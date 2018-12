Republik Tuwa: Wie Wladimir Putins Erholungsort gleich zweimal Teil von Russland wurde

Beim Begriff Republik Tuwa klingelt bei vielen Russen, insbesondere denen im europäischen Teil des Landes, nichts. Diese Gegend ist eines der 85 föderalen Gebiete Russlands und sehr abgelegen und liegt 4 600 Kilometer östlich von Moskau, in Südsibirien, an der Grenze zur Mongolei.

Nicht einmal von Moskau aus gibt es eine direkte Flugverbindung. Auch Eisenbahnstrecken sind dort nicht vorhanden. Um Tuwas Hauptstadt Kysyl zu erreichen, muss man zunächst nach Abakan in Sibirien fliegen und anschließend siebeneinhalb Stunden mit dem Bus nach Kysyl fahren. Warum aber sollte man das tun?

Tuwa ist weitaus interessanter, als es auf den ersten Blick scheint. Erstens ist es das Land der Schamanen, in dem die Tuwiner, ehemalige Nomaden, in kleinen Dörfern sesshaft geworden sind und die mystische Kunst der Kommunikation mit anderen Welten bewahren, das behaupten sie zumindest. Zweitens ist die raue Natur von Tuwa so spektakulär, dass sie auch Wladimir Putin beeindruckt hat. Im August 2018 war er dort für ein Wochenende zum Wandern in der Wildnis (rus). Ein Jahr zuvor verbachte er seinen ganzen Urlaub in Tuwa beim Angeln und Rafting mit dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu, der ein ethnischer Tuwiner ist.

Besonders interessant aber ist, wie Tuwa Teil Russlands wurde. Vor weniger als hundert Jahren war es noch ein unabhängiger asiatischer Staat, der sogar während des Zweiten Weltkriegs Nazi-Deutschland den Krieg erklärte. Wie kam Tuwa nun zu Russland?

Von China ins Chaos

Gehen wir in der Geschichte weiter zurück, erfahren wir, dass Tuwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu China sowie der Mongolei und dem gesamten nichtrussischen Nordasien gehörte. Die Grenzen waren jedoch verschwommen oder gar nicht vorhanden. „Diletant.media“ schreibt (rus): „Hunderte russischer Kaufleute lebten in Tuwa und betrieben dort Handel.“ Die Tuwiner hatten große Viehherden, das Land war reich an Pelztieren und Gold. Sie profitierten vom Handel mit den Russen. Die Beziehung zu China wurde schwächer, als die Macht des chinesischen Kaisers bröckelte. Kurz nachdem die Xinhai Revolution 1911/1912 die chinesische Monarchie ausgelöscht hatte, baten die Tuwiner Zar Nikolaus den Zweiten, ihr Heimatland zu einem Teil von Russland zu machen. 1914 stimmte der Zar dem zu.

Schamanen in den 1920-er Jahren Tuwa. Asien

„Zwar protestierten die Chinesen, aber das ging in den Wirren des Ersten Weltkrieges unter“, schreibt „Diletant.media“ weiter. Doch damit war die Geschichte noch nicht am Ende. Im Bürgerkrieg 1918 brach Russland zusammen und Tuwa ebenfalls.

Ein winziges Land

Nach dem Krieg war Tuwa dreigeteilt. Einen Teil kontrollierten die Mongolen, einen anderen die Weiße Armee und den dritten lokale Kriegsherren. Nachdem die Bolschewiken in Moskau die Macht übernommen hatten, beschlossen sie, Tuwa in die Unabhängigkeit zu entlassen. Sie wollten die Beziehungen zu Peking nicht verschlechtern. Der tuwinische Politikwissenschaftler Wiktor Sandakpan meint (rus): „Ein Beitritt Tuwas zur Sowjetunion wäre zu früh gewesen. Die Führer des Landes waren Adelige, ein Teil der Bevölkerung unterstützte die Mongolen, die kommunistische Partei war schwach.“

Dennoch war die 1921 gegründete neue Volksrepublik Tuwa sehr stark abhängig von der Sowjetunion. Es überrascht nicht, dass die Armee des Landes im Jahr 1941 nur 489 Mann stark war. In den zwanzig Jahren der Unabhängigkeit gab es sechs Verfassungsänderungen und die örtlichen Kommunisten inszenierten sogar eine abgeschwächte Form von Stalins Großem Terror.

„In den späten 1920er und frühen 1930er Jahren regierten die jungen Stalinisten, die in Moskau studiert hatten, das Land“, schreibt „Diletant.media“. „Die alten Führer wurden entmachtet und meist hingerichtet.“ “Diese junge, rücksichtslose Generation kämpfte gegen die Aristokratie, Buddhisten und Schamanen, gegen alle, die nicht in die neue Ideologie passten". Zwischen 1 200 und 1 700 Menschen wurden im Tuwa der 1930er Jahre Opfer von Unterdrückung, schätzt Wiktor Sandakpan.

Tuwa gegen Hitler

Saltschak Toka in seinem Büro Lew Oustinow/Sputnik Lew Oustinow/Sputnik

Im Jahr 1932 wurde Saltschak Toka, ein leidenschaftlicher Kommunist, Premierminister der Volksrepublik Tuwa. Sein Traum war die Vereinigung des tuwinischen Volkes mit den Völkern der Sowjetunion (rus). Die Volksrepublik Tuwa zeigte ihre Loyalität gegenüber dem großen Bruder Sowjetunion, indem sie der erste Staat war, der seine offizielle Unterstützung für die UdSSR im Zweiten Weltkrieg nach dem Angriff der Deutschen am 22. Juni 1941 erklärte. Damit war Tuwa Großbritannien ein paar Stunden voraus. Ein Land mit 90 000 Einwohnern erklärte Deutschland den Krieg. Es heißt, Hitler habe darauf nicht reagiert, weil er Tuwa auf der Landkarte nicht finden konnte. Vielleicht hat er es nicht einmal versucht.

Doch Spaß beiseite. Das kleine Land tat alles, um die Sowjetunion zu unterstützen. Es gab all seine Goldreserven und schickte 8 000 Mann zur Unterstützung der Roten Armee.

Russland

Noch vor Kriegsende erfüllte sich Saltschak Tokas Traum. Im Jahr 1944 kam die sowjetische Regierung dem Beitrittswunsch der Volksrepublik Tuwa nach. Sie wurde Teil der Sowjetunion und blieb nach deren Zerfall in der Russischen Föderation. So blieb die einzigartige schamanische Kultur dieser Gegend erhalten und Wladimir Putin hat einen Ort zum Entspannen gefunden.

