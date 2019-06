15 russische Polizeifahrzeuge zur Verbrechensbekämpfung (BILDER)

1 GAZ-M1

Das beliebteste sowjetische Auto in den 1930er Jahren setzte die sowjetische Polizei in großem Umfang ein. Leider wurde das Modell zu einem traurigen Symbol der sowjetischen Repressionen. Die Geheimdienste nutzten es, um „Volksfeinde“ während der großen Säuberung in der Stalin-Zeit festzunehmen.

2 GAZ-67B

Seit Ende der 1940er Jahre wurde dieses Militärfahrzeug als Polizeiauto eingesetzt. Insbesondere beim Einsatz in ländlichen Gebieten war es unentbehrlich. Aufgrund seiner offenen Karosserie war es jedoch nicht für das Fahren im Winter geeignet.

3 GAZ-M20 „Pobeda“

In der Nachkriegszeit wurde der gemütliche GAZ-M20 „Pobeda“ (Der Sieg) häufig von sowjetischen Verkehrspolizisten gefahren. Eines der ersten Modelle mit Heizung war auch bei Polizeichefs sehr beliebt.

4 GAZ-21 „Wolga“

Dank seinem komfortablen Innenraum und den verbesserten technischen Einzelheiten ersetzte der „Wolga“ den „Pobeda“. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km / h war das Modell für diese Zeiten ziemlich schnell. Für einfache Sowjetbürger war der Kauf zu teuer. Aber bei der Polizei war es weit verbreitet im Einsatz.

5 ZiL-130

Einer der bekanntesten und erfolgreichsten sowjetischen Lkws kam in der Landwirtschaft, in der Industrie und beim Militär zum Einsatz. Während seiner 50-jährigen Geschichte wurde der Lkw Dutzende Male umgebaut. Die Polizei setzte den ZiL-130 für den Transport von Verurteilten ein.

6 RAF-977

Dieser Lkw diente nicht nur zum Transport von Polizeieinheiten, sondern auch als mobiles Kriminallabor.

7 GAZ-24

Sowjetische Polizisten auf dem Land konnten von diesem Auto nur träumen, da es zunächst in den Großstädten eingesetzt wurde. KGB-Offiziere hatten da mehr Glück. Sie bekamen die GAZ-24-24-Modifikation mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 170 km/h und es war damit eines der schnellsten sowjetischen Autos.

8 VAZ-2101

Im Gegensatz zum fast luxuriösen GAZ-24 war der einfache VAZ-2101 sowohl in den großen Städten als auch auf dem Land für die Polizei zugänglich. Das Modell wurde von allen Polizeidienststellen genutzt - von Straßenpatrouillen bis zu Ermittlern.

9 VAZ-2121 NIVA

Der perfekte sowjetische Geländewagen war gleichzeitig ein Lieblingsauto der Polizei in abgelegenen Gegenden ohne Straßen und mit rauem Klima. Dort konnte das Modell alle seine Qualitäten am Besten unter Beweis stellen.

10 URAL-4320

Seit den 1970er Jahren produziert, ist dieser Lkw nach wie vor weit verbreitet. Er wird häufig für den Transport von mobilen OMON-Spezialeinheiten eingesetzt.

11 BMW 520i (E12)

Die sowjetische Polizei musste nicht immer mit einheimischen Fahrzeuge fahren. Einige glückliche Polizeieinheiten hatten ausländische Modelle wie BMW, Mercedes, Audi und Volvo im Einsatz, die in geringen Mengen importiert wurden. Sogar das schnellste sowjetische Auto, die Wolga 24-24, war nicht mit einem BMW vergleichbar.

12 VAZ-21093

Dies war ein Lieblingsauto der russischen Polizei in den 1990er Jahren. Es war leicht zu pflegen und hatte gute technische Eigenschaften. Der Hauptgrund seiner Popularität war jedoch der niedrige Preis, der in der postsowjetischen Krisenzeit sehr wichtig war.

13 UAZ-31514

Seit 25 Jahren ist dieses Auto das Arbeitstier der russischen Polizei, besonders auf dem Land. Obwohl diese Autos allmählich durch modernere Modelle ersetzt werden, bleibt das zuverlässige UAZ-31514 eines der wichtigsten Polizeifahrzeuge bis heute.

14 VAZ-2110

VAZ-2110 wird hauptsächlich von Verkehrspolizisten eingesetzt. Es ist gerade für Verfolgungsjagden gut geeignet.

15 VAZ-2114

Heutzutage hat die russische Polizei eine große Auswahl an Fahrzeugen: von Mercedes bis Porsche. Die einheimisch produzierten Fahrzeuge bilden jedoch nach wie vor den wesentlichen Bestandteil der Polizeiflotte. Das heute am weitesten verbreitete Polizeifahrzeug ist der VAZ-2114.

