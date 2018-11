Vier russische Ereignisse, die die Welt veränderten

1. Die bolschewistische Revolution

„Es steht außer Frage, dass das bolschewistische Ideal das reinste Opfer unzähliger Männer und Frauen mit sich brachte, die ihrer Willen alles aufgegeben haben, und ein Ideal, das durch die Opfer von Lenin geheiligt wird, kann nicht umsonst sein; das edle Beispiel ihres Verzichts wird für immer erstrahlen und das Ideal im Laufe der Zeit beschleunigen und reinigen“, sagte (eng) Mahatma Gandhi.

Die Bedeutung der Revolution, die den Wohlstand der werktätigen Massen zu ihrem äußersten Ende erklärte, wurde nicht nur von Gandhi wahrgenommen. Man erinnere sich an die Erzählung "Zehn Tage, die die Welt erschütterten" des amerikanischen Journalisten John Reed, die kurz nach dem Aufstand im Oktober 1917 entstand.

Die signifikanten Auswirkungen der russischen Revolution waren wohl zweifach und hatten eine planetarische Dimension. „Die existenzielle Bedrohung durch den Kommunismus war der entscheidende Faktor, der den Kapitalismus zwang, vergünstigte Unterkünfte für die Bedürfnisse der einfachen Menschen zu schaffen“, schrieb (eng) Youssef El-Gingihy für Independent zum hundertsten Jahrestag der Revolution. So wurde der westliche Wohlfahrtsstaat durch die Ereignisse in Russland gestärkt.

Der zweite Effekt war auch global - die Dekolonisierung. Laut dem Historiker und politischen Aktivisten Tariq Ali beschleunigte die russische Revolution „die Dekolonisierung und inspirierte die Revolutionen in Vietnam, China und Kuba“.

2. Sieg im Zweiten Weltkrieg

Die Niederlage des Nationalsozialismus im Großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in Russland genannt wird, ist offensichtlich so bedeutend, dass kaum Aufklärung erforderlich ist. Was nicht so oft betont wird, ist die Tatsache, dass das soziale, politische und wirtschaftliche System, das im Zuge der Revolution von 1917 geschaffen wurde, den Faschismus zerstört hat. Tariq Ali verbindet direkt die beiden Phänomene - die Revolution und den Sieg im Krieg – „die Schaffung der Roten Armee, die die Säuberungen Stalins überlebte, zerstörte das Rückenmark des Dritten Reiches in Stalingrad und Kursk“.

Er betont (eng) auch, dass „der Gefreite Iwan, nicht der Gefreite Ryan, den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Das sollte man nie vergessen.“ Tatsächlich wurden drei Viertel (eng) der deutschen Kriegsverluste durch das sowjetische Russland verursacht. Nach einigen Schätzungen liegt das Verhältnis zwischen der Zahl der getöteten amerikanischen und sowjetischen Soldaten im Kampf gegen die Deutschen bei 1 zu 80.

Der Sieg im Krieg war mit einem hohen Preis verbunden: 27 Millionen der Sowjetbürger wurden getötet und der größte Teil des Landes wurde zerstört.

3. Gagarins Flug

Der Flug des ersten Kosmonauten der Welt, Juri Gagarin, betäubte den Planeten und „setzte einen neuen Horizont für die Menschheit", wie es an seinem 50-jährigen Jubiläum formuliert wurde (eng).

„Mein ganzes Leben lang scheint jetzt ein glücklicher Moment zu sein. Alles, was vorher gelebt und getan wurde, wurde für diesen Moment allein getan“, sagte Gagarin in einer Rede, die Minuten vor dem Betreten seines Raumschiffs gehalten wurde. Die Rede wurde in der gesamten Sowjetunion ausgestrahlt und weltweit weiter übertragen. Etwas später, als die Rakete startete, sagte der erste Kosmonaut der Welt angeblich „Pojechali“ [zu Deutsch „los geht’s!“].

In der Sowjetunion wurde Gagarins Flug mit Euphorie aufgenommen. Als der Kosmonaut nach Moskau zurückkehrte, wurde er wie ein Held gefeiert. „Wenn wir uns die Reaktion der Moskauer ansehen, wo jeder auf der Straße, auf den Dächern von Gebäuden und in den Fenstern war, würde ich diese Feier mit dem Tag des Sieges am 9. Mai, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, für die Sowjetunion vergleichen“, sagte (eng) Sergei Chruschtschow, der Sohn von Nikita Chruschtschow, dem sowjetischen Führer zurzeit von Gagarin.

Gagarins Flug nach dem Sputnikschock von 1957 übte Druck auf die amerikanische Führung aus und steigerte das Raumfahrtrennen, sodass Präsident John F. Kennedy Pläne ankündigte, einen Amerikaner auf den Mond zu schicken.

4. Perestroika

Der sowjetische Führer Michail Gorbatschow war der Mann, der in den späten 1980er Jahren die Perestroika, die sogenannte „Umstrukturierung“ in der Sowjetunion einleitete. Er begann seine Reformen wie viele andere Politiker mit dem Versuch, die Wirtschaft neu zu strukturieren. Er drängte auf Strukturreformen mit dem Ziel, ein Wirtschaftssystem zu schaffen, das sozialistische und marktwirtschaftliche Merkmale miteinander verbindet. Seine Reformen brachten jedoch Chaos in die Wirtschaft (eng) des Landes, untergruben Gorbatschows Popularität und führten schließlich zum Zusammenbruch der Sowjetunion.

Gorbatschow initiierte auch Glasnost als Instrument, was so viel wie „Offenheit“ heißt, um mit seinen konservativen politischen Gegnern umzugehen, die zu einem Hindernis für seine Politik wurden. Im Allgemeinen bedeutete Glasnost vor allem mehr Freiheit für die Medien.

Während der Perestroika baute Gorbatschow gute persönliche Beziehungen zu westlichen Führern auf und unterzeichnete Verträge, die die Spannungen zwischen der Sowjetunion und dem Westen stark abbauten und so wesentlich zum Ende des Kalten Krieges beitrugen.

Die Perestroika wird im Ausland geschätzt und im Inland kaum wahrgenommen. 55 % der Russen glauben, dass die Reformen von Gorbatschow mehr negative als positive Auswirkungen hatten.

