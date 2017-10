Geschichte Tag für Tag: 7. Oktober

Unser täglicher Geschichtsrückblick zeigt Ihnen, was am heutigen Tag in der Geschichte Russlands und der Welt vor sich ging.

2006: Ominöser Journalistenmord

Die russische Journalistin Anna Politkowskaja kommt infolge eines Mordanschlags ums Leben. Beim Verlassen ihres Hauses wird sie im Treppenhaus von mehreren Schüssen tödlich getroffen.

Während der mutmaßliche Schütze und Ex-Polizist Dmitri Pawljutschenkow im Jahr 2012 für den Mord verurteilt wurde, sind die Drahtzieher des Anschlags bis heute nicht bekannt. Ein politischer Hintergrund ist allerdings sehr wahrscheinlich, da Politkowskaja intensiv über Tschetschenien, den Krieg in der Region, und Korruption in Russland im Allgemeinen berichtete.

Menschen legen Blumen am Haus der Journalistin Politkowskaja ab gemeinfrei / Wikipedia

1952: Präsidenten-Geburtstag

In Leningrad (heute Sankt Petersburg) wird Wladimir Putin geboren. Nach einer erfolgreichen Karriere beim Inlandsgeheimdienst KGB (zu Sowjetzeiten) inklusive einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt in Dresden übernahm er am 31. Dezember 1999 die Amtsgeschäfte des zurückgetretenen Präsidenten Boris Jelzin. Nach zwei Amtszeiten als Staatschef von 2000 bis 2008 übernahm er für eine Amtszeit den Posten des Ministerpräsidenten. Seit 2012 ist er nun Präsident in seiner dritten Amtszeit. Die Legislaturperioden waren zuletzt auf sechs Jahre statt den früheren vier verlängert worden, sodass die nächsten Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr 2018 anstehen. Offiziell hat er sich noch nicht geäußert, ob er erneut antreten werde.

Reuters Reuters

1949: DDR-Gründung

In Ost-Berlin setzt die Provisorische Volkskammer die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik in Kraft und vollzieht damit die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Bis zum 40-jährigen Jubiläum 1989 wird dieser Tag als „Tag der Republik“ und Nationalfeiertag der DDR begangen.