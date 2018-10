Der INF-Vertrag und seine Hintergründe

Präsident Donald Trump sagte am 21. Oktober, dass die Vereinigten Staaten von Amerika planen, sich aus dem Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) [zu Deutsch "Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme"] zurückzuziehen zu wollen. Ein im Jahr 1987 vom amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und dem sowjetischen Führer Michail Gorbatschow unterzeichneten Waffenabkommen.

„Wir werden die Vereinbarung kündigen und uns zurückziehen“, sagte (eng) Trump zu den Journalisten während einer Kundgebung in Nevada.

Während Politikwissenschaftler über die möglichen Konsequenzen diskutieren, ist es wichtig zu verstehen, was der ursprüngliche Vertrag bedeutet. Der Weg zum INF war hart - Europa stand kurz vor einem Atomkrieg. Um die Bedeutung des Vertrags zu verstehen, müssen wir ein paar Fragen beantworten.

Was war in den 1980er Jahren mit Raketen los?

Im Rahmen der Pläne zur Modernisierung des Waffenarsenals stellte die Sowjetunion 1977 eine neue Rakete für den Einsatz in Osteuropa vor, die SS-20, eine Mittelstreckenrakete. Dies war eine schockierende Nachricht für Westeuropa: Es war nicht durch bestehende Rüstungsverträge geregelt, wie man mit den drei 150-Kilotonnen-Atomsprengköpfen umgehen würde. Diese konnten jede Stadt in Westeuropa treffen und dem Erdboden gleichmachen, bevor das Transatlantische Bündnis oder die Vereinigten Staaten von Amerika reagieren könnten.

Warte, was ist eine Mittelstreckenrakete?

Nach internationaler Klassifizierung umfasst diese Kategorie von Nuklearwaffen ebenfalls Nuklearraketen. Die mit einer Reichweite von 500 bis 1 000 Kilometern werden als Kurzstreckenraketen bezeichnet und solche mit 1 000 bis 5 500 Kilometern Reichweite als Mittelstreckenraketen. Solche Raketen können ihre Ziele schneller erreichen als interkontinentale ballistische Raketen und was am wichtigsten ist, ihre vergleichsweise kurze Reichweite bedeutete, dass sie nicht unter den Vertrag zur Begrenzung strategischer Waffen von 1972 fielen.

Warum hat die Sowjetunion Europa bedroht?

Ziel war es, alte SS-4- und SS-5-Raketen durch SS-20-Raketen zu ersetzen und die sowjetische Überlegenheit in Europa zu gewährleisten. Dennoch trug ein solcher Schritt zu einer raschen Verschlechterung der Beziehungen zum Westen bei.

„Sowohl der Westen als auch China waren ernsthaft besorgt über den Einsatz dieser Waffe“, schrieb der Historiker Alexej Bogaturow. „Diese Schritte wurden als Beweis dafür angesehen, dass die Sowjets sich auf einen begrenzten Atomkrieg vorbereiten.“

Westeuropa fühlte sich am verwundbarsten: Ein möglicher massiver sowjetischer Angriff könnte die gesamte militärische Infrastruktur Europas auslöschen, bevor ihre amerikanischen Verbündeten überhaupt reagieren konnten.

Wie reagierte der Westen?

Die Vereinigten Staaten von Amerika, als Führer des Transatlantischen Bündnisses, handelten entschlossen. 1983 wurden neue amerikanische Raketen in Westdeutschland eingesetzt: die Pershing II und mehrere andere Bodenraketen in Belgien, Italien, den Niederlanden und Großbritannien. Diese Raketen konnten Ziele in den meisten Gebiete der sowjetischen Besatzung in Europa treffen.

Was passierte dann?

Sowohl sowjetische als auch westliche Politiker verstanden, dass ein Abbau der Spannungen unerlässlich war: Europa war wie ein Pulverfass, das jeden Moment explodieren konnte. Mehrere Gesprächsrunden scheiterten größtenteils daran, dass drei sowjetische Führer - Leonid Breschnew, Juri Andropow und Konstantin Tschernenko - während der Verhandlungen starben. Schließlich schlossen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan im Jahr 1987 eine Vereinbarung ab und unterzeichneten einen Vertrag.

Der INF-Vertrag forderte sowohl die Vereinigten Staaten von Amerika als auch die Sowjetunion dazu auf, alle ihre Kurz- und Mittelstreckenraketen, mit einer Reichweite von 500 bis 5 500 Kilometern zu demontieren. Außerdem sollte Moskau seine Rakete nicht nur in Europa, sondern auch in Asien zerstören.

Beide Seiten erfüllten die Bedingungen des Vertrags, wobei die Sowjetunion 1 846 Raketensysteme zerstörte und die Vereinigten Staaten von Amerika - 846, das war alles, was sie hatten.

„Es war ein Durchbruch: Zum ersten Mal in der Geschichte gelang es beiden Seiten, sich darauf zu einigen, eine ganze Reihe brandneuer, hochwirksamer Waffen zu demontieren, was die Situation in Europa und im Fernen Osten eindeutig verbesserte“, sagte Alexej Bogaturow.

Der INF-Vertrag wurde zu einem Meilenstein bei der Beendigung des Kalten Krieges, der Verbesserung der internationalen Beziehungen und wirkte sich positiv auf die Welt aus. Diese Leistung könnte nun rückgängig gemacht werden.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.