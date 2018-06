Waffenkultur in Russland – im Vergleich zu den USA

Yegor Aleyev/TASS Yegor Aleyev/TASS

Russlands Waffengeschichte gleicht einer Achterbahnfahrt: von einer bewaffneten Bevölkerung in den Tagen der Monarchie bis hin zu einer nahezu vollständigen Entwaffnung während der Sowjetunion. Die russischen Gesetze zum Waffenbesitz stehen heute noch in starkem Kontrast zu denen der Vereinigten Staaten. Dennoch aber liegen auch in Russland trotz zahlreicher Einschränkungen Waffen voll im Trend.

Um die aktuelle Situation rund um die russische Waffenkultur besser zu verstehen, sprachen wir mit Rafail Rudizkij, dem Leiter der Zivilen Waffenunion in Moskau:

"Die meisten Russen unterstützen den freien Waffenhandel nicht – und ich glaube auch nicht, dass es eine strenge Kontrolle über Waffenverkäufe geben sollte. Das amerikanische Modell beschränkt den Zugang zu Waffen für psychisch instabile Menschen und Drogenabhängige nicht ausreichend."

Hinzu komme die Tatsache, dass es nie eine starke Nachfrage nach einem wirklich weitverbreiteten zivilen Waffenbesitz im Land gegeben habe, und eine Änderung oder Umkehrung dieser Gesetze keine große Rolle als Streitpunkt in der russischen Politik spiele.

Recht auf Selbstverteidigung?

Selbstverteidigung ist ein wichtiger Aspekt des russischen Rechts, die Verfassung garantiert das Recht, sein Eigentum zu verteidigen. Maxim Popenker, Feuerwaffenhistoriker und Chefredakteur von world.guns.ru, fasst zusammen:

"Ein verfassungsmäßiges Recht besteht darauf, sein Leben zu verteidigen. Und nach dem Gesetz kann man dies mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln tun, einschließlich verschiedener Waffen."

Um in Russland dafür eine Feuerwaffe zu erwerben, muss man älter als 18 Jahre sein und umfangreiche Kontrollen bestehen: Wenn Sie an einer Geisteskrankheit leiden oder eine Vorgeschichte mit Drogenmissbrauch haben, werden Sie disqualifiziert. Diese Hintergrundprüfungen sind besonders streng in Bezug auf die psychische Gesundheit eines Käufers, es wird aktuell sogar ein neues Gesetz besprochen, das Ärzte bestrafen würde, die Fehldiagnosen stellten oder ungenaue Unterlagen für psychisch kranke Patienten lieferten, die Feuerwaffen kaufen wollen.

Die Art der Waffe, ihr beabsichtigter Zweck und ihr Kaliber werden aufgezeichnet, wobei die Magazinkapazität nicht mehr als zehn Schuss betragen darf. Auch die Lauflänge der Waffe ist ein wiederkehrendes Thema, so Rudizkij:

"Einige Organisationen in Russland fordern die Legalisierung von Kurzflinten."

Legale und illegale Waffen

In Bezug auf illegal vertriebene Schusswaffen in Russland sagt Rudizkij:

"Vor einiger Zeit schätzte das Innenministerium, dass es sich um fünf bis 25 Millionen Stück handelt."

Während in Russland seit den 1990er Jahren ein dramatischer Rückgang der terroristischen Aktivitäten zu verzeichnen ist, ist die Waffengewalt stetig angestiegen. Höhepunkt war 2015 mit 5400 Vorfällen. Im Gegensatz dazu waren bis April 2017 schätzungsweise 4,5 Millionen Russen im Besitz von etwa 7,3 Millionen Waffen. Während dies hoch erscheinen mag, umfasst es nur etwa drei Prozent der Bevölkerung, der überwiegende Teil ist unbewaffnet. Es ist ziemlich schwierig, genau abzuschätzen, welche Waffen auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden. Und Popenker bestätigt:

"Die Zahl der legalen Feuerwaffenbesitzer ist tatsächlich gefallen, nachdem die Behörden die Regeln für den Besitz von sogenannten Selbstverteidigungswaffen verschärft haben. Da die Regierung weiterhin gegen den illegalen Waffenhandel vorgeht, ist zu erwarten, dass diese Zahl von Schusswaffenverbrechen allmählich stark zurückgehen wird.“

Auf der anderen Seite des Pazifik

Die Vereinigten Staaten feiern oft ihre schwachen Gesetze für lose Waffen. Das Recht auf Waffenbesitz wird durch die zweite Verfassungsänderung geschützt. Während einige Staaten eine Lizenz fordern, um eine Feuerwaffe zu erhalten, können die meisten Amerikaner eine mit wenig mehr als einer Hintergrundprüfung und kurzer Wartezeit zu kaufen. Darüber hinaus verlangen einige Staaten, dass alle potenziellen Waffenbesitzer die Waffe bei den lokalen Strafverfolgungsbehörden registrieren.

Gefährlichere Feuerwaffen sind in allen Fällen stark eingeschränkt. Waffen dieser Kategorie werden als Titel-II-Waffen bezeichnet und umfassen Kurzflinten und Gewehre, Maschinengewehre und vollautomatische Waffen. Trotz ihrer starken Einschränkungen wurden automatische Waffen bei einer Reihe von Schussangriffen in den Staaten immer noch eingesetzt, am häufigsten durch die illegale Umwandlung von halbautomatischen Gewehren, wie im Falle des San-Bernardino-Anschlags 2015.

Der Bumpstock - ein Gerät, das den Rückstoß einer Waffe in einen zusätzlichen Schuss versetzt - wurde in den USA nach dem Amoklauf in Las Vegas 2017 heftig diskutiert, da eine halbautomatische Waffe so funktioniert, als wäre sie automatisch. Schalldämpfer sind auch in den USA erhältlich und sind in 42 Bundesstaaten legal, mit nur einer Handvoll Einschränkungen in zwei. Während der Besitz eines Schalldämpfers in Russland an sich nicht illegal ist, ist die Verwendung außerhalb der Strafverfolgungsbehörden strafbar – sowohl für den Besitzer als auch den Verkäufer.

Verborgene Waffen können in allen US- Staaten getragen werden, manche erlauben sogar offenes Tragen. Das heißt, dass die Waffe im Fahrzeug des Besitzers oder am Körper nicht vor der Öffentlichkeit versteckt werden muss. In einigen Städten wie Kennesaw, Georgia, ist es gar verboten, keine (!) Waffe zu besitzen, was die Einwohner der Kleinstadt zu einer eigenen paramilitärischen Einheit macht.

Zukunft der Waffen

Auf die Frage nach der künftigen Entwicklung der Waffenkultur in Russland ist sich Popenker nicht sicher:

"Die Haltung der Russen wird durch die Frage verfälscht, ob Sie den freien Verkauf von Schusswaffen unterstützten. Dieser Ansatz macht den Menschen Angst. In keinem Fall kann es einen ‚freien Verkauf‘ geben. Es sollte immer ein paar Überprüfungen geben. Im Allgemeinen sind die meisten Menschen entweder gleichgültig oder nicht ausreichend informiert."

Es ist nach wie vor schwierig darüber zu reden, ob die Waffenkultur in Russland überleben wird wie in den Vereinigten Staaten. Tatsächlich sind viele heutige Russen in einer Zeit aufgewachsen, in der es aufgrund von Einschränkungen und Bestrafungen undenkbar war, eine Waffe zu besitzen. Aber wenn die Zeit eine neue Generation von Bürgern hervorbringt, ist die Zukunft höchst unsicher.

"Es ist auch schwer zu sagen, ob sich die Einstellung der Menschen zu dem Thema verändert. Aufgrund der Verschärfung der Verfahren lehnen es die Menschen ab, eine Feuerwaffe zu besitzen. Gleichzeitig wächst das Interesse am Schießsport und am Sammeln von Waffen und allem, was damit zusammenhängt. Also, es gibt eine Vielzahl von Trends. "

