Die drei meistverkauften russischen Waffen des 20. Jahrhunderts

Diese russischen Waffen des 20. Jahrhunderts wurden dank ihrer mit Zuverlässigkeit gepaarten Schusskraft, vor allem aber dank ihrer Pflegeleichtigkeit und der einfachen Anwendung auf der ganzen Welt berühmt.

Leichtes Maschinengewehr Kalaschnikow

Es ist eines der weitverbreitetsten leichten Maschinengewehre der Welt (und sollte nicht mit einem normalen Maschinengewehr verwechselt werden!). Bis heute gibt es sechs verschiedene Modifikationen dieser Handfeuerwaffe.

Anton Nowodereschkin/TASS Anton Nowodereschkin/TASS

Dieses Maschinengewehr wurde für Patronen des Kalibers 7.62x39 und 5.45x39 mm entwickelt. Es verfügt über das klassischen Konstruktionsprinzip von Kalaschnikow, weist jedoch geringfügige Änderungen auf. Im Gegensatz zur AK hat es einen langgestreckten Lauf mit einer einklappbaren Gabelstütze, einen verstärkten Mündungsfeuerdämpfer und Kompensator sowie eine modifizierte Schulterstütze, die für bequemen Halt bei längeren Feuerstößen sorgt.

Die Ausgangsbasis des RPK (russische Abkürzung für Leichtes Maschinengewehr Kalaschnikow) erhielt außerdem ein Magazin für 45 Patronen. Viele Maschinengewehrbenutzer kritisierten jedoch den Waffenhersteller dafür, aus Kostengründen ein solch kleines Magazin konstruiert zu haben. Der Rückstoß ist recht gering im Vergleich zu anderen Maschinengewehren.

Die Schussweite beträgt etwa 450 Meter. Die Waffen lässt sich ideal für den Kampf in Stadt- sowie Berg- und Waldgebieten einsetzen und leicht bei Einzel- und Dauerfeuer kontrollieren.

Die einzigen Nachteile, die bei den neuen Modellen beseitigt wurden, sind der nicht austauschbare Lauf und das kleine Magazin.

Das Maschinengewehr kann mit einem Dreifuß als schweres MG verwendet oder mithilfe eines Trägers auf einem Schützenpanzerwagen montiert werden. Das Maschinengewehr wurde in fast allen bewaffneten Konflikten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingesetzt und wird immer noch in Russland und anderen Ländern hergestellt.

RPG-7

Die reaktive Panzerbüchse RPG-7 ist die am häufigsten eingesetzte Panzerabwehrwaffe der Welt. Sie wird im Kampf gegen gepanzerte Fahrzeuge verwendet und ist heutzutage in Hollywood-Filmen häufig dann zu sehen, wenn die Bösewichte einen Granatwerfer in den Händen halten.

Juri Smitjuk/TASS Juri Smitjuk/TASS

Eine der wichtigsten Eigenschaften der Waffe ist der geringe Rückstoß sowie die einfache Handhabung und Herstellung. Der Granatwerfer besteht aus drei Teilen: dem Lauf, der aus einem Rohr mit mechanischem und optischem Visier und einem Diffusor (einem konischen Rohrende) zusammengesetzt ist, dem Schlagbolzenmechanismus und dem Abzug mit Sicherung.

Die Hauptaufgabe dieses Granatwerfers ist die Zerstörung von gegnerischen gepanzerten Fahrzeugen und Bollwerken. Die effektive Reichweite beträgt etwa 330 Meter. Dieser Granatwerfer wurde auch schon gegen niedrig fliegende Ziele eingesetzt – Hubschrauber und Tiefflieger. Mit dem Aufkommen tragbarer Flugabwehr-Raketensysteme (wie der US-amerikanischen Stinger) gilt eine solche Verwendung jedoch als „Munitionsverschwendung“.

AK-47

Die wichtigste Waffe Russlands ist ohne Zweifel die AK-47. Sie war die erste automatische Handfeuerwaffe des Landes mit einem Kaliber von 7,62 x 39 mm, die bei Regen, Matsch, Frost und unter der sengenden Sonne der Sahara eingesetzt werden konnte.

Michail Kalaschnikow Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

Diese Waffe hat eine Reichweite von bis zu 300 Metern. Die Munition der Waffe ist so stark, dass sie Ziegelmauern durchdringen und die sich dahinter befindlichen Gegner treffen kann. Aus diesem Grund wurden von dieser Waffe laut einer Studie (eng) der Oxford University über 100 Millionen Exemplare verkauft.

Die „klassische“ AK-47 wurde mit Handschutz und Kolben aus Holz hergestellt, das später durch verleimtes Furnier ersetzt wurde. Die Waffe hat viele Modifikationen und Verbesserungen erfahren und soll in naher Zukunft unter dem Namen AK-12 wiedergeboren zu werden.

