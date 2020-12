Was geschah nach der Revolution von 1917 mit den Juwelen der Romanows?

Sogar die britische Queen hat einige Kostbarkeiten aus dem Besitz der russischen kaiserlichen Familie in der Schmuckschatulle.

Die Diamant-, Smaragd- und Saphir-Diademe der Romanow-Dynastie waren wandlungsfähige Juwelen, die als Diademe oder Halsketten getragen werden konnten. Auch die Anhänger waren austauschbar. Diese Besonderheit ist wohl der Grund, warum der größte Teil des Schmucks verschwunden ist. Was die Familie des Zaren nicht außer Landes bringen konnte, verkauften die Bolschewiki Stück für Stück auf Auktionen.

Vertreter der Bolschewiki inspizieren die Juwelen der Romanows, 1923 gemeinfrei gemeinfrei

Wladimir-Tiara

Maria Pawlowna in der Wladimir-Tiara gemeinfrei gemeinfrei

Großherzog Wladimir Alexandrowitsch von Russland, der jüngere Bruder von Kaiser Alexander III., gab diese Tiara in den 1870er Jahren für seine Verlobte, Herzogin Marie von Mecklenburg-Schwerin (später Großherzogin Maria Pawlowna von Russland) in Auftrag. Die Tiara besteht aus 15 Diamantringen, von denen jeder einen Perlentropfen in der Mitte hat.

Maria von Teck in der Wladimir-Tiara gemeinfrei gemeinfrei

Der Großherzogin gelang es, nach der Revolution von 1917 ins Ausland zu fliehen. Einige der Schätze wurden in zwei Kissenbezügen über die schwedische diplomatische Mission aus dem Land gebracht, während ein britischer Kurier weitere Juwelen über die Grenze schmuggelte. Dazu gehörte die Wladimir-Tiara, die Maria Pawlowna bis zu ihrem Tod 1920 in ihrem Besitz hielt. Sie vermachte sie ihrer Tochter Elena, die mit Prinz Nikolaus von Griechenland und Dänemark verheiratet war. Nur ein Jahr später verkaufte Elena die Tiara jedoch an Maria von Teck, Gemahlin des britischen Königs Georg V., um ihre finanzielle Situation zu verbessern.

Elizabeth II. in dieser Tiara gemeinfrei gemeinfrei

In Großbritannien wurden für die Tiara Smaragdtropfen hergestellt, die gegen die Perlentropfen ausgetauscht werden können. Königin Elizabeth II. trägt noch heute die Tiara, sowohl mit Perlen als auch mit Smaragden, und gelegentlich auch ganz ohne.

Saphir-Tiara

Königin Marie und Maria Pawlowna in der Saphir-Tiara gemeinfrei gemeinfrei

Diese Kokoschnik-Tiara mit Diamanten und riesigen Saphiren gehörte Alexandra Feodorowna, der Gemahlin von Nikolaus I. Sie wurde 1825 hergestellt und hatte eine passende Brosche mit Anhängern. Die Tiara wurde von Maria Pawlowna geerbt, die 1909 die Firma Cartier bat, sie moderner zu gestalten. Es war ihr gelungen, das Stück nach der Revolution aus dem Land zu bringen. Dennoch mussten ihre Kinder das Juwel schließlich verkaufen. So landete es im Besitz von Königin Marie von Rumänien, einer entfernten Verwandten der Romanows, aber ohne die passende Brosche.

Königin Marie und Ileana gemeinfrei gemeinfrei

Sie schenkte die Tiara ihrer Tochter Ileana zur Hochzeit. Nach der Revolution in Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die königliche Familie jedoch aus dem Land verbannt. Ileana reiste in die USA und nahm die Tiara mit, bevor sie sie 1950 an einen privaten Käufer veräußerte. Das spätere Schicksal der Tiara ist unbekannt.

Das Rosendiamanten-Diadem

Großherzogin Elisabeth Mawrikiewna in dieser Tiara während ihrer Hochzeit, 1884 Diamantenfonds von Russland; Die öffentliche Bibliothek von New York Diamantenfonds von Russland; Die öffentliche Bibliothek von New York

Das Diadem der Kaiserin Maria Feodorowna, Gemahlin von Paul I., wurde im frühen 19. Jahrhundert in Form eines Kokoschnik mit einem riesigen zentralen Diamanten gefertigt. Das Diadem besteht aus insgesamt 175 großen indischen Diamanten und über 1.200 kleinen Diamanten im Rundschliff. Die mittlere Reihe ist mit großen, frei hängenden tropfenförmigen Diamanten geschmückt. Dieses Stück war zusammen mit der Hochzeitskrone ein traditioneller Bestandteil der Kleidung der Bräute in der russischen kaiserlichen Familie.

Dies ist das einzige originale Romanow-Diadem, das in Russland in einem Museum erhalten ist. Es gehört zum Diamantenfonds des Kremls. Der rosa Diamant in der Mitte wird von Kunstexperten als unbezahlbar geschätzt.

Ähren-Diadem

gemeinfrei gemeinfrei

Dieses Diadem mit originellem Design gehörte ebenfalls Maria Feodorowna. Es besteht aus zwei goldenen Ähren und ist mit Diamanten verziert. In der Mitte ist ein Leukosaphir (ein farbloser Saphir, der die Sonne symbolisiert). Eines der wenigen Fotos davon wurde 1927 für eine Christie's-Auktion aufgenommen, bei der die Bolschewiki die Romanow-Juwelen verkauften. Über das spätere Schicksal des Diadems nach der Auktion ist nichts bekannt.

„Russisches Feld“ Juri Somow/Sputnik Juri Somow/Sputnik

Sowjetische Juweliere fertigten 1980 eine Nachbildung des Diadems an und nannten es „Russisches Feld“. Es gehört zum Diamantenfonds.

Perlen-Diadem

Die Frau des Herzogs von Marlborough in dieser Tiara gemeinfrei gemeinfrei

Dieses Diadem wurde 1841 von Nikolaus I. für seine Gemahlin Alexandra Feodorowna bestellt. Nach seiner Versteigerung im Jahr 1927 wechselte das Diadem noch mehrfach die privaten Besitzer. Derzeit geht man davon aus, dass es im Eigentum der Regierung der Philippinen ist.

„Die russische Schönheit“ Sergei Pjatakow Sergei Pjatakow

Der Diamantenfonds hat eine Replik davon, genannt „Die russische Schönheit“, die 1987 angefertigt wurde.

Großes Diamanten-Diadem

Alexandra Feodorowna in dieser Tiara gemeinfrei gemeinfrei

Dieses große Diadem wurde in den frühen 1830er Jahren ebenfalls für Alexandra Feodorowna hergestellt. Es wurde mit 113 Perlen und Dutzenden von Diamanten in verschiedenen Größen verziert und von Alexandra Feodorowna zur Eröffnung der Staatsduma getragen.

Nach der Revolution haben die Bolschewiki es versteigern lassen. Es gibt keine Informationen über spätere Eigentümer. Man geht davon aus, dass es in Einzelteilen verkauft wurde.

