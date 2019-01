Drei weltweit einzigartige russische Waffensysteme

Auch im Jahr 2019 sind die USA und Russland technisch führend im Rüstungsgeschäft. Jeder hat seine eigenen Trümpfe in der Hand. In diesem Artikel werden drei russische Waffen vorgestellt, mit denen man rechnen sollte.

1. Putins neue Nuklear-Rakete

Ende 2018 überwachte der russische Präsident Wladimir Putin persönlich die Tests einer neuen Interkontinentalrakete, der Awangard, die schon in diesem Jahr Teil des Waffenarsenals des Landes werden soll.

Die Awangard- Interkontinentalrakete setzt einen neuen Meilenstein in der russischen Raketenentwicklung. Im Gegensatz zu all ihren Vorgängern und ausländischen Konkurrenten, kann sie Höhen von dutzenden Kilometern erreichen und steuert auf ihr Ziel zu, in dem sie auch in unteren Schichten der Atmosphäre fliegen kann und dabei Raketenabwehrsysteme mit Überschallgeschwindigkeit durchbricht. Gegenwärtig gibt es weltweit keine andere Rakete mit diesen Fähigkeiten.

Die Rakete hat eine Zerstörungskraft, die 130 Mal größer ist als die der Hiroshima-Bombe, und kann ihr Ziel mit einer Geschwindigkeit von 20 Mach (rund 25 000 km/h) anpeilen.

„Zurzeit gibt es keine andere Überschall-Technologie im Ausland, die es erlaubt, das Nuklearpotential dritter Staaten auf das Niveau der Awangard zu bringen. Daher hat Russland mit dieser neuen Rakete seine Grenzen auf Jahrzehnte hin gesichert“, sagt Dmitri Safonow, ein früherer Militär-Analytiker der Zeitung „Iswestija“.

Awangard ist Teil von Russlands nuklearer Triade, deren Ziel es nicht ist, direkt an Auseinandersetzungen teilzunehmen oder Drittländer zu zerstören, sondern einen potentiellen Aggressor vor einem Angriff auf die Russische Föderation abzuschrecken. Daher ist die Angst, dieses nukleare Monster in Aktion zu sehen, unbegründet.

2. S-400 Triumpf Luftabwehrsystem

Eine weitere russische Waffe, die globale Überlegenheit für sich in Anspruch nehmen kann, ist das S-400 Triumpf Luftabwehrsystem (Nato-Codename SA-21 Growler).

Es kann alle Luftziele innerhalb eines Radius von 600 Kilometern aufspüren und diese auf einer Distanz von bis zu 400 Kilometern zerstören. Ganz gleich, ob schnellfliegende Marschflugkörper oder nuklear bestückte Interkontinentalraketen, das S-400 findet sie alle und sorgt dafür, dass sie ihm selbst nicht gefährlich werden können.

Der größte Unterschied zum US-amerikanischen Konkurrenten MIM-Patriot ist die Fähigkeit, Ziele aus allen Richtungen zu bekämpfen. Das amerikanische System kann den Himmel nur in einem voreingestellten Radius von 180° absuchen.

Zudem brauchen die Patriot Raketenwerfer 30 Minuten, um wieder einsatzbereit zu sein. In dieser Zeit können Raketen ihr Ziel erreichen und der Kampf ist verloren.

Das Patriot-System hat eine Reichweite von 180 Kilometern, nur halb so viel wie das russische System (400 Kilometer). Das spielt eine entscheidende Rolle nicht nur bei der Abwehr von Raketen, sondern auch von Kampfflugzeugen und Bombern. Diese sind chancenlos, ihre Munition abzufeuern, wenn sie erst einmal ins Visier des S-400 genommen wurden.

Das sind die Gründe, die sogar ein Nato-Mitglied veranlassten, sich für das russische System zu entscheiden, obwohl dies wirtschaftliche Sanktionen nach sich ziehen könnte.

3. T-14 Armata – Panzer der neuen Generation

Die Hardware, die auf der Armata-Plattform basiert, und insbesondere der T-14 Panzer, sind ein Meilenstein in der Kampfpanzertechnologie des 21. Jahrhunderts.

Der T-14 ist weltweit der erste Panzer der dritten Generation. Er ist ausgestattet mit einer 125 mm Glattrohrkanone 2A82 (optional kann eine 152mm 2A83 Kanone eingebaut werden) und kann vollständig digital ferngesteuert werden. Es ist der erste Panzer mit unbemanntem Turm. Die Besatzung ist in einem gepanzerten Kompaktraum untergebracht und kann von dort aus das Fahrzeug und all seine Systeme kontrollieren. Diese Technik erlaubt ein Überleben der Besatzung sogar dann, wenn der Turm direkt getroffen wird oder die Munition Feuer fängt.

Darüber hinaus bietet die Panzerung Schutz gegen Bombardement durch die meisten der existierenden Panzerabwehrsysteme.

