchs. Vor der offiziellen Verlobung von Prinz Philip mit Prinzessin Elizabeth im Jahr 1947 gab Prinz Philip seine griechischen und dänischen Titel auf, wurde britischer Staatsbürger und nahm den Nachnamen seiner Großmutter mütterlicherseits, Mountbatten, an.

Vorfahren väterlicherseits: Das Haus Glücksburg

Auch väterlicherseits gab es Verbindungen zu Russland. Philips Urgroßvater war Christian IX. (1818-1906), ein Prinz aus dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, ein jüngerer Zweig des Hauses Oldenburg, das seit 1448 Dänemark regierte. Christian IX. war Vater von zwei Herrscherinnen. Eine von Christians Töchtern, Alexandra von Dänemark (1844-1925), war die Frau des britischen Königs Edward VII (1841-1910), dem Sohn von Königin Victoria.

Die andere Tochter von Christian IX., Dagmar von Dänemark (1847-1928), wurde die russische Kaiserin Maria Feodorowna, Ehefrau von Alexander III. von Russland (1845-1894) und Mutter von Nikolaus II. (1868-1918).

Der Sohn von Christian IX., Georg I. von Griechenland (1845-1913), der Großvater von Prinz Philip, heiratete Olga Konstantinowna von Russland (1851-1926), die Enkelin von Nikolaus I. Der vierte Sohn von Georg I. von Griechenland und Olga Konstantinowna, Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark (1882-1944), heiratete Prinzessin Alice von Battenberg. Aus dieser Ehe ging Prinz Philip hervor. Das Haus Windsor hat übrigens auch viele Berührungspunkte mit der russischen Kaiserfamilie.

