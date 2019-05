Sewastopol in Trümmern: Unbekannte Fotos zeigen die Hafenstadt nach der Nazi-Besetzung

Russia Beyond

Die wichtige Hafenstadt im Südwesten der Krim und der Hauptstützpunkt der sowjetischen Schwarzmeerflotte befand sich seit Juli 1942 unter deutscher Besatzung.

„Die Krim muss von allem Fremden geräumt und deutsch besiedelt werden“, sagte Adolf Hitler am 19. Juli 1941. Die heroische 250 Tage andauernde Verteidigung der Stadt, die am 30. Oktober 1941 began, fiel am 4. Juli 1942 unter das Kommando der SS.

Die gesamte Bevölkerung wurde neu registriert, Strafabteilungen marschierten durch die Stadt und über 20 Lager für Kriegsgefangene tauchten fast sofort auf dem Territorium auf. Die Besetzung dauerte bis zum 9. Mai 1944.

75 Jahre später hat das Verteidigungsministerium Archivdokumente und Fotos veröffentlicht, die die befreite Stadt zeigen. Die Inschriften auf den Rückseiten der Fotos wurden von einem der ersten Offiziere der Armee gemacht, der durch die Ruinen des befreiten Sewastopol ging.

Russisches Verteidigungsministerium Russisches Verteidigungsministerium

„Die Pokrowskij-Kathedrale. Von den Deutschen zerstört“

„Wohngebäude in der Leninstraße von den Besatzern zerstört“

„Hauptquartier der Schwarzmeerflotte, von den Deutschen zerstört“

„Maritimes Bibliotheksgebäude“

„Ein Wohnhaus in der Leninstraße“

„Das Lunatscharski-Theater, in die Luft gesprengt und niedergebrannt“

„Fachhochschule“

„Fabrik in der Karl-Marx-Straße“

„Das enthauptete Denkmal Eduard Totlebens [russischer General]“

