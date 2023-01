Alexander Puschkins „Erzählungen Belkins“: Eine kurze Zusammenfassung

Eine super kurze Zusammenfassung: In seiner ersten Sammlung von Kurzgeschichten erzählt Alexander Puschkin von fünf verschiedenen Vorfällen, die den gewöhnlichsten Menschen seiner Zeit widerfahren.

Der Schuss

Der Erzähler dieser Geschichte, ein Militäroffizier, trifft auf einem Außenposten auf dem Land, wo er zum Dienst stationiert ist, einen geheimnisvollen Mann namens Silvio. Er besucht Silvio oft zum Kartenspielen und freundet sich mit ihm an, da Silvio die Kunst des Schießens in Perfektion beherrscht.

Einmal beleidigt ein Offizier Silvio, aber entgegen den Erwartungen aller fordert Silvio ihn nicht zu einem Duell heraus, wie es der Brauch vorschreibt. Die Offiziere halten Silvio für einen Feigling. Doch der Mann erklärt sein Verhalten dem Erzähler, seinem einzigen Vertrauten.

Vor Jahren habe Silvio einen jungen Grafen zum Duell herausgefordert. Doch im Vorfeld des Duells fand Silvio heraus, dass sein Gegner keine Angst vor dem Tod hatte. Den Mann zu töten, der das Leben nicht schätzt, stellte Silvio nicht zufrieden, und statt zu schießen, bot er dem Grafen an, das Duell zu verschieben.

Silvio erfuhr bald darauf, dass sein ehemaliger Gegner sich verlobt hatte und nahm an, dass sich dessen Einstellung zum Leben und zum Tod geändert hatte. Da dies sein ursprünglicher Plan war, erschien Silvio vor seinem ehemaligen Gegner, um seine aufgeschobene Rache zu bekommen.

Nach einigen Jahren lernt der Erzähler einen neuen Nachbarn und dessen Frau kennen. Im Flur des Nachbarhauses sieht er ein Gemälde mit zwei Einschusslöchern, die sehr nahe beieinander liegen. Diese Genauigkeit erinnert ihn an seinen alten Freund Silvio, und der Erzähler berichtet seinem Nachbarn über diesen.

Als er dies hört, verrät der Nachbar, dass er Silvios Gegner war. Als Silvio zu ihm kam und sein aufgeschobenes Recht auf ein Duell gleich nach der Hochzeit des Grafen einforderte, willigte der Graf ein. Er hatte den ersten Schuss, verfehlt aber und traf das Gemälde. Als Silvio schießen wollte, sah er die Braut, die voller Angst den Raum betreten hatte. Aus Gewissensbissen schoss Silvio, ohne zu zielen, setzte die Kugel aber trotzdem genau neben das Loch, das sein Duellgegner hinterlassen hatte. Damit bewies Silvio, dass er den Grafen leicht hätte töten können, sich aber entschlossen hatte, dessen Leben zu verschonen, weil er von edleren Gefühlen als Rachedurst getrieben war.

Der Schneesturm

Eine junge Adlige namens Marja Gawrilowna verliebt sich in einen jungen Offizier namens Wladimir. Die Eltern der Frau sind jedoch mit der Beziehung der beiden nicht einverstanden, da Wladimir einen niedrigeren sozialen Status hat.

Die Liebenden beschließen, durchzubrennen und heimlich in einer mitternächtlichen Zeremonie in einem nahen gelegenen Dorf zu heiraten. In der Nacht der Zeremonie zieht ein starker Schneesturm auf. Wladimir verirrt sich und merkt, dass er es nicht rechtzeitig zum Ehegelübte am vorgesehenen Ort schafft.

Als Marja Gawrilowna nach Hause zurückkehrt, wird sie krank und bekommt Fieber. Ihre Eltern sehen sie leiden und geben ihr die Erlaubnis, Wladimir zu heiraten, doch bald darauf erfahren sie, dass dieser in der Schlacht von Borodino gefallen ist.

Später ziehen Marja Gawrilowna und ihre Familie auf ein anderes Landgut, wo verschiedene Männer um ihre Hand anhalten. Doch die Frau mit dem gebrochenen Herzen weist sie alle ab, bis auf einen Kavallerieoffizier namens Burmin. Zwischen den beiden entflammt die Liebe, aber Burmin sagt, er könne Marja Gawrilowna nicht heiraten, da er bereits mit einer Frau verheiratet sei, die er nicht kenne.

Burmin erklärt, dass er sich einmal auf einer Reise in einem Schneesturm verirrt habe. Als er schließlich am Bestimmungsort angekommen sei, habe der Priester des Dorfes ihn in einer dunklen Kirche empfangen und ihm mitgeteilt, dass er sich zur Hochzeit verspätet habe. Um des Scherzes willen beschließt Burmin, mitzuspielen. Die Braut fällt jedoch in Ohnmacht, als er sich umdreht, um sie zu küssen.

Burmin bereut seinen Scherz und sagt, er sei seiner Frau immer noch treu, obwohl er nicht weiß, wer sie ist. Marja Gawrilowna erkennt, dass Burmin der Mann ist, den sie in der Kirche fälschlicherweise heiratete, als sie ihren Liebhaber erwartete. Als das Paar das Geheimnis aufdeckt, verliebt es sich innig ineinander.

Der Sargmacher

Der Bestatter Adrian Prochorow verdient seinen Lebensunterhalt damit, Leichen für die Bestattung vorzubereiten und die Vorkehrungen für die Beerdigung zu treffen. Er zieht ins Zentrum Moskaus und lässt sich in einem Viertel nieder, in dem hauptsächlich deutsche Kaufleute wohnen.

Während der Feier seines Nachbarn nimmt Prochorow Anstoß an einem Witz eines Kaufmanns, der einen Toast auf die Gesundheit von Prochorows Kunden, den Verstorbenen, ausspricht. Beleidigt verlässt Prochorow die Feier und sagt, er würde lieber mit seinen Kunden feiern.

Als er nach Hause kommt, stellt er schockiert fest, dass Leichen und Skelette seine Einladung angenommen haben und in sein Haus gekommen sind. Zu Prochorows Entsetzen beschuldigen die Verstorbenen den Mann der Übervorteilung und des Betrugs. Plötzlich wacht er auf und erkennt, dass dies nur ein Traum und er sehr betrunken war.

Der Postmeister

Vom Regen überrascht, hält der Erzähler an der Poststation, wo er Samson Wyrin trifft, den Vorsteher der Station, der für die Versorgung der Reisenden mit frischen Pferden, Unterkunft und Essen zuständig ist. Der Erzähler lernt auch die schöne vierzehnjährige Tochter des Bahnhofsvorstehers namens Dunja kennen.

Einige Jahre später kehrt der Erzähler zur Station zurück, aber Dunja ist nicht mehr da. Wyrin erzählt ihm die Geschichte ihres Verschwindens. Eines Tages sei ein junger Husar zur Station gekommen, krank geworden und mehrere Tage dort geblieben. Als er abreisen wollte, bot der Offizier Dunja an, sie ins Dorf zur Kirche zu fahren. Es stellte sich bald heraus, dass der Offizier seine Krankheit nur vorgetäuscht und das Mädchen mitgenommen hatte.

Wyrin fuhr nach St. Petersburg, um seine Tochter zurückzuholen, aber der reiche Offizier erklärte ihm, er sei in Dunja verliebt, gab dem Bahnhofsvorsteher etwas Geld und wies ihn ab.

Jahre später fährt der Erzähler wieder zur Poststation und erfährt, dass Wyrin vor einem Jahr gestorben sei. Er bereut, die Reise unternommen zu haben. Als er jedoch erfährt, dass eine schöne junge Frau mit ihren drei Kindern einst zum Grab des alten Mannes kam und dort lange weinte, ist er zufrieden. Er erkennt, dass der Offizier trotz der Befürchtungen des Stationsvorstehers die junge Dunja nicht verlassen hatte, da er wirklich in sie verliebt war.

Das Fräulein als Bäuerin

Zwei Gutsbesitzer kommen nicht miteinander aus, weil sie unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie sie ihr Land zu bewirtschaften haben. Einer von ihnen hat eine Tochter namens Lisa, der andere einen Sohn namens Alexej, der eines Tages seinen Vater besuchen kommt.

Als Lisa von dem Gast erfährt, möchte sie Alexej selbst sehen. Die junge Frau verkleidet sich als Bauernmädchen und trifft Alexej im Wald, wo sie vorgibt, die Tochter des Schmieds zu sein.

Alexej verliebt sich in das kluge und hübsche Bauernmädchen und das Paar beginnt, sich heimlich zu treffen.

Einige Monate später versöhnen sich die Gutsbesitzer wieder und werden enge Freunde. Sie beschließen, eine Ehe zwischen ihren Kindern zu arrangieren. Alexej protestiert jedoch gegen diese Entscheidung, da er in die junge Frau, die er für ein Bauernmädchen hält, verliebt ist. Der junge Mann geht sofort zu seinem Nachbarn, um sich zu rechtfertigen, sieht aber sein geliebtes „Bauernmädchen“" und erkennt, dass er nun den Wunsch seines Vaters erfüllen und die Frau heiraten kann, die er liebt.

Was verbirgt sich hinter dieser Sammlung von Geschichten?

DieErzählungen des verstorbenen Iwan Petrowitsch Belkin stellen einen der ersten Versuche Alexander Puschkins dar, Prosa zu schreiben. Der Autor gibt vor, lediglich der Herausgeber der Erzählungen zu sein. Der wahre Verfasser sei der verstorbene Gutsbesitzer Iwan Petrowitsch Belkin, der diese Geschichten von anderen Leuten gehört und dann aufgezeichnet habe. Währenddessen bleibt der wahre Autor hinter einer doppelten Kette von fiktiven Erzählern verborgen.

Alle fünf Kurzgeschichten, aus denen sich die Erzählungen Belkins zusammensetzen, schildern das Leben der einfachen Leute im Russischen Reich mit ihren Problemen, Hoffnungen und Träumen. Das Ergebnis ist beeindruckend in seinem Umfang und schön in seiner Schlichtheit.

Die Geschichten des verstorbenen Iwan Petrowitsch Belkin wurden zu einem Markenzeichen dessen, was als Boldinski-Herbst bekannt wurde, der kreativsten Periode im Leben von Alexander Puschkin.

