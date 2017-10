Geschichte Tag für Tag: 25. September

Der russische Präsident Wladimir Putin tritt im Rahmen seines Staatsbesuches in Deutschland zum ersten Mal vor den Deutschen Bundestag. Sein Auftritt überraschte viele Beobachter: Weite Teile seiner Rede trug Putin in fließendem Deutsch vor.

In seiner Rede spricht Putin nicht nur über die deutsch-russische Zusammenarbeit, sondern auch über Probleme der internationalen Beziehungen, da sein Besuch kurz nach dem Terroranschlag vom 11. September in New York stattfindet: "... Wir Politiker sind alle schuld daran, was am 11. September passierte!"