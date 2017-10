Kalaschnikows neuer Online-Waffen-Shop: Auch für Ausländer zugänglich?

Für Russen ist es nicht einfach, in den Besitz einer privaten Schusswaffe zu kommen. Schließlich gelten im Land andere Gesetze als in Amerika. Die einzigen Waffen, die nach der Erwerbung einer Lizenz gekauft werden dürfen, sind Sport- und Jagdgewehre. Das Unternehmen Kalaschnikow stellt solche Waffen her und hat nun einen Online-Shop eröffnet. In diesem können selbst Ausländer ein Gewehr bestellen, auch wenn dafür einige bürokratische Hürden zu überwunden sind.