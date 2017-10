Geschichte Tag für Tag: 17. Oktober

Unser täglicher Geschichtsrückblick zeigt Ihnen, was am heutigen Tag in der Geschichte Russlands und der Welt vor sich ging.

1888: Zarenzug in Notlage

In der Nähe von Charkow, in dem kleinen Ort Borki (heute Ukraine) entgleist am 17. Oktober (jul./ 29. Oktober 1888 greg. Kalender) der Hofzug von Zar Alexander III.

gemeinfrei / Wikipedia gemeinfrei / Wikipedia

23 Menschen der Crew rund um die kaiserliche Familie starben, den Mitgliedern der Kaiserfamilie geschah nichts, obwohl der Speisewagen, in dem sie sich zum Unfallzeitpunkt aufhielten, stark beschädigt wurde.

gemeinfrei / Wikipedia gemeinfrei / Wikipedia

1740: Das Moskau Kamtschatkas

Als eine der ersten Siedlungsstätten im russischen Fernen Osten wird auf der Halbinsel Kamtschatka die „Hauptstadt“ Petropawlowsk-Kamtschatskij gegründet. Nach dem Stadtgründer Vitus Bering ist auch die berühmte Meerenge zwischen Russland und Alaska benannt.

Jurij Smitjuk/TASS Jurij Smitjuk/TASS

Zu Sowjetzeiten meldete das staatliche Radio regelmäßig die genauen Zeiten im Land: Hier spricht Moskau! Es ist 15 Uhr in der Hauptstadt, 16 Uhr in Aschgabat (…), in Juschno-Sachalinsk ist es 23 Uhr und in Petropawlowsk-Katschatskij ist Mitternacht.“ Die letzte Phrase „Es ist Mitternacht in Petropawlowsk-Kamtschatskij!“ wurde mit der Zeit ein geflügeltes Wort.

1738: Lomonossows Erstling unterwegs von Magdeburg nach Sankt Petersburg

Der Fischersohn aus dem hohen Norden Russlands, der zu einem der wichtigsten Wissenschaftler weltweit wurde, studierte in den 30er Jahren des 18. Jahrhundert auch im mitteldeutschen Magdeburg. Von dort aus schickt er 1736 seine erste wissenschaftliche Arbeit („ein sogenanntes „Abbild des Wissens“) nach Sankt Petersburg. Die Arbeit hieß: „Über die Wandlung eines harten in einen flüssigen Körper“.