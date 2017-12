„Ehre, wem Ehre gebührt“: Wie die USA Millionen Sowjetbürger vor dem Hungertod bewahrten

Eine der größten Katastrophen seit dem Mittelalter

Die Katastrophe, die die USA dazu zwang, umfassende humanitäre Hilfe nach Russland zu schicken, wird manchmal als eine der größten europäischen Katastrophen seit der Zeit des Schwarzen Todes, also der Pest, bezeichnet.

Infolge des Ersten Weltkrieges, des Bürgerkrieges, des Hungers und der Politik der Bolschewiken, litten viele Regionen in Russland zwischen 1921 und 1922 an einer beispiellosen Hungersnot. Dutzende Millionen Menschen waren davon betroffen. Die Gesamtzahl der Opfer, die aufgrund der Hungersnot zu Tode kamen, wird auf mindestens fünf Millionen geschätzt. Dieser Zustand veranlasste das Sowjetregime, zum ersten Mal die „kapitalistische Welt“ um Hilfe zu bitten.

Ein Kampf mit Nahrungsmittelknappheiten und der „Bolschewismuskrankheit“

Zwei Jahre vor dem Ausbruch der verheerenden Hungersnot in Russland hatte der US-Kongress im April 1919 das „Europäische Hungerhilfeprogramm“, die „European Famine Relief Bill”, mit einer Summe von 85 Millionen Euro verabschiedet. Das Programm sollte europäischen Ländern, die nach dem Ersten Weltkrieg an Nahrungsmittelknappheit litten, als Hilfe dienen. Die Bekämpfung des Hungers leitete die neu geschaffene American Relief Administration (ARA) unter der Führung von Herbert Hoover, dem damaligen US-Nahrungsmittelverwalter und zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Das bolschewistische Russland war nicht direkt in der Liste der Länder vertreten, die von den Vereinigten Staaten Hilfe bekamen. Das wäre auch nur schwer vorstellbar gewesen, wenn man bedenkt, dass die USA und andere westliche Länder erst kurz zuvor auf Seiten der Weißen Armee in den russischen Bürgerkrieg eingegriffen hatten und mit Armeeeinheiten antibolschewistische Truppen in mehreren russischen Regionen unterstützten.

Ferner war das gesamte Programm gegen das sowjetische Russland gerichtet, da man der Ansicht war, dass der linke Radikalismus gemeinsam mit dem Hunger in andere europäischen Länder vorgedrungen sein könnte. Der Historiker Bertrand Patenaude drückt es folgendermaßen aus: „Die ökonomische und politische Instabilität dieser Staaten, von denen die meisten gerade erst aus den Ruinen alter Großreiche errichtet wurden, machte sie für die Seuche des Ostens, die allgemein „die Bolschewismuskrankheit“ genannt wurde, anfällig. Die europäischen und amerikanischen Staatsmänner nahmen allgemein an, dass dieses Übel durch den Hunger verursacht wurde; dass Bolschewismus die Folge war, wenn gute Menschen hungern mussten.“

Russische Intellektuelle und Kremls Bitte um Hilfe

Diese Situation änderte sich jedoch in der Mitte des Jahres 1921. Das bolschewistische Regime wehrte sich erfolgreich gegen die ausländische Invasion und besiegte seine Gegner – man musste sie spätestens dann sehr ernst nehmen. Zudem nahm die Hungersnot zu jener Zeit ein so furchtbares Ausmaß an, dass es nicht möglich war, sie zu ignorieren. Der Katastrophe fielen wöchentlich um die 100 000 Menschen zum Opfer.

Mary Evans Picture Library/Global Look Press Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Der russische Schriftsteller Maxim Gorki wandte sich an die internationale Öffentlichkeit und bat um Hilfe. Auch Lenin wandte sich für Unterstützung an das internationale Proletariat. Im September sprach dann auch der berühmte norwegische Abenteurer Fridtijof Nansen vom Rednerpult des Völkerbundes zur Öffentlichkeit und sagte, dass es nicht richtig sei, „Millionen von Menschen nur aufgrund einer Feindschaft mit dem Sowjetregime zum Tode zu verurteilen“.

Zur selben Zeit schlossen die ARA und die Sowjetregierung ein Abkommen. Es wäre jedoch ein Fehler zu glauben, dass Hoover in der Zeit, als er der Sowjetunion half, seine politische Agenda fallen ließ. „Hoover glaubte, dass, wenn er bloß die Russen vom Hunger befreien könnte, diese wieder zu ihrem Verstand kämen und ihre physische Stärke wiedererlangen würden, um sich von der Unterdrückung der Bolschewisten zu befreien“, argumentiert Patenaude.

ARA-Plakat: „Ein Geschenk des amerikanischen Volkes“

Nahrung für zehn Millionen Menschen täglich

Hoover schaffte es nicht, seine politischen Ziele durchzusetzen. Im Gegenteil: Er trug mit seiner Hilfe zur Stabilisierung der Lage in Russland bei. Dennoch rettete seine Unterstützung Millionen von Menschenleben.

Die Lage war in der Tat dramatisch. Wie die Journalistin und Wissenschaftlerin Cynthia Heaven schreibt, mussten die Menschen in den von der Hungersnot betroffenen Gebieten alles essen was sie finden konnten: „Körner mit gemahlenen Knochen, Baumrinde und Klee, aber auch Pferde, Hunde, Katzen, Ratten und Stroh von den Dächern. Die Regierung bemühte sich, dem Verkauf von Menschenfleisch ein Ende zu bereiten, und stellte Wachen auf Friedhöfen auf, um diese vor Plünderungen zu schützen.“ Heaven zitiert auch die erschreckenden Erinnerungen eines ARA-Mitarbeiters in Russland: „Ich habe stapelweise halbnackte und erfrorene Leichen in den bizarrsten Positionen gesehen, mit Anzeichen, dass sie von herumstreunenden Hunden angefressen worden sein könnten. Ich habe all diese Körper gesehen – und es war ein Anblick, den ich nie vergessen werde.“ Die Behörden eröffneten in der Zeit mehr als 7 000 Küchen, um die Menschen in Not zu ernähren – bei Weitem nicht genug.

ARA-Plakat: „Amerika – für hungrige Russen“

Im August des folgenden Jahres richtete die ARA aus diesem Grund weitere 19 000 Küchen ein und versorgte jeden Tag zehn Millionen Menschen, um die Sowjets zu unterstützen. Für gewöhnlich beinhaltete eine Mahlzeit Maisgrieß, Dosenmilch, Kakao, Weißbrot und Zucker – Waren, die aus dem Ausland in die Sowjetunion importiert wurden. Neben den Suppenküchen eröffnete die ARA Notunterkünfte für Obdachlose und Weisen und half bei der Bekämpfung der Typhusepidemie.

„Ihre Hilfe wird als eine einzigartige, riesige Leistung in die Geschichte eingehen, der die größte Ehre gebührt, die noch lange im Gedächtnis Millionen von Russen in Erinnerung bleiben wird, die Sie vor dem Tod gerettet haben“, schrieb Maxim Gorki dem verantwortlichen Herbert Hoover als Dank für seine Unterstützung.

Lesen Sie weiter:

Schicksalsjahr 1917: Wer trägt die Schuld am russischen Bürgerkrieg? Nach der Abdankung des Zaren Nikolai des Zweiten im Februar 1917 und dem anschließenden Sieg der Bolschewiken erlebte Russland die bis dahin tiefgreifendste politische Umwälzung des Landes. Doch wann begann sie und wer war dafür verantwortlich?

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.