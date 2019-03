Ist Russland eine Supermacht?

Auf dem Sankt Petersburger Wirtschaftsforum im Jahr 2016 sagte (rus) Russlands Präsident Wladimir Putin über die Vereinigten Staaten: „Amerika ist eine Großmacht. Ich würde sogar sagen, die letzte verbliebene Supermacht. Wir sind bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten.“ Also kann man sagen, dass Russland keine Supermacht ist, oder?

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz bezeichnete zum Beispiel ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Putin als gutes Zeichen der Zusammenarbeit zwischen zwei Supermächten. Wer hat also Recht? Gucken wir uns einige andere Meinungen an.

Was ist eine Supermacht?

Um diese Frage zu klären, bietet es sich an, erstmal zu klären, was überhaupt eine Supermacht ist. Es gibt zwar zahlreiche Definitionen, doch Politikwissenschaftler sind sich einig, dass eine Supermacht großen weltweiten Einfluss in den Feldern Militär, Wirtschaft, Finanzen, Kultur und Ideologie haben muss.

„US-Politikberater Zbigniew Brzezinski nennt vier Faktoren, die ein Staat haben muss, um als Supermacht betrachtet zu werden: militärischen Einfluss, ökonomischen Einfluss, wissenschaftlich-technologischen Einfluss und kulturellen Einfluss“, schreibt Oleg Matweitschew, Politikwissenschaftler an der Hochschule für Wirtschaft in Moskau. Das ergibt Sinn: Um den Lauf der Welt entscheidend zu beeinflussen (und das ist es ja, was Supermächte tun), sollte ein Staat modernste Waffen sowie eine starke Wirtschaft haben. Gleichzeitig muss er die Welt mit den Wundern von Kultur und Wissenschaft beeindrucken können.

Begrenzte Möglichkeiten

Erfüllt Russland diese Kriterien? In einigen Feldern hat das Land definitiv Supermacht-Potential. Zum Beispiel kann Russland sich auf ein riesiges Militär berufen (47 Milliarden Dollar Verteidigungsbudget, ein großes Nuklearwaffenarsenal und die dem Business Insider zufolge (eng) zweitstärkste Armee der Welt).

Auch Russlands politisches Gewicht ist beeindruckend. Als permanentes Mitglied des UN-Weltsicherheitsrates hat es ein Vetorecht in jeder bedeutsamen Frage der internationalen Politik. Dazu spielt Russland eine wichtige Rolle in der europäischen Politik und hat durch das militärische Engagement in Syrien und auch anderswo im Nahen Osten eine entscheidende Position. Russlands ökonomisches Potential dagegen ist deutlich kleiner als das der USA. Als elftgrößte Volkswirtschaft der Erde ist es sicherlich ein wichtiges Land, aber nicht zwangsläufig eine Supermacht.

Der begrenzte wirtschaftliche Einfluss beeinflusst auch Russlands Rolle in der Weltpolitik. „Es gibt nur einen Bereich, in dem Russland eine Supermacht ist: das Militär. Ansonsten sind wir nicht so mächtig, wie wir es gerne wären. Das lässt die Frage danach, welche Rolle unser Land im 21. Jahrhundert spielen soll, nach wie vor unbeantwortet“, sagte (rus) Alexander Dynkin, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen der Zeitung Kommersant.

Washington ist alleine an der Spitze

Das war natürlich nicht immer so. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte die Sowjetunion vergleichbaren Einfluss wie die USA und die beiden Länder rivalisierten in sämtlichen Feldern von Militär über Politik und Wirtschaft bis hin zur Kultur.

„Nach zwei schrecklichen Weltkriegen fand sich die globale Gemeinschaft in einer – im historischen Vergleich – außergewöhnlich stabilen Zeit wieder. Zwei Staaten dominierten die Welt, und es gab keine vergleichbare Mächte noch“, sagt Fjodor Lukjanow, Chefredakteur der Zeitschrift „Russia in Global Affairs“. Diese bipolare Ordnung war kennzeichnend für die Ära des Kalten Krieges.

„In dieser Zeit entstand der Begriff Supermacht, um diese beiden Staaten mit ihrer gigantischen Macht von den Großmächten des 19. Jahrhunderts zu unterscheiden“, fügt Lukjanow hinzu. Dazu gehörten Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und noch einige andere Staaten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es dann nur noch zwei Supermächte. Nach dem Ende des Kalten Krieges hörte eine der beiden Supermächte, die UdSSR, auf zu existieren. Russland übernahm zwar einige ihrer Machtinstrumente (darunter den Status als Atommacht und den Sitz im UN-Weltsicherheitsrat), doch „sein Einfluss war zwar noch groß, aber eben nicht mehr einzigartig“, so Lukjanow.

Wladimir Putin scheint recht zu haben: Russland ist zwar nach wie vor einer der wichtigsten Staaten der Welt, aber keine Supermacht wie die USA. Interessant wird es, was die Zukunft bringt. Werden andere Staaten (wieder) an die Spitze streben, oder bleiben die USA die einzige Supermacht?

